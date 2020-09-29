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В Москве ввели новую систему оплаты проезда по картам Visa и MasterCard

Фото:Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Со вторника, 29 сентября, в Москве изменился порядок списания средств с банковских карт при оплате поездок в метро и других видах общественного транспорта. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Нововведение касается карт Visa и MasterCard.

«Общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения», — сообщили в Дептрансе.

Для держателей карт МИР или UnionPay порядок останется прежним — деньги за поездку будут списываться в день ее совершения.

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Фото:АГН «Москва»

В ведомстве считают, что новый порядок позволит держателям карт сэкономить. «Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта», — пояснили в Дептрансе.

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Автор
Владислав Гордеев
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