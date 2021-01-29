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Сбербанк оценил масштабы перехода на безналичные платежи в год пандемии

Доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года достигла нового рекорда и составила 54,1%, подсчитали в Сбербанке. Оборот наличных тоже увеличивается, но происходит это из-за спроса компаний, а не граждан, считают в «Сбере»
Сбербанк SBER ₽262,18 -1,42% Купить
Сбербанк SBERP ₽241,4 -1,41% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля безналичных платежей в торговле по итогам 2020 года обновила исторический максимум и составила 54,1% — на 4,9 п.п. выше результатов 2019 года, говорится в исследовании лаборатории Сбербанка «СберИндекс», поступившем в РБК. По итогам четвертого квартала доля операций по картам в общем обороте достигла 55,9%.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году переход на безналичные формы оплаты товаров и услуг в России ускорился, отмечается в исследовании: «Традиционно в конце года наблюдается сезонный рост этого показателя, но в 2020 году всплеск был особенно сильным (+5,4 п.п. против +4,4 п.п. годом ранее), несмотря на высокую базу». Это связано с тем, что покупатели «предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым, безусловно, относятся бумажные деньги».

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Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

Сбербанк в своих подсчетах учитывает платежи по картам и переводы юридическим лицам (оплата мобильных телефонов, ЖКХ и т.п.) и сравнивает их с суммами снятия наличных в банкоматах. Переводы между физическими лицами (р2р) не учитываются. Банк России еще не подвел итоги года, но ожидает, что доля безналичных операций в торговой рознице превысит 70%: по итогам девяти месяцев 2020 года она составила 69,4%. Регулятор в свою методику включает данные платежей с помощью карт, электронных кошельков и безналичную оплату по счету.

Рост доли безналичного оборота продолжается, несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении, отмечает Сбербанк: в 2020 году он увеличился на 2,8 трлн руб., до 13,4 трлн руб. «Это подтверждает наши гипотезы о том, что, во-первых, драйвером спроса на кеш являются не физические, а юридические лица, и, во-вторых, существенная часть наличных средств выбывает из видимой части оборота, то есть используется в сером сегменте экономики или в качестве сбережений», — считают аналитики «СберИндекса».

За какие товары чаще платят картами

Доля безналичного оборота продолжила расти в основных категориях торговли. Этому способствовали «меры социального дистанцирования, потребности граждан в удобстве оплаты бесконтактным способом, развитие программ лояльности и акций торговых точек в привязке к карточным платежам», объясняют в «Сбере». Наивысшая доля безналичных платежей в четвертом квартале зафиксирована в категориях ресторанов (76,6%), одежды (74,4%) и электроники (71,7%). Самое яркое изменение потребительского поведения произошло в категории «магазины у дома», где более половины трат (53,1%) теперь совершаются безналично, хотя еще по итогам 2019 года доля наличных операций составляла 56%.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Исключение — товары для строительства, ремонта и дома. Уровень безналичных платежей в этой категории в четвертом квартале 2020 года упал на 3,4 п.п. относительно четвертого квартала 2019 года — до 56,9%. Корректировки внес большой объем наличных средств на руках у граждан, которые на протяжении всего прошлого года активно улучшали жилищные условия или инвестировали в недвижимость, объясняют аналитики «СберИндекса».

Пандемия также повлияла на рост среднего чека практически по всему спектру категорий. Например, в категории «электроника» в четвертом квартале он вырос на 32%, до 10 тыс. руб., в категории «магазины у дома» — на 25%, до 366 руб. «Динамика расходов за один поход в магазин никак не связана с благосостоянием населения. Эта величина сейчас определяется двумя вещами: проникновением систем безналичного расчета и частотой совершения покупок. В четвертом квартале 2020 года на фоне второй волны пандемии коронавируса россияне, как и весной, старались реже посещать торговые точки и приобретать больше товаров за один раз», — объясняют авторы исследования.

В каких регионах больше используют безнал

В последнем квартале 2020 года доля безналичного расчета составила 70% в Ненецком автономном округе — это максимальное значение среди всех регионов за всю историю наблюдений, указано в исследовании: «Теперь во всех регионах, входящих в топ-10 по данному показателю, более 60% покупок совершается по карте». К этим регионам, помимо НАО, относятся Карелия, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Коми, Архангельская область, Камчатский край, Тюменская область, Чукотский автономный округ и Томская область. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот порог также преодолен — уровень безналичных платежей составляет 61,5%. В Москве и Московской области их доля ниже — 58,3%.

Среди городов лидерами по доле безналичных платежей стали Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Если в третьем квартале 2020 года показатель превышал 60% лишь в 14 городах, то по итогам четвертого квартала таких городов стало уже 40.

Автор
Евгения Чернышова
Сбербанк платежи карты пандемия
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