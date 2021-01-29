Сбербанк оценил масштабы перехода на безналичные платежи в год пандемии

Доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года достигла нового рекорда и составила 54,1%, подсчитали в Сбербанке. Оборот наличных тоже увеличивается, но происходит это из-за спроса компаний, а не граждан, считают в «Сбере»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля безналичных платежей в торговле по итогам 2020 года обновила исторический максимум и составила 54,1% — на 4,9 п.п. выше результатов 2019 года, говорится в исследовании лаборатории Сбербанка «СберИндекс», поступившем в РБК. По итогам четвертого квартала доля операций по картам в общем обороте достигла 55,9%.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году переход на безналичные формы оплаты товаров и услуг в России ускорился, отмечается в исследовании: «Традиционно в конце года наблюдается сезонный рост этого показателя, но в 2020 году всплеск был особенно сильным (+5,4 п.п. против +4,4 п.п. годом ранее), несмотря на высокую базу». Это связано с тем, что покупатели «предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым, безусловно, относятся бумажные деньги».

Сбербанк в своих подсчетах учитывает платежи по картам и переводы юридическим лицам (оплата мобильных телефонов, ЖКХ и т.п.) и сравнивает их с суммами снятия наличных в банкоматах. Переводы между физическими лицами (р2р) не учитываются. Банк России еще не подвел итоги года, но ожидает, что доля безналичных операций в торговой рознице превысит 70%: по итогам девяти месяцев 2020 года она составила 69,4%. Регулятор в свою методику включает данные платежей с помощью карт, электронных кошельков и безналичную оплату по счету.

Рост доли безналичного оборота продолжается, несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении, отмечает Сбербанк: в 2020 году он увеличился на 2,8 трлн руб., до 13,4 трлн руб. «Это подтверждает наши гипотезы о том, что, во-первых, драйвером спроса на кеш являются не физические, а юридические лица, и, во-вторых, существенная часть наличных средств выбывает из видимой части оборота, то есть используется в сером сегменте экономики или в качестве сбережений», — считают аналитики «СберИндекса».