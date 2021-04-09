Коммунисты приросли Симбирском

Главой Ульяновской области стал Алексей Русских

Глава Ульяновской области Сергей Морозов объяснил свое решение уйти в отставку тем, что «мир меняется» и после 16 лет на посту губернатора надо дать дорогу молодым. Регион возглавил сенатор и спонсор КПРФ Алексей Русских

Сергей Морозов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Коммунист вместо представителя партии власти

Владимир Путин принял отставку 61-летнего Сергея Морозова и назначил врио главы Ульяновской области сенатора от Подмосковья Алексея Русских, представителя КПРФ и спонсора этой партии.

Русских 52 года, он родился в столице Удмуртии Ижевске. До избрания депутатом Госдумы в 2007 году работал на различных предприятиях и занимал должность заместителя руководителя ГУП Московской области «Дорпрогресс». В Госдуму Русских от КПРФ переизбирался дважды, был депутатом V, VI и VII созывов. В 2018 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выдвинул его в Совет Федерации как своего представителя.

Русских рассматривали как возможного сменщика Морозова еще год назад, ранее рассказывали РБК три близких к Кремлю собеседника и подтверждали в КПРФ. Для администрации президента и коммунистов это был политический размен — руководство компартии в лице Геннадия Зюганова обещало поддержать голосование по поправкам в Конституцию, а взамен получало «родину Ленина» (Ленин родился в Симбирске, который после его смерти переименовали в Ульяновск).

Позиции КПРФ сильны в Ульяновской области, и у Русских есть все шансы победить на выборах. К тому же таким образом в Кремле рассчитывают нейтрализовать главу ульяновского обкома КПРФ, депутата Госдумы Алексея Куринного, который в отличие от Русских в администрации президента рассматривался как не вполне системный и договороспособный. Куринный был бы вынужден поддержать на выборах своего соратника Русских, поясняли собеседники РБК.

Но в прошлом году эта политическая сделка так и не состоялась — Зюганов нарушил обещание, и партия не поддержала голосование по поправкам в Конституцию, рассказывали два источника, близких к Кремлю. Собеседники в КПРФ объясняли это тем, что большинство региональных отделений коммунистов выступили против поправок в Основной закон и Зюганов действовать вопреки мнению однопартийцев не рискнул.

Депутатство вместо губернаторства

Отставка губернатора Ульяновской области перед важнейшими выборами была ожидаемой, и даже странно, что она так припозднилась, отметил в разговоре с РБК политолог Александр Пожалов. Было предсказуемо, что федеральный центр перед думскими выборами пойдет на замену губернатора, чтобы не ставить под угрозу параллельную думскую кампанию в регионе, уверен эксперт. «Центру логично предложить новым губернатором кого-то из «системных коммунистов», не связанных с регионом. Это позволит вывести Куринного из губернаторской кампании, избежать эскалации политического противостояния на выборах в Госдуму по Ульяновской области, а также удержать федеральную КПРФ в рамках умеренной оппозиционности в обмен на ее отказ от заигрывания с «умным голосованием» Алексея Навального», — поясняет свою точку зрения Пожалов.

Морозов, представлявший «Единую Россию», был на хорошем счету в Кремле, но соцопросы показывали слишком сильную усталость населения от него из-за долгого пребывания во главе региона, рассказал близкий к администрации президента источник РБК. Морозов, срок полномочий которого истекал в этом году, теоретически мог переизбраться на новый срок, но это было бы непросто, и в Кремле решили не рисковать, добавляет собеседник. Сам Морозов очень хотел остаться губернатором и не скрывал этого. Еще месяц назад он заявлял о своем намерении баллотироваться в сентябре на пятый срок. Тогда Морозов уверял, что у него сложилась «хорошая команда» и есть «замечательная предвыборная программа» под названием «Ульяновская область — только вперед», так что необходимы лишь поддержка избирателей и «федеральных властей, в том числе лично президента».

В своем прощальном обращении Морозов назвал себя «плотью от плоти» Ульяновской области и отметил, что за 16 лет, которые он возглавлял регион, было сделано очень много «добрых и важных дел», но теперь пришло время для молодых.

Позднее он опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором заявил, что будет баллотировать в Госдуму и в этом качестве намерен приносить пользу землякам. «Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Я не видел и не вижу для себя другой судьбы, кроме служения России и жителям Ульяновской области», — написал Морозов.

Главой администрации Ульяновской области Морозов стал в декабре 2004 года, выиграв выборы, в должность губернатора вступил в январе 2005 года. Старейшим по времени пребывания на посту губернатором России Морозов стал после отставки осенью 2020 года главы администрации Белгородской области Евгения Савченко. После ухода Морозова старейшим по времени пребывания на посту руководителем региона России станет глава Чечни Рамзан Кадыров, впервые заступивший на свой пост в апреле 2007 года.

Очередные выборы губернатора Ульяновской области должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Новая волна вместо долгожителей

Морозов стал третьим главой региона, ушедшим в отставку в 2021 году. В конце марта свой пост в связи с утратой доверия покинул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Ранее он был задержан, и СК предъявил ему обвинение в получении взятки на общую сумму 31 млн руб. от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Также арестовали их и других фигурантов дела — жену Шпигеля Евгению, заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Преемником Белозерцева стал представлявший Пензенскую область в Совете Федерации Олег Мельниченко.

8 апреля свой пост покинул глава Тувы Шолбан Кара-оол. Вместо него врио главы республики был назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг. В отличие от отставки Белозерцева его уход эксперты в разговоре с РБК назвали «спокойной» и «плановой» ротацией, связанной со сроком службы Кара-оола, — он возглавлял регион 14 лет.

В течение нескольких последних лет в России регулярно, как правило весной и осенью, происходят серии отставок глав регионов. Политологи называют их «губернаторопадом». Отставки Кара-оола и Морозова не стали неожиданными, считает Александр Пожалов. «Ушли те долгожители, которые и должны были уйти и явно уже выбивались из современного образа и требований к губернаторам новой волны, в том числе требований к их публичному позиционированию и коммуникации с населением, — говорит он. — Хотя они и старались усидеть и даже могли удержаться, так как у обоих были влиятельные федеральные покровители».

При этом, считает эксперт, хотя новые отставки глав регионов этой весной возможны, свои посты вряд ли покинут оппозиционные губернаторы (представители оппозиционных партий возглавляют Чувашию, Хакасию, Владимирскую и Орловскую области и ряд других). «Сильных оппозиционеров, как [экс-губернатор Иркутской области Сергей] Левченко или [экс-глава Хабаровского края Сергей] Фургал, уже вынудили уйти в отставку тем или иным способом, а вокруг слабых губернаторов от оппозиции Кремлю выгоднее консолидировать негатив на парламентских выборах», — отметил эксперт.