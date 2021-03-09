Старейший губернатор России собрался на пятый срок

По словам Сергея Морозова, который возглавляет Ульяновскую область с 2005 года, он планирует сделать еще «очень много добрых дел» для населения региона

Сергей Морозов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавляющий регион с 2005 года и являющийся старейшим по времени пребывания на посту среди глав регионов России, намерен принять участие в очередных выборах. Об этом сам Морозов заявил ТАСС.

«Для этого должна быть воля населения, и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента. Я готов», — сказал Морозов.

Губернатор пояснил, что у него сложилась «хорошая команда» и есть «замечательная предвыборная программа» под названием «Ульяновская область — только вперед».

«Мы считаем, что с этой программой мы могли бы еще очень много добрых дел сделать для населения Ульяновской области, да и вообще в целом для Российской Федерации», — добавил Морозов.

Очередные выборы губернатора Ульяновской области должны пройти в 2021 году, когда истекает пятилетний срок полномочий Морозова. Голосование намечено на 19 сентября.