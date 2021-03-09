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Старейший губернатор России собрался на пятый срок

По словам Сергея Морозова, который возглавляет Ульяновскую область с 2005 года, он планирует сделать еще «очень много добрых дел» для населения региона
Сергей Морозов
Сергей Морозов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавляющий регион с 2005 года и являющийся старейшим по времени пребывания на посту среди глав регионов России, намерен принять участие в очередных выборах. Об этом сам Морозов заявил ТАСС.

«Для этого должна быть воля населения, и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента. Я готов», — сказал Морозов.

Губернатор пояснил, что у него сложилась «хорошая команда» и есть «замечательная предвыборная программа» под названием «Ульяновская область — только вперед».

«Мы считаем, что с этой программой мы могли бы еще очень много добрых дел сделать для населения Ульяновской области, да и вообще в целом для Российской Федерации», — добавил Морозов.

Очередные выборы губернатора Ульяновской области должны пройти в 2021 году, когда истекает пятилетний срок полномочий Морозова. Голосование намечено на 19 сентября.

Сергей Морозов одержал победу на выборах главы администрации Ульяновской области, прошедших 26 декабря 2004 года, набрав в втором туре 52,81% голосов. Официально вступил в должность 6 января 2005 года. В 2006 году президент России Владимир Путин выдвинул Морозова в качестве кандидата на пост губернатора Ульяновской области, после чего тот был утвержден в должности Законодательным собранием региона. В 2011 году региональный парламент вновь утвердил Морозова губернатором, на этот раз по предложению президента Дмитрия Медведева. В 2016 году Морозов вновь был выбран губернатором, за него проголосовали более 52% пришедших на участки избирателей.

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Старейшим по времени пребывания на посту губернатором России Морозов стал после отставки осенью 2020 года главы администрации Белгородской области Евгения Савченко.

В конце 2020 года Морозов заразился COVID-19, 10 января он заявил, что пережил «14 дней борьбы за жизнь», а 25 января вернулся на работу.

Автор
Евгений Калюков
Ульяновская область Сергей Морозов
Материалы по теме
Ульяновский губернатор заразился COVID-19
Общество
РБК
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