Заключенных меньше, смертность больше

Европейские исследователи обнародовали региональную статистику по умершим в местах лишения свободы

Показатель смертности российских заключенных вырос — в 2019 году он составил 46,6 на 10 тыс. тюремного населения, тогда как годом ранее был 41,4. При этом число россиян в заключении снижается

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Уровень смертности российского тюремного населения в 2019 году почти что вдвое превысил медианный показатель по странам — членам Совета Европы (СЕ). Об этом говорится в ежегодном отчете о состоянии национальных тюремных систем, который университет Лозанны подготовил для СЕ, отчет есть у РБК.

По состоянию на 31 января 2020 года в российских местах лишения свободы находились 519,6 тыс. человек. В течение 2019 года умерли 2420 заключенных. Показатель смертности на 10 тыс. заключенных таким образом составил 46,6. Это примерно соответствует среднему арифметическому по всем странам — членам СЕ (47,7), однако на две трети превышает медианное значение в 27,2 (это значит, что в половине стран показатель ниже этой цифры, а в половине — выше).

Удельный уровень смертности в тюрьмах в России вырос относительно предыдущего года, когда Совет Европы также называл Россию среди стран с относительно высоким уровнем тюремной смертности. По данным за 2018 год, медианный показатель по Европе составлял 28,3, российский — 41,4. В течение 2018 года в России умер 2331 заключенный. Согласно прошлогоднему отчету Лозаннского университета, на 31 января 2019 года в России за решеткой находились 563,2 тыс. человек.

Среди лидеров по смертности среди заключенных — несколько стран с крайне небольшим тюремным контингентом, где смерть хотя бы одного заключенного дает большой эффект в статистике. Например, это Монако с рекордным показателем 769,2 (при этом в стране в начале 2020 года было 13 заключенных, и в течение 2019 года умер один), Исландия с показателем 122 (всего 164 заключенных, умерли двое) или Мальта с показателем 75,7 (793 заключенных, умерли шестеро).

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Среди стран, где в местах лишения свободы содержатся более 10 тыс. человек, на первом месте по показателю смертности Сербия (уровень смертности — 56,9, тюремное население — 11 тыс., за 2019 год умерли 63 заключенных), на втором — Португалия (уровень смертности — 50, тюремное население — 12 тыс., в течение года умерли 64). Россия на третьем месте.

Среди остальных стран высокие показатели у Хорватии (73,6, тюремное население 3,5 тыс.), Эстонии (61,2, тюремное население 2,5 тыс.), Албании (53,3, тюремное население 5 тыс.), Латвии (49,8, тюремное население 3,4 тыс.).

Наряду с общей смертностью в местах лишения свободы исследователи считали долю в ней суицидов. В России на 10 тыс. заключенных пришлось 5,3 самоубийства, что примерно соответствует медианному значению.

Расчеты Лозаннского университета основаны на официальных данных, полученных у тюремных администраций; в случае России — у Федеральной службы исполнения наказаний. Сведения для опубликованного 8 апреля отчета предоставили 48 тюремных администраций. Всего в 47 странах — членах Совета Европы 52 тюремные администрации: это связано с тем, что в Испании их две (Каталония имеет отдельную), а в Соединенном Королевстве, Боснии и Герцеговине — по три. Заполнять опросник Лозаннского университета отказались Украина и все три тюремные администрации Боснии и Герцеговины. Белоруссия и Косово не входят в Совет Европы. Университет не собирал данные о заключенных спорных территорий, непризнанных и частично признанных государств — Крыма, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, а также зависимых и заморских территорий — датских Фарерских островов, британских островов Джерси, Гернси и Мэн, а также Гибралтара.

Россия также оказалась в числе лидеров по длительности среднего срока лишения свободы — это 29 месяцев; по этому показателю Россия следует за Азербайджаном (32,9 месяца) и Португалией (30,2 месяца).

Кроме того, Россия входит в пятерку стран с самой большой долей женщин-заключенных — 8,1%, или 42 тыс. Совет Европы также впервые подсчитал количество малолетних детей, которые жили в местах лишения свободы вместе с матерями: 1608 детей в 37 странах, которые предоставили соответствующие данные, из них в России — 423.

Россия традиционно занимает первое место по абсолютному числу заключенных: из 1,53 млн заключенных в странах — членах СЕ (за исключением Украины, Боснии и Герцеговины и других территорий, по которым не было данных) российские по состоянию на январь 2020 года составляли около трети. Тюремное население России затем стало снижаться: по данным ФСИН, по состоянию на 1 марта 2021 года в колониях и СИЗО содержатся 479,4 тыс. человек.

При этом Россия впервые за несколько лет опустилась с первого места на второе по доле заключенных в населении страны. В России 356 заключенных на 100 тыс. жителей, тогда как в Турции — 357. Среднее значение для всех стран Совета Европы, которые поучаствовали в исследовании, — чуть более 103 заключенных на 100 тыс.

Как и в предыдущие годы, у российской тюремной системы в 2019 году оказался самый большой в Европе бюджет — €4,2 млрд (совокупный бюджет 42 европейских тюремных систем, которые предоставили эти данные, — €27 млрд), при этом минимальные траты на заключенного в день — €2,8 при медианном уровне €64,4.