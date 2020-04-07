Совет Европы подсчитал траты России на заключенного в день

Бюджет тюремной системы России — самый большой в Европе (€3,5 млрд), при этом расходы в пересчете на каждого заключенного минимальны — чуть более €2 в день

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

В 2018 году тюремный бюджет 43 европейских государств, которые смогли предоставить соответствующие данные, составил €26 млрд, самый большой тюремный бюджет — в России (€3,5 млрд). Такие данные содержатся в ежегодном отчете, подготовленном университетом Лозанны (Швейцария) для Совета Европы. Отчет есть в распоряжении РБК.

Вслед за Россией по объему тюремного бюджета следуют Германия (€3,2 млрд), Италия (€2,8 млрд) и Франция (€2,7 млрд).

В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3. Больше всего на каждого заключенного тратят в Люксембурге: свыше €1 тыс. в день, и эта сумма так велика, что не учитывалась при расчете среднеевропейского показателя, поскольку сильно на него влияла.

Университет проанализировал данные о тюремной системе, предоставленные 45 странам — членами Совета Европы, в том числе российской Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В отчет не попали правительственные данные о заключенных Бельгии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Мальты и Украины, в то же время отдельные данные по этим странам университет получил из других источников. Отчет не учитывает данные о заключенных в спорных и зависимых территориях: в Крыму, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Северном Кипре, на датских Фарерских островах и британских заморских территориях и в коронных владениях в пределах Европы (это Гибралтар, острова Гернси, Джерси и Мэн). Среди европейских стран, чьи данные не вошли в отчет, — Белоруссия и Косово, поскольку они не являются членами СЕ.

Россия традиционно занимает первое место среди стран — членов Совета Европы по абсолютной численности тюремного населения, а также по удельному количеству заключенных на 100 тыс. жителей, следует из отчета.