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Совет Европы подсчитал траты России на заключенного в день

Бюджет тюремной системы России — самый большой в Европе (€3,5 млрд), при этом расходы в пересчете на каждого заключенного минимальны — чуть более €2 в день
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

В 2018 году тюремный бюджет 43 европейских государств, которые смогли предоставить соответствующие данные, составил €26 млрд, самый большой тюремный бюджет — в России (€3,5 млрд). Такие данные содержатся в ежегодном отчете, подготовленном университетом Лозанны (Швейцария) для Совета Европы. Отчет есть в распоряжении РБК.

Вслед за Россией по объему тюремного бюджета следуют Германия (€3,2 млрд), Италия (€2,8 млрд) и Франция (€2,7 млрд).

В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3. Больше всего на каждого заключенного тратят в Люксембурге: свыше €1 тыс. в день, и эта сумма так велика, что не учитывалась при расчете среднеевропейского показателя, поскольку сильно на него влияла.

Университет проанализировал данные о тюремной системе, предоставленные 45 странам — членами Совета Европы, в том числе российской Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В отчет не попали правительственные данные о заключенных Бельгии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Мальты и Украины, в то же время отдельные данные по этим странам университет получил из других источников. Отчет не учитывает данные о заключенных в спорных и зависимых территориях: в Крыму, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Северном Кипре, на датских Фарерских островах и британских заморских территориях и в коронных владениях в пределах Европы (это Гибралтар, острова Гернси, Джерси и Мэн). Среди европейских стран, чьи данные не вошли в отчет, — Белоруссия и Косово, поскольку они не являются членами СЕ.

Россия традиционно занимает первое место среди стран — членов Совета Европы по абсолютной численности тюремного населения, а также по удельному количеству заключенных на 100 тыс. жителей, следует из отчета.

В 45 странах, чьи официальные данные попали в отчет, по состоянию на 31 января 2019 года насчитывалось 1,54 млн заключенных, в том числе в России более трети: 563,3 тыс. (в марте 2020 года, согласно статистике на официальном сайте ФСИН — 518,4 тыс.).

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Страны, также вошедшие в число лидеров по численности находящихся в заключении, — Турция (269,8 тыс.), совокупно Англия и Уэльс (82,2 тыс., Шотландия и Северная Ирландия имеют отдельные тюремные администрации), Польша (72,2 тыс.) и Франция (70 тыс.).

В среднем в Европе насчитывается 106 заключенных на каждые 100 тыс. населения, или один заключенный на 943 жителя. Российский показатель превышает среднеевропейский более чем втрое: на каждые 100 тыс. россиян приходится 386 заключенных. В Турции — 329, в Грузии 269, в Литве — 232. Удельное число заключенных минимально в Сан-Марино (трое на 100 тыс.; учитывая, что население этого государства — только 33 тыс. человек, предполагается, что в стране один заключенный), Лихтенштейне (31), Исландии (40) и Финляндии (50).

В то же время тюремное население России, а также показатель удельного числа заключенных на 100 тыс. жителей, снижаются, в отличие от некоторых других стран СЕ.

Так, в Турции за десять лет тюремное население выросло более чем вдвое, в Лихтенштейне — на 59%, в Албании — на 21%. В России же в 2019 году насчитывалось на 36% меньше заключенных, чем десятью годами ранее.

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В Европе в среднем на каждого сотрудника тюремной системы приходится 1,6 заключенного. В России это соотношение выше среднего (2,2 заключенного на каждого работника), но меньше, чем в Турции, Северной Македонии или Сербии. В Сан-Марино на десять сотрудников тюремной системы приходится один заключенный. Россия также вошла в число стран с относительно большой долей женщин-заключенных: 7,9% при среднем показателе в 5%.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Совет Европы, заключенные, тюрьмы
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