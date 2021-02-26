В тюрьмах и СИЗО начали вакцинировать от коронавируса

Кампания вакцинации сейчас проходит в 33 территориальных органах ФСИН, в общей сложности уже вакцинированы почти 10 тыс. человек

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

ФСИН начала кампанию вакцинации в колониях и следственных изоляторах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России», — говорится в сообщении ФСИН.

Среди подозреваемых, арестованных и заключенных уже вакцинированы 3690 человек, среди сотрудников ФСИН — 6308 человек.

В службе подчеркнули, что вакцинация добровольная, перед прививкой каждый проходит осмотр врача. В приоритетном порядке прививки делают медицинским и педагогическим работникам учреждений уголовно-исполнительной системы, а также тем сотрудникам, кто непосредственно работает с осужденными.