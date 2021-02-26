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Пандемия коронавируса ,  
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В тюрьмах и СИЗО начали вакцинировать от коронавируса

Кампания вакцинации сейчас проходит в 33 территориальных органах ФСИН, в общей сложности уже вакцинированы почти 10 тыс. человек
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

ФСИН начала кампанию вакцинации в колониях и следственных изоляторах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России», — говорится в сообщении ФСИН.

Среди подозреваемых, арестованных и заключенных уже вакцинированы 3690 человек, среди сотрудников ФСИН — 6308 человек.

В службе подчеркнули, что вакцинация добровольная, перед прививкой каждый проходит осмотр врача. В приоритетном порядке прививки делают медицинским и педагогическим работникам учреждений уголовно-исполнительной системы, а также тем сотрудникам, кто непосредственно работает с осужденными.

В московских СИЗО запретили свидания с родственниками и прием посылок
Общество
Фото:Алексей Филиппов / ТАСС

Подозреваемых, обвиняемых и осужденных вакцинируют в филиалах медсанчастей ФСИН, также задействованы выездные бригады региональных учреждений здравоохранения.

В апреле 2020 года власти Еврейской автономной области сообщили о вспышке коронавируса в СИЗО № 1 УФСИН региона в Биробиджане, а также в Лечебно-исправительном учреждении № 2 в Облученском районе. Тогда было выявлено 43 случая заражения.

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В октябре замдиректора ФСИН Валерий Бояринев сообщил, что за время пандемии коронавирусом заразились почти 1,6 тыс. заключенных в СИЗО и колониях, из них на тот момент проходили лечение 138 человек, остальные выздоровели.

Кроме того, осенью почти все СИЗО Москвы прекратили прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных до особого распоряжения из-за пандемии. Временно приостановили работу шесть изоляторов, седьмой принимает людей после карантина и далее распределяет по другим изоляторам.

В московских СИЗО ввели ограничения, в том числе прекратили свидания заключенных с родственниками и прием посылок. Пока основные ограничения продолжают действовать, с 25 января разрешили краткосрочные свидания с родственниками через стекло с соблюдением мер безопасности.

Автор
Мария Лисицына
ФСИН коронавирус вакцинация СИЗО колония
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