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ФСИН ввела радиомониторинг для выявления «call-центров» в колониях

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала вести радиомониторинг для поиска нелегальных телефонов в исправительных колониях. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников на заседании коллегии ведомства по итогам 2020 года, передает ТАСС.

«Для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга», — сказал Калашников.

По словам директора ФСИН, работа идет во взаимодействии с подразделениями МВД и ФСБ, она уже позволила выявить более 27 тыс. абонентских номеров на территории колоний. Всего по итогам 2020 года в исправительных учреждениях было найдено и изъято почти 66 тыс. мобильных устройств, что на 20% больше, чем годом раньше.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Глава ведомства также напомнил о законе, подписанном 9 марта президентом России Путиным. В соответствии с этим документом, операторов сотовой связи в России обязали по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют заключенные.

В опубликованной ранее пояснительной записке к документу указывается, что в 2018 году в уголовно-исправительных учреждениях изъяли более 56 тыс. средств связи. При этом в стране действует запрет на мобильные телефоны для заключенных.

О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году. Тогда же представитель МВД приводил данные о том, из 38 тыс. преступлений, которые совершались с помощью мобильной связи, треть приходилась на звонки заключенных.

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Собеседник РБК, знакомый с ситуацией, сообщал, что преступники избегают идентификации, используя такие программы, как VPN, TOR, SSL, применяя технологии подменных абонентских номеров через SIP-телефонию. По словам правозащитника Андрея Бабушкина, обороты одного из таких «call-центров» на территории колонии достигали десятков миллионов рублей.

В Генеральной прокуратуре ранее приводили цифры, согласно которым в 2019 году и первой половине 2020 года в исправительных учреждениях было изъято 77 тыс. средств мобильной связи. Кроме того, за 1,5 года 230 мобильников изъяли у сотрудников учреждений ФСИН, когда они пытались пронести их заключенным.

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