ФСИН ввела радиомониторинг для выявления «call-центров» в колониях

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала вести радиомониторинг для поиска нелегальных телефонов в исправительных колониях. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников на заседании коллегии ведомства по итогам 2020 года, передает ТАСС.

«Для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга», — сказал Калашников.

По словам директора ФСИН, работа идет во взаимодействии с подразделениями МВД и ФСБ, она уже позволила выявить более 27 тыс. абонентских номеров на территории колоний. Всего по итогам 2020 года в исправительных учреждениях было найдено и изъято почти 66 тыс. мобильных устройств, что на 20% больше, чем годом раньше.

Глава ведомства также напомнил о законе, подписанном 9 марта президентом России Путиным. В соответствии с этим документом, операторов сотовой связи в России обязали по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют заключенные.