ФСИН назвала число привитых от коронавируса заключенных

Вакцинация заключённых от коронавируса в Санкт-Петербурге (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

В исправительных колониях от коронавируса привились примерно 1,9% процента заключенных. Об этом РБК сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

«На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, вакцинировано 9412 человек. Среди сотрудников ФСИН — 9382 человека», — говорится в сообщении.

В конце февраля глава ведомства Александр Калашников заявлял, что в исправительных колониях страны содержатся примерно 483 тыс. человек. Таким образом, число привитых среди заключенных составило примерно 1,9%.

Во ФСИН указали, что вакцинацию проводят в 51 территориальном органе. Там также отметили, что прививки делают добровольно. В приоритетном порядке вакцинируют медицинских и педагогических работников и тех, кто непосредственно работает с осужденными.