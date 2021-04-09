Цифровой рубль поделят на два кошелька

ЦБ представил финальную концепцию внедрения новой формы национальной валюты

Цифровой рубль будет выпускаться и храниться на электронных кошельках в ЦБ, а клиенты получат к нему доступ через свои банки. Для офлайн-расчетов будет создан второй кошелек на смартфоне. Тестирование проекта намечено на 2022 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк России определился с моделью внедрения цифрового рубля — ее поддержали 84% респондентов, участвовавших в обсуждении проекта. Концепцию на пресс-конференции представили первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и зампред Алексей Заботкин. В обсуждении участвовали ассоциации, объединяющие игроков и экспертов банковского и платежного рынка, а также платежные системы, институты развития, Торгово-промышленная палата, Союз потребителей и другие.

Цифровой рубль будет эмитироваться ЦБ и храниться на электронных кошельках в Банке России. Физические и юридические лица смогут пользоваться новой формой денег через свои банки, которые выступят посредниками: они будут привлекать клиентов и взаимодействовать с ними, открывать и пополнять кошельки клиентов, исполнять поручения на переводы, а также проводить процедуры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Клиенты получат доступ к цифровому кошельку из любого мобильного приложения банка, где они обслуживаются. Для расчетов цифровым рублем в офлайне будет создан второй цифровой кошелек — непосредственно на мобильном устройстве клиента. Для его пополнения необходимо перевести цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться. Получатель средств также сможет переводить их со своего офлайн-кошелька на онлайн-кошелек. Более подробный механизм оплаты ЦБ пока не представил. По словам Скоробогатовой, готовой технологии для офлайн-расчетов в мире еще не существует, поэтому ЦБ будет самостоятельно разрабатывать решение.

Эмиссия крипторубля будет похожа на эмиссию наличных денег, сказал Заботкин: «Если вы хотите получить наличные деньги, вы их снимаете в банкомате. Но перед этим коммерческий банк покупает эти наличные рубли у Центрального банка в обмен на такое же количество рублей, которое находится у них на корреспондентском счете. С цифровым рублем будет происходить то же самое». Как объяснил Заботкин, ЦБ будет поставлять цифровой рубль на цифровой кошелек коммерческого банка в обмен на списание денег с корсчета. Дальше, если клиент захочет обменять безналичные средства на цифровой рубль, банк переведет цифровые деньги со своего цифрового кошелька на кошелек клиента.

Цифровой рубль не рассматривается как средство для сбережений, это исключительно платежный инструмент, подчеркнул Заботкин. «Цифровой рубль задумывается как платежное средство с абсолютной мгновенной ликвидностью. Это средство, которое вы в полном объеме, в любой момент времени — 24 часа семь дней в неделю — можете перевести на свое усмотрение кому угодно», — сказал он.

Переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия для магазинов за оплату товаров не должна превышать комиссию Системы быстрых платежей (0,4–0,7% от стоимости товаров или услуг в зависимости от их категории), уточнила Скоробогатова. Окончательные тарифы будут определены на следующем этапе.

ЦБ не планирует устанавливать лимиты на остатки цифровых кошельков. Но, как пояснил Заботкин, ограничения могут быть на начальном этапе, чтобы внедрение цифровой валюты происходило постепенно.

Платформа цифрового рубля, на которой будет проходить его эмиссия и открытие кошельков, будет иметь гибридную модель и состоять из компонентов централизованной системы и распределенных реестров.

Создание прототипа платформы цифрового рубля намечено на декабрь 2021 года, в январе 2022 года начнется разработка изменений в законодательство, необходимых для запуска проекта. Тестирование самого проекта планируется на 2022 год. По результатам пилотирования будет сформирована «дорожная карта» внедрения платформы цифрового рубля.

Какие варианты цифрового рубля обсуждались

Доклад о необходимости запуска в России цифрового рубля, который должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными, Банк России выпустил осенью прошлого года. Цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода и его можно будет программировать так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. Безналичные деньги отличаются тем, что не имеют такой функции, и тем, что хранятся в коммерческих банках.

ЦБ представил на обсуждение три модели реализации цифрового рубля: одна из них в принципе не предполагала участия банков, в двух других они являлись посредниками. Эти варианты не устроили Сбербанк — он разработал собственную концепцию по выпуску цифрового рубля и предложил токенизировать все безналичные деньги в России. Это позволило бы присвоить каждому рублю уникальный номер для слежения за его перемещением, а также при необходимости ограничить возможности его использования. По мнению Сбербанка, это дало бы ЦБ больше возможностей для контроля за операциями. В Банке России не поддержали эту модель для выпуска цифрового рубля, но заявили о готовности изучать предложение Сбербанка для токенизации всех безналичных денег.

Сбербанк также обращал внимание, что внедрение цифрового рубля может привести к перетоку 2–4 трлн безналичных рублей из банков в цифровой рубль. И, как следствие, к дефициту ликвидности и росту ставок: переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль, по мнению Сбербанка, вызовет рост кредитных ставок на 0,5 п.п. В ЦБ считают, что кредиты не должны стать дороже. Наоборот, цифровой рубль будет способствовать росту ставок по банковским счетам, прогнозируют в Банке России: «Пытаясь избежать излишнего перетока высоколиквидных пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах, банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах (зарплатных, расчетных, текущих)».

Будет ли спрос на новую форму рубля

В предложенном формате цифровой рубль будет сильно напоминать стандартные платежи картами и смартфонами, говорит директор центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково» — РЭШ Олег Шибанов. Цифровой рубль пока не выглядит более удобным, чем безналичные платежи картами, добавляет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин: «Оплата, требующая дополнительного перевода денег с одного кошелька на другой, видится несколько искусственной надстройкой с точки зрения удобства использования. Надо учитывать, что каждое дополнительное действие, которое приходится совершать для использования услуги, приводит к потере определенной части потенциальных клиентов». Спрос на это средство платежа сократится и из-за того, что за хранение цифрового рубля не будут платиться проценты на остаток, считает Шибанов.

Цифровой рубль может стать нишевым продуктом для клиентов, которые не доверяют банкам и захотят хранить деньги непосредственно в ЦБ, считает Гаврилин. Цифровым рублем как средством сбережения могут начать пользоваться те люди, которые раньше предпочитали хранить часть денег наличными, соглашается Шибанов: «Если вклад в коммерческом банке выше застрахованного уровня в 1,4 млн руб. может быть потерян, то цифровой рубль будет лежать в определенном кошельке, и его удастся отследить в любой момент».

Какие проблемы видят банки

Предложенная модель наиболее оптимальна для банков и потребителей, считает советник по вопросам внедрения новых технологий Промсвязьбанка Максим Хрусталев: клиенты продолжат пользоваться привычными банковскими приложениями, а банки сохранят за собой весь спектр взаимодействия с ними.

Но, если люди посчитают цифровой рубль более выгодным, может произойти переток из безналичных платежей в платежи с его использованием, предупреждает руководитель центра инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова. Как следствие, при снижении объема размещенных средств банкам придется больше тратить на привлечение клиентов.

Еще один проблемный вопрос для банков — расходы на сам проект. Популярность цифрового рубля будет напрямую зависеть от инфраструктуры для его использования, а на ее удобство повлияет желание игроков вкладываться в ее создание и развитие, говорит глава ГК «Элекснет» (входит в группу Московского кредитного банка) Игорь Антонов: «Последнее же возможно, если есть источники финансирования, а участники рынка видят сроки окупаемости проекта». С ним соглашается и директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова: «В целом мы за внедрение данной инициативы, при этом важно, чтобы она не обернулась капитальными расходами со стороны банков».

«Внедрение цифрового рубля может привести к усилению конкуренции решений крупных ИТ-компаний с платежными услугами и сервисами банков и других традиционных поставщиков платежных услуг», — сказал РБК зампред правления ВТБ Вадим Кулик. По его мнению, новая форма валюты сможет конкурировать с другими видами платежей, если станет надежной и простой в использовании.