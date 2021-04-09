Цифровой рубль поделят на два кошелька
Банк России определился с моделью внедрения цифрового рубля — ее поддержали 84% респондентов, участвовавших в обсуждении проекта. Концепцию на пресс-конференции представили первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и зампред Алексей Заботкин. В обсуждении участвовали ассоциации, объединяющие игроков и экспертов банковского и платежного рынка, а также платежные системы, институты развития, Торгово-промышленная палата, Союз потребителей и другие.
- Цифровой рубль будет эмитироваться ЦБ и храниться на электронных кошельках в Банке России. Физические и юридические лица смогут пользоваться новой формой денег через свои банки, которые выступят посредниками: они будут привлекать клиентов и взаимодействовать с ними, открывать и пополнять кошельки клиентов, исполнять поручения на переводы, а также проводить процедуры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
- Клиенты получат доступ к цифровому кошельку из любого мобильного приложения банка, где они обслуживаются. Для расчетов цифровым рублем в офлайне будет создан второй цифровой кошелек — непосредственно на мобильном устройстве клиента. Для его пополнения необходимо перевести цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться. Получатель средств также сможет переводить их со своего офлайн-кошелька на онлайн-кошелек. Более подробный механизм оплаты ЦБ пока не представил. По словам Скоробогатовой, готовой технологии для офлайн-расчетов в мире еще не существует, поэтому ЦБ будет самостоятельно разрабатывать решение.
- Эмиссия крипторубля будет похожа на эмиссию наличных денег, сказал Заботкин: «Если вы хотите получить наличные деньги, вы их снимаете в банкомате. Но перед этим коммерческий банк покупает эти наличные рубли у Центрального банка в обмен на такое же количество рублей, которое находится у них на корреспондентском счете. С цифровым рублем будет происходить то же самое». Как объяснил Заботкин, ЦБ будет поставлять цифровой рубль на цифровой кошелек коммерческого банка в обмен на списание денег с корсчета. Дальше, если клиент захочет обменять безналичные средства на цифровой рубль, банк переведет цифровые деньги со своего цифрового кошелька на кошелек клиента.
- Цифровой рубль не рассматривается как средство для сбережений, это исключительно платежный инструмент, подчеркнул Заботкин. «Цифровой рубль задумывается как платежное средство с абсолютной мгновенной ликвидностью. Это средство, которое вы в полном объеме, в любой момент времени — 24 часа семь дней в неделю — можете перевести на свое усмотрение кому угодно», — сказал он.
- Переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия для магазинов за оплату товаров не должна превышать комиссию Системы быстрых платежей (0,4–0,7% от стоимости товаров или услуг в зависимости от их категории), уточнила Скоробогатова. Окончательные тарифы будут определены на следующем этапе.
- ЦБ не планирует устанавливать лимиты на остатки цифровых кошельков. Но, как пояснил Заботкин, ограничения могут быть на начальном этапе, чтобы внедрение цифровой валюты происходило постепенно.
- Платформа цифрового рубля, на которой будет проходить его эмиссия и открытие кошельков, будет иметь гибридную модель и состоять из компонентов централизованной системы и распределенных реестров.
Создание прототипа платформы цифрового рубля намечено на декабрь 2021 года, в январе 2022 года начнется разработка изменений в законодательство, необходимых для запуска проекта. Тестирование самого проекта планируется на 2022 год. По результатам пилотирования будет сформирована «дорожная карта» внедрения платформы цифрового рубля.
Какие варианты цифрового рубля обсуждались
Доклад о необходимости запуска в России цифрового рубля, который должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными, Банк России выпустил осенью прошлого года. Цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода и его можно будет программировать так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. Безналичные деньги отличаются тем, что не имеют такой функции, и тем, что хранятся в коммерческих банках.
ЦБ представил на обсуждение три модели реализации цифрового рубля: одна из них в принципе не предполагала участия банков, в двух других они являлись посредниками. Эти варианты не устроили Сбербанк — он разработал собственную концепцию по выпуску цифрового рубля и предложил токенизировать все безналичные деньги в России. Это позволило бы присвоить каждому рублю уникальный номер для слежения за его перемещением, а также при необходимости ограничить возможности его использования. По мнению Сбербанка, это дало бы ЦБ больше возможностей для контроля за операциями. В Банке России не поддержали эту модель для выпуска цифрового рубля, но заявили о готовности изучать предложение Сбербанка для токенизации всех безналичных денег.
Сбербанк также обращал внимание, что внедрение цифрового рубля может привести к перетоку 2–4 трлн безналичных рублей из банков в цифровой рубль. И, как следствие, к дефициту ликвидности и росту ставок: переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль, по мнению Сбербанка, вызовет рост кредитных ставок на 0,5 п.п. В ЦБ считают, что кредиты не должны стать дороже. Наоборот, цифровой рубль будет способствовать росту ставок по банковским счетам, прогнозируют в Банке России: «Пытаясь избежать излишнего перетока высоколиквидных пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах, банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах (зарплатных, расчетных, текущих)».
Будет ли спрос на новую форму рубля
В предложенном формате цифровой рубль будет сильно напоминать стандартные платежи картами и смартфонами, говорит директор центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково» — РЭШ Олег Шибанов. Цифровой рубль пока не выглядит более удобным, чем безналичные платежи картами, добавляет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин: «Оплата, требующая дополнительного перевода денег с одного кошелька на другой, видится несколько искусственной надстройкой с точки зрения удобства использования. Надо учитывать, что каждое дополнительное действие, которое приходится совершать для использования услуги, приводит к потере определенной части потенциальных клиентов». Спрос на это средство платежа сократится и из-за того, что за хранение цифрового рубля не будут платиться проценты на остаток, считает Шибанов.
Цифровой рубль может стать нишевым продуктом для клиентов, которые не доверяют банкам и захотят хранить деньги непосредственно в ЦБ, считает Гаврилин. Цифровым рублем как средством сбережения могут начать пользоваться те люди, которые раньше предпочитали хранить часть денег наличными, соглашается Шибанов: «Если вклад в коммерческом банке выше застрахованного уровня в 1,4 млн руб. может быть потерян, то цифровой рубль будет лежать в определенном кошельке, и его удастся отследить в любой момент».
Какие проблемы видят банки
Предложенная модель наиболее оптимальна для банков и потребителей, считает советник по вопросам внедрения новых технологий Промсвязьбанка Максим Хрусталев: клиенты продолжат пользоваться привычными банковскими приложениями, а банки сохранят за собой весь спектр взаимодействия с ними.
Но, если люди посчитают цифровой рубль более выгодным, может произойти переток из безналичных платежей в платежи с его использованием, предупреждает руководитель центра инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова. Как следствие, при снижении объема размещенных средств банкам придется больше тратить на привлечение клиентов.
Еще один проблемный вопрос для банков — расходы на сам проект. Популярность цифрового рубля будет напрямую зависеть от инфраструктуры для его использования, а на ее удобство повлияет желание игроков вкладываться в ее создание и развитие, говорит глава ГК «Элекснет» (входит в группу Московского кредитного банка) Игорь Антонов: «Последнее же возможно, если есть источники финансирования, а участники рынка видят сроки окупаемости проекта». С ним соглашается и директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова: «В целом мы за внедрение данной инициативы, при этом важно, чтобы она не обернулась капитальными расходами со стороны банков».
«Внедрение цифрового рубля может привести к усилению конкуренции решений крупных ИТ-компаний с платежными услугами и сервисами банков и других традиционных поставщиков платежных услуг», — сказал РБК зампред правления ВТБ Вадим Кулик. По его мнению, новая форма валюты сможет конкурировать с другими видами платежей, если станет надежной и простой в использовании.