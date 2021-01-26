ЦБ предсказал рост ставок по банковским счетам из-за цифрового рубля

ЦБ оценил доходы банков от денег населения и компаний на счетах с околонулевыми процентами в 0,75–1,36 трлн руб. за три года. После появления цифрового рубля, для того чтобы удержать эти средства, банкам придется поднимать ставки

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Появление цифрового рубля может привести к повышению ставок по депозитам банковских клиентов, утверждается в аналитической записке Банка России «Что изменится для банков и их клиентов с введением цифрового рубля» (.pdf).

«В результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев текущих/расчетных счетов и депозитов. Пытаясь избежать излишнего перетока высоколиквидных пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах, банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах (зарплатных, расчетных, текущих)», — объяснили в ЦБ.

Осенью 2020 года ЦБ начал обсуждать с рынком возможность введения в России цифрового рубля, который должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Эмитентом новой разновидности денег будет сам ЦБ. Крипторубль может выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Банке России — в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках. Участие банков в выпуске и обороте цифровых рублей сейчас обсуждается. ЦБ предложил несколько моделей: одна из них в принципе не предполагает участия банков в системе, а в двух других банки являются посредниками между ЦБ и клиентами (открывают кошельки, предоставляют мобильные приложения для осуществления расчетов, проводят проверку физлиц и юрлиц в соответствии с процедурами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма).

Почему цифровой рубль повлияет на рост ставок по депозитам

Одним из важных факторов формирования прибыли кредитных организаций являются высоколиквидные деньги, которые физические и юридические лица держат в банках для осуществления платежей — на зарплатных счетах и картах населения, текущих и расчетных счетах компаний. По остаткам на таких счетах банки платят клиентам околонулевой процент, а используют эти деньги для размещения по рыночным процентным ставкам на денежном рынке и в ЦБ или вкладываются в другие низкорисковые активы, приносящие доход. «Зарабатывать на таких деньгах банкам очень легко. Банки по своей практике хорошо знают суммы устойчивых остатков таких высоколиквидных денег, которые можно с минимальными для себя рисками ликвидности и кредитными рисками разместить», — отмечается в записке ЦБ.