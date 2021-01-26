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ЦБ предсказал рост ставок по банковским счетам из-за цифрового рубля

ЦБ оценил доходы банков от денег населения и компаний на счетах с околонулевыми процентами в 0,75–1,36 трлн руб. за три года. После появления цифрового рубля, для того чтобы удержать эти средства, банкам придется поднимать ставки
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Появление цифрового рубля может привести к повышению ставок по депозитам банковских клиентов, утверждается в аналитической записке Банка России «Что изменится для банков и их клиентов с введением цифрового рубля» (.pdf).

«В результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев текущих/расчетных счетов и депозитов. Пытаясь избежать излишнего перетока высоколиквидных пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах, банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах (зарплатных, расчетных, текущих)», — объяснили в ЦБ.

Осенью 2020 года ЦБ начал обсуждать с рынком возможность введения в России цифрового рубля, который должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Эмитентом новой разновидности денег будет сам ЦБ. Крипторубль может выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Банке России — в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках.

Участие банков в выпуске и обороте цифровых рублей сейчас обсуждается. ЦБ предложил несколько моделей: одна из них в принципе не предполагает участия банков в системе, а в двух других банки являются посредниками между ЦБ и клиентами (открывают кошельки, предоставляют мобильные приложения для осуществления расчетов, проводят проверку физлиц и юрлиц в соответствии с процедурами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма).

Почему цифровой рубль повлияет на рост ставок по депозитам

Одним из важных факторов формирования прибыли кредитных организаций являются высоколиквидные деньги, которые физические и юридические лица держат в банках для осуществления платежей — на зарплатных счетах и картах населения, текущих и расчетных счетах компаний. По остаткам на таких счетах банки платят клиентам околонулевой процент, а используют эти деньги для размещения по рыночным процентным ставкам на денежном рынке и в ЦБ или вкладываются в другие низкорисковые активы, приносящие доход. «Зарабатывать на таких деньгах банкам очень легко. Банки по своей практике хорошо знают суммы устойчивых остатков таких высоколиквидных денег, которые можно с минимальными для себя рисками ликвидности и кредитными рисками разместить», — отмечается в записке ЦБ.

По расчетам регулятора, за 2018–2020 годы средняя доля доходов от таких пассивов в чистом процентном доходе банковского сектора составила около 13%, в прибыли банков до выплаты налогов — 25%. За три года доналоговые доходы банков от бесплатных средств населения и компаний составили 1,36 трлн руб. (при условии, что банки не начисляют проценты по таким счетам) или 0,75 трлн руб. (если невысокие проценты начисляются), оценил регулятор. У трех крупнейших банков доля дохода от таких пассивов в чистом процентном доходе составила около 15%.

После появления цифрового рубля, чтобы сохранить эти деньги у себя в качестве источника дохода, банкам придется поднимать ставки по таким счетам, считают в ЦБ. Но не обязательно до рыночного уровня по вкладам, так как «по остаткам в кошельках с цифровыми рублями Банк России не будет начислять проценты, чтобы не создавать конкуренцию с банками за сбережения граждан», уточняется в докладе. Сейчас средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляет 4,48%.

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«Сокращение процентного дохода банков от дешевых пассивов снизит чистую процентную маржу и прибыльность банков. Вместе с тем это подтолкнет банки быстрее проводить цифровую трансформацию бизнеса, оптимизировать расходы, повышать комиссионные доходы от расширения оказываемых услуг», — считают в ЦБ, добавляя, что может возрасти стоимость банковских услуг, так как банки переложат часть потерянных доходов на комиссии, в том числе, возможно, за обслуживание банковских счетов. «В таком случае на первый план выйдет задача поддержания достаточной конкуренции в банковском секторе, чтобы стимулировать повышение банками эффективности своей деятельности и снижение расходов. Важно отметить, что даже без введения цифрового рубля банки столкнутся с этой необходимостью из-за растущей конкуренции с финтех- и бигтех-компаниями», — резюмировали в ЦБ.

Влияние на фондирование и ставки по кредитам

В докладе отмечается, что в процессе обсуждения цифрового рубля распространение в информационном поле получили два спорных тезиса:

  • у банков возникнет дефицит фондирования из-за перетока депозитов в цифровой рубль и в результате не хватит ресурсов для выдачи кредитов;
  • кредиты для заемщиков подорожают.

В отношении первого тезиса ЦБ утверждает, что «при таргетировании инфляции Центральным банком через управление процентными ставками денежного рынка дефицита фондирования в банковском секторе в целом не может возникнуть в принципе. <...> В нормальной (не кризисной) ситуации сложно представить, что вкладчики предпочтут беспроцентный цифровой рубль своим вкладам, по которым выплачивается ненулевая ставка и которые застрахованы АСВ. Банки вынуждены будут повысить процентные ставки по привлекаемым вкладам и текущим счетам, параллельно при необходимости привлекая ресурсы Центрального банка по рыночной процентной ставке».

По поводу второго тезиса ЦБ считает, что кредиты не должны стать дороже, так как при определении их стоимости банки ориентируются на так называемую трансфертную кривую (формируется на основе сравнения с кредитом доходности альтернативного безрискового размещения денег на соответствующий кредиту срок, например доходности ОФЗ), а не на стоимость дешевых пассивов, которые и должны перетечь в цифровой рубль. Поэтому ЦБ ожидает, что «в условиях конкуренции процентная ставка по кредитам будет по-прежнему определяться исходя из доходности безрискового актива, а также надбавки за кредитный риск заемщика».

В декабре Сбербанк оценивал размер перетока безналичных рублей из банков в цифровой рубль в 2–4 трлн руб. в течение трех лет после запуска проекта. Это, по мнению зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок: переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль вызовет рост кредитных ставок на 0,5 п.п. О потере ликвидности банками «до нескольких триллионов рублей» предупреждал и Национальный совет финансового рынка.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России цифровой рубль
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