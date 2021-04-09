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ФАС смыкает шланги
Газета № 048 (3337) (0904) Бизнес,
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ФАС смыкает шланги

Антимонопольная служба запросила у независимых АЗС информацию о ценах на бензин
Владельцы АЗС по всей стране получили запросы от региональных управлений ФАС с просьбой объяснить случаи роста цен на топливо на заправках с начала 2021 года. Проверяющие ищут в цепочках поставок недобросовестных посредников
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разослали в начале апреля письма владельцам АЗС с просьбой обосновать рост цен на топливо в рознице с начала 2021 года.

У РБК есть копия такого письма, которое управление ФАС по Подмосковью разослало 2 апреля. Его подлинность подтвердили два владельца АЗС, получившие аналогичные письма. Факт рассылки подобных писем РБК подтвердили глава Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых сетей АЗС) Евгений Аркуша и пресс-служба ФАС.

Почему ФАС собирает сведения с владельцев АЗС

В письме к владельцам АЗС говорится о необходимости в течение пяти дней с момента получения запроса направить в ФАС подробную информацию по каждому случаю роста цен на топливо начиная с 1 января, разъяснив причины роста, порядок формирования и изменения цен на топливо в рознице. Заправщики должны предоставить сведения о порядке формирования розничных цен (с приложением подтверждающих документов) и периодичности их изменения на АЗС, а также информацию о закупочных ценах и поставщиках бензина и дизельного топлива. К тому же они должны отправить сведения о «калькуляции затрат, приходящихся на реализацию единицы продукции», и о специальных условиях реализации топлива (днем или ночью, проводимых мероприятиях, акциях, скидках и т.д.). Авторы письма ссылаются на ст. 25  закона «О защите конкуренции» («Обязанность представления информации в антимонопольный орган»).

Территориальные управления антимонопольной службы еженедельно проводят мониторинг цен на нефтепродукты, но в сложившихся условиях на топливном рынке ФАС поручила региональным управлениям усилить его, уделив особое внимание обоснованности изменения цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на АЗС, сообщили РБК в пресс-службе ФАС. «УФАС будут проводить тщательный анализ цепочки поставок на заправки с выделением всех звеньев посредников и выявлять из них не оказывающих фактических услуг, но повышающих при этом стоимость нефтепродуктов», — подчеркнули в службе.

Экономика
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По словам представителя ФАС, основанием для принятия решения об усилении мониторинга послужило «недобросовестное поведение» участников рынка в отдельных регионах.

Какие нарушения выявила ФАС

24 марта Пермское управление ФАС выдало предупреждение о снижении розничных цен на бензин «дочке» ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Она повысила днем цену на отдельных АЗС на 50–90 коп. за литр от общего уровня, аргументировав это «маркетинговым исследованием эластичности спроса».

Уже через два дня, 26 марта, компания отчиталась об исполнении предупреждения ФАС и снижении розничных цен на АЗС до среднего уровня в регионе, утверждает пресс-служба регулятора.

РБК направил запрос представителю ЛУКОЙЛа.

В соответствии с ч. 5 ст. 19.8 Кодекса об административных правонарушениях, непредставление или несвоевременное представление антимонопольным регуляторам сведений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., на юрлиц — от 50 тыс. до 500 тыс. руб., указано в письме, разосланном владельцам АЗС.

Если компания по тем или иным причинам не может исполнить запрос к установленному сроку (за пять дней с момента получения запроса), она вправе обратиться в антимонопольный орган с ходатайством о его продлении, утверждают в пресс-службе ФАС. К тому же по итогам мониторинга регулятор планирует штрафовать только те АЗС и сети, которые нарушают антимонопольное законодательство: «Такими нарушениями могут считаться выставления разных цен на один и тот же товар в разное время суток, желание обогатиться на резком повышении спроса, в искусственном создании дефицита предложения и т.д». ФАС ставит перед собой задачу защищать интересы потребителей и предупреждать нарушения антимонопольного законодательства со стороны бизнеса, а не штрафовать компании постфактум, добавил ее представитель.

Глава Российского топливного союза утверждает, что причина роста цен в рознице — рост оптовых цен на топливо. С декабря 2020-го по апрель 2021 года оптовые цены выросли в среднем на 18%, а розничные — лишь на 3% (это подтверждается данными Росстата с января по март 2021 года), указывает он. «ФАС предпочитает спрашивать с каждого о причинах роста цен на заправках, которые ранее неоднократно обсуждали в правительстве, а не заниматься изучением конкретных случаев диспаритета цен в опте и рознице или случаями реальных нарушений конкуренции по поступающим в их адрес жалобам», — удивляется Аркуша.

Как правительство боролось с ростом оптовых цен

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин АИ-92 с 10 января по 7 апреля выросли на 7,4%, с 49,7 тыс. до 53,375 тыс. руб., на АИ-95 — на 9% — с 51,045 тыс. до 55,66 тыс. за тонну. При этом с декабря 2020 года по 23 марта 2021-го биржевые оптовые цены на АИ-92 увеличились на 18,6%, на АИ-95 — на 18,8%.

В итоге крупные нефтяные компании повышали оптовые цены и снижали производство, поскольку теряли маржу при продаже топлива на своих АЗС, а заводы работали в убыток.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в конце января объяснял убыточность переработки нефти несоразмерным ростом индикативной цены в демпферном механизме по сравнению с ценами топлива на АЗС. Этот механизм предполагает, что при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию (за сдерживание цен на внутреннем рынке) в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет.

Бизнес
Дюков предложил скорректировать механизм стабилизации цен на бензин Александр Дюков

Дюков предложил индексировать эту индикативную цену также в пределах инфляции. С ним согласились представители других крупных нефтяных компаний. После нескольких совещаний в правительстве это предложение было одобрено. В середине марта вице-премьер Александр Новак объявил о корректировке демпфера с 1 мая, которая предполагает снижение индикативной цены на бензин почти на 5%, до 53,6 тыс. руб. за тонну. После этого оптовые биржевые цены начали снижаться.

Правительство также попросило нефтяников нарастить запасы бензина на нефтебазах и НПЗ с многолетнего минимума 1,18 млн т, который был зафиксирован в январе 2021 года, до 1,7 млн т к маю и 1,8 млн т к июню. По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, уже в феврале запасы бензина выросли до 1,6 млн т. «Компании увеличили загрузку заводов, а также было снижено количество танкерных партий, отправляемых на экспорт», — сказал он в интервью РБК. К тому же Россия увеличила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, прибавив по 65 тыс. барр. в сутки в феврале и марте, увеличение еще примерно на 130 тыс. барр. в сутки ожидается в апреле.

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«Это все позволило дать дополнительный ресурс на нефтеперерабатывающие заводы для того, чтобы обеспечить уровень запасов, который необходим для безопасного прохождения весеннего периода посевной и традиционного сезонного увеличения спроса», — заключил замминистра.

Бизнес
Замглавы Минэнерго — РБК: «Надо сделать предсказуемую цену на бензин» Павел Сорокин

Сорокин признал, что при существенном росте оптовых цен сжимается маржинальность продаж топлива на АЗС. Но отметил, что после нормализации цен в оптовом сегменте доходность продаж топлива в розницу должна стабилизироваться. При этом, по его словам, цены на заправках не будут расти выше инфляции.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: цены на бензин , ФАС , АЗС , бензин
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