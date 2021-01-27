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Дюков предложил скорректировать механизм стабилизации цен на бензин

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков предложил способ улучшения экономики нефтеперерабатывающих заводов. Для этого потребуется ежегодно индексировать оптовую цену в демпфере не выше инфляции
Газпром нефть SIBN ₽322,05 -1,17% Купить
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков предложил скорректировать ежегодный рост индикативной (оптовой) цены, заложенной в формулу демпферного механизма. Демпфер нужен для поддержки стабильности цен на топливо на внутреннем рынке, несмотря на колебания стоимости нефти в мире: при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Но сейчас индикативная цена растет быстрее розничной, поэтому рентабельность заводов сильно упала.

Глава «Газпром нефти» напомнил, что розничные цены на топливо в России растут лишь в пределах инфляции, передает корреспондент РБК. По его словам, даже рост акцизов с начала 2021 года не так сильно отразился на них. Вице-премьер Александр Новак (курирует вопросы ТЭК) пообещал 11 января, что темпы роста розничных цен на бензин в 2021 году сохранятся в пределах инфляции.

При этом оптовая цена (в составе демпфера) каждый год индексируется на 5%, указывает Дюков. «Сквозная маржа (маржа от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов. — РБК) постепенно начинает сжиматься. Речь идет о том, чтобы индексировать демпфер, но не на 5% в год, как сейчас. Если розничные цены растут на 1,5–2%, то проводить индексацию [демпфера] нужно в том же размере», — считает он.

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По его словам, такая «донастройка» этого механизма позволит вернуть маржу для сбытовых предприятий (сетей АЗС) на «приемлемый уровень». Глава «Газпром нефти» сказал, что это предложение будет представлено Минфину на совещании по ситуации на топливном рынке, которое в четверг, 28 января, проведет Александр Новак.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина. Но 26 января замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что проблемы в нефтепереработке связаны с пандемией, временно менять параметры демпфера для нефтяников нет возможности. «Это означает, что бюджету надо будет больше занять и отдать эти деньги нефтяникам — такой подход в сегодняшних условиях, я считаю, невозможен», — подчеркивал он, комментируя другие предложения нефтяников по изменению параметров демпфера из-за снижения рентабельности переработки и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. По оценкам Минфина, поступления в бюджет от демпфера за десять месяцев 2020 года составили около 400 млрд руб.

Еще одной причиной ухудшения экономики переработки нефти в России Дюков назвал сокращение таможенной субсидии для НПЗ. «Раньше она компенсировала для ряда заводов определенное логистическое неравенство. При этом при перевозках нефтепродуктов железнодорожным транспортом имеет место перекрестное субсидирование других грузов. Донастройка таможенной субсидии и уход от «перекрестки» на железнодорожном транспорте могли бы улучшить экономику нефтепереработки», — сказал он.

Автор
Людмила Подобедова
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