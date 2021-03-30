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В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти

Стоимость бензина в России связана с курсом рубля, поэтому он может не дешеветь вместе с нефтью. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает «Комсомольская правда».

«Обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно. <...> Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился», — пояснил он.

Замглавы Минэнерго объяснил связь цен на бензин с курсом рубля
Экономика
Фото:Евгений Переверзев / РИА Новости

Сорокин добавил, что бизнес в принципе неохотно снижает цены, в том числе на бензин.

Представитель Минэнерго отметил, что несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. «То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции», — сообщил он.

Сорокин указал, что в 2018 году в России было принято решение о сглаживании колебаний цен на бензин с помощью так называемого демпферного механизма. Когда нефть дорожает, добывающие компании получают сверхдоход и платят с него более высокие налоги в виде экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых.

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Ранее замглавы Минэнерго в интервью РБК признал, что цены на АЗС в России на протяжении всей истории «растут более активно, чем снижаются» — при повышении цен на нефть бензин обычно дорожал, а при ее снижении дешевел не так сильно. Задачей введенного в России механизма демпфера стало ограничение темпов роста розничных цен на бензин до уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. По словам Сорокина, этот механизм уже показал свой результат, а с 1 мая его настройки будут обновлены, что позволит тому эффективно работать и дальше.

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