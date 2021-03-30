В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти

Стоимость бензина в России связана с курсом рубля, поэтому он может не дешеветь вместе с нефтью. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает «Комсомольская правда».

«Обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно. <...> Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился», — пояснил он.

Сорокин добавил, что бизнес в принципе неохотно снижает цены, в том числе на бензин.

Представитель Минэнерго отметил, что несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. «То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции», — сообщил он.