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«Аэрофлот» отправляется на юг
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«Аэрофлот» отправляется на юг
Газета № 048 (3337) (0904)
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«Аэрофлот» отправляется на юг

Крупнейший российский авиаперевозчик увеличивает число рейсов на черноморском направлении
«Аэрофлот», у которого почти 25% парка самолетов простаивали из-за запрета полетов за рубеж, решил перенаправить их на российские черноморские курорты. Количество рейсов в Симферополь, Анапу и Геленджик вырастет в два-четыре раза
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот», у которой простаивало почти 25% парка из 221 самолета, решила перенаправить их на полеты на юг России, заявил РБК гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов. Из-за пандемийных ограничений в четвертом квартале 2020-го у «Аэрофлота» были не задействованы 55 лайнеров, в первом квартале 2021 года — 52.

Для авиакомпании простой парка — не лучшее решение: затраты «на поддержание парка на бетоне» высоки, отметил Полубояринов. По итогам 2020 года «Аэрофлот», у которого ранее значительная часть доходов приходилась на полеты за рубеж, получил 123 млрд руб. чистого убытка на фоне приостановки рейсов из-за коронавируса.

Бизнес
Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году» Михаил Полубояринов

«Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении», — сказал топ-менеджер (его слова передала пресс-служба).

По словам Полубояринова, «Аэрофлот», по итогам января—февраля 2021 года перевезший 2,04 млн пассажиров (на 60,5% меньше, чем годом ранее), увеличивает количество рейсов из Москвы на юг, в первую очередь на черноморские курорты, а также планирует полеты по этим направлениям из российских регионов. «Здесь есть рынок, есть платежеспособный спрос», — сказал он.

Куда полетит «Аэрофлот»

Перед «Аэрофлотом» стоит задача — летать максимально много, улучшая финансовый результат, сказал РБК источник в группе. В прошлом году эта задача была не выполнима из-за коронавирусных ограничений, теперь «Аэрофлот» от месяца к месяцу наращивает пассажиропоток, и летом 2021 года пассажиров будет заведомо больше, добавил он.

Другой источник в группе сообщил, что компания планирует увеличить количество рейсов из Москвы (и обратно) в Симферополь, Краснодар и на черноморские курорты. По его данным, с мая количество рейсов в неделю в Краснодар должно вырасти с 49 до 63, в Сочи — с 81 до 91. С середины июня полеты в Анапу планируется нарастить в 2,5 раза (с 21 до 52), в Геленджик — вчетверо (с 7 до 28). Рейсы в Симферополь в летний сезон увеличатся с 42 до 98 в неделю.

Общество
Глава «Аэрофлота» заявил о продолжении практики «полетов в никуда» Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Аэрофлот» также открывает новый хаб в Красноярске, откуда уже с июня будет летать в Сочи (шесть рейсов в неделю), Краснодар и Симферополь (по четыре рейса), сообщил собеседник РБК. «Мы с лета начинаем летать по основным южным направлениям — Симферополь, Сочи, Краснодар. По результатам посмотрим, как уже дальше развивать этот хаб [в Красноярске]», — говорил Полубояринов в интервью РБК, которое вышло в конце февраля.

По сравнению с весенне-летним периодом навигации 2019 года (до кризиса из-за коронавируса) «Аэрофлот» в этом году значительно увеличивает число рейсов на юг России, замечает аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. Так, его недельная частота из Москвы в Анапу в аналогичном сезоне 2019-го составляла 35 рейсов, в Сочи — 77, в Геленджик — 21, а в Симферополь — 84.

Повышение частотности на курортных направлениях — ежегодный тренд, замечает представитель S7, крупнейшего конкурента «Аэрофлота». В условиях, когда большинство международных направлений остаются закрытыми, полеты на черноморское побережье пользуются очевидно повышенным спросом, добавляет он. По его словам, в полетной программе задействован весь флот S7, который насчитывает 101 самолет.

Увеличение частоты рейсов стало экономически целесообразным в условиях ограничений на международные перелеты на фоне бума внутреннего туризма, замечает Юрова. За первый квартал 2021 года пассажиропоток на внутренних линиях аэропорта Сочи вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, Симферополя — на 10%. Количество обслуженных пассажиров в аэропорту Краснодара в январе—феврале (данных за март пока нет) превысило уровень 2020 года на 11%. Высокий спрос сохранится и в ближайший летний сезон, прогнозирует эксперт.

Сколько туристов ждут на курортах

Сочи этим летом планирует принять более 4 млн туристов (летом 2020 года было более 2,2 млн пассажиров), напоминает президент ассоциации рестораторов и отельеров города Анна Нетягина. Увеличение числа рейсов позволит привлечь в город «кратковременных туристов», которые приезжают на выходные или на два-три дня. Сочинские отельеры также рассчитывают на возобновление в этом году корпоративных и деловых мероприятий, которых не было в прошлом году из-за пандемии, указывает Нетягина. По ее прогнозу, на майские праздники Сочи будет полон туристов, заполняемость отелей на вторую половину мая и начало июня около 70–80%.

Прошлым летом рейсов в Симферополь хватило не всем желающим, но после ослабления ограничений из-за коронавируса загрузка отелей и других средств размещения в Крыму в оставшуюся часть туристического сезона была почти полной, напоминает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова: для туристов сдавалось «все что можно», люди приезжали жить даже в палатках. В 2021 году сезон также ожидается активным: уже сейчас заполняемость на майские праздники близка к 100%, а на оставшуюся часть мая средства размещения заполнены примерно на 80%, добавляет она. Это выше уровня 2019 года на 30%.

Как избежать конкуренции с «Победой» и «Россией»

На черноморские курорты летают еще две «дочки» группы «Аэрофлот» (помимо одноименной компании) — лоукостер «Победа» и авиакомпания «Россия».

«Победа» в летнем расписании, действие которого началось 28 марта, увеличила количество региональных рейсов на 78,3% относительно лета 2020 года и более чем вдвое по сравнению с 2019 годом, сообщала пресс-служба компании. Удвоена частота полетов в Сочи из регионов практически по всем направлениям: по два дополнительных рейса в неделю будет выполняться из Новосибирска, Калининграда и Кирова; по три — из Красноярска и Челябинска. По одному дополнительному рейсу в неделю запланировано из Тюмени и Чебоксар. Количество летних рейсов в Анапу увеличено на 12% относительно прошлогоднего летнего сезона и на 43% по сравнению с 2019 годом.

Общество
«Победа» начнет летать из Шереметьево после майских праздников Фото: Slavomir Kubes / CTK / ТАСС

В итоге из Москвы в Анапу будет 21 рейс в неделю, а из Петербурга — семь, сказал представитель «Победы». В Сочи планируется семь-восемь рейсов в день из Внуково и по два ежедневно из Шереметьево, откуда лоукостер начинает летать после майских праздников.

Авиакомпания «Россия» совместно с компанией «Библио-Глобус» является одним из лидирующих игроков туристического рынка. Сейчас у компании реализованы совместные программы полетов к черноморскому побережью из десяти городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени и Уфы). К лету количество городов будет расширяться, говорит ее представитель. «Это традиционно нас отличает от других авиакомпаний, у компании своя ниша, ориентированная на активных путешественников, которые для комфортного перелета создают индивидуальный продукт (докупают питание, место в салоне и т.д. — РБК) в разной ценовой категории», — добавляет он.

Несмотря на такое большое количество рейсов на юг страны от трех компаний «Аэрофлота», внутригрупповой конкуренции опасаться не стоит, потому что каждая компания занимает свою нишу, сказал РБК источник в группе. Компания «Аэрофлот» должна сосредоточиться на наиболее доходных среднемагистральных и на дальнемагистральных маршрутах премиум-класса, говорил в интервью РБК Полубояринов. Бюджетный сегмент будет развиваться благодаря росту «Победы» и ее код-шеринговому соглашению с «Аэрофлотом», которое предполагает начало полетов лоукостера из Шереметьево. А «Россия» будет в основном занимать место на региональном рынке среднебюджетных перевозок, на социально важных маршрутах и станет использовать российскую технику, объяснял глава группы.

Ранее заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов отмечал, что присутствие авиакомпании «Аэрофлота» на внутрироссийских рейсах сокращается в том числе из-за того, что она передает часть направлений «Победе» и «России». Но после начала полетов «Победы» из Шереметьево и передачи ей части направлений у лоукостера будет очень мало маршрутов, на которых не будет других компаний группы, уточняет источник в «Аэрофлоте».

За счет разницы в позиционировании и с учетом роста спроса на полеты на Черное море авиакомпания «Аэрофлот» вряд ли «отъест» существенную часть пассажиропотока у «Победы», соглашается Юрова. В условиях повышенного спроса из-за закрытых границ «места под солнцем» может хватить всем авиакомпаниям (не только группы «Аэрофлот»), однако по мере открытия международного авиасообщения спрос на южные российские направления будет снижаться, заключает она.

Хватит ли места в аэропорту Сочи

«Мы видим, что группа «Аэрофлот» очень активно открывает рейсы на юг России — в Сочи, Симферополь, Краснодар и др.», — заявил РБК председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» (занимается перевозками на юге России) Павел Удод. По его словам, это оправданно, потому что на этих направлениях достаточно серьезный спрос на фоне почти полного закрытия международных полетов. При этом стоит признать, что в аэропорту Сочи уже сейчас есть проблема со слотами — новые слоты получить авиакомпаниям будет проблематично, предупредил Удод.

Летнее расписание во всех аэропортах уже сформировано, поэтому уже не так много свободных слотов для размещения новых рейсов в летнем сезоне, отмечает представитель группы «Аэродинамика» (управляющая компания аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы), совладельцем которой является Олег Дерипаска. По его словам, Сочи по итогам февраля вошел в топ-10 самых загруженных аэропортов мира, по итогам 2021 года пассажиропоток в нем может превысить 9 млн пассажиров.

Популярность курортов Краснодарского края в этом году продолжает расти среди жителей России, что стимулирует авиакомпании и туроператоров заявлять дополнительные рейсы, говорит представитель «Аэродинамики». По его словам, сейчас по многим региональным направлениям из аэропортов Сочи и Анапы уже заявлено от пяти до десяти перевозчиков, что позволит российским туристам иметь большой выбор рейсов для перелета на курорты края.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Елена Сухорукова, Артём Кореняко.
Теги: «Аэрофлот» , «Победа» , полеты , Крым
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