«Аэрофлот» отправляется на юг

Крупнейший российский авиаперевозчик увеличивает число рейсов на черноморском направлении

«Аэрофлот», у которого почти 25% парка самолетов простаивали из-за запрета полетов за рубеж, решил перенаправить их на российские черноморские курорты. Количество рейсов в Симферополь, Анапу и Геленджик вырастет в два-четыре раза

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот», у которой простаивало почти 25% парка из 221 самолета, решила перенаправить их на полеты на юг России, заявил РБК гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов. Из-за пандемийных ограничений в четвертом квартале 2020-го у «Аэрофлота» были не задействованы 55 лайнеров, в первом квартале 2021 года — 52.

Для авиакомпании простой парка — не лучшее решение: затраты «на поддержание парка на бетоне» высоки, отметил Полубояринов. По итогам 2020 года «Аэрофлот», у которого ранее значительная часть доходов приходилась на полеты за рубеж, получил 123 млрд руб. чистого убытка на фоне приостановки рейсов из-за коронавируса.

«Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении», — сказал топ-менеджер (его слова передала пресс-служба).

По словам Полубояринова, «Аэрофлот», по итогам января—февраля 2021 года перевезший 2,04 млн пассажиров (на 60,5% меньше, чем годом ранее), увеличивает количество рейсов из Москвы на юг, в первую очередь на черноморские курорты, а также планирует полеты по этим направлениям из российских регионов. «Здесь есть рынок, есть платежеспособный спрос», — сказал он.

Куда полетит «Аэрофлот»

Перед «Аэрофлотом» стоит задача — летать максимально много, улучшая финансовый результат, сказал РБК источник в группе. В прошлом году эта задача была не выполнима из-за коронавирусных ограничений, теперь «Аэрофлот» от месяца к месяцу наращивает пассажиропоток, и летом 2021 года пассажиров будет заведомо больше, добавил он.

Другой источник в группе сообщил, что компания планирует увеличить количество рейсов из Москвы (и обратно) в Симферополь, Краснодар и на черноморские курорты. По его данным, с мая количество рейсов в неделю в Краснодар должно вырасти с 49 до 63, в Сочи — с 81 до 91. С середины июня полеты в Анапу планируется нарастить в 2,5 раза (с 21 до 52), в Геленджик — вчетверо (с 7 до 28). Рейсы в Симферополь в летний сезон увеличатся с 42 до 98 в неделю.

«Аэрофлот» также открывает новый хаб в Красноярске, откуда уже с июня будет летать в Сочи (шесть рейсов в неделю), Краснодар и Симферополь (по четыре рейса), сообщил собеседник РБК. «Мы с лета начинаем летать по основным южным направлениям — Симферополь, Сочи, Краснодар. По результатам посмотрим, как уже дальше развивать этот хаб [в Красноярске]», — говорил Полубояринов в интервью РБК, которое вышло в конце февраля.

По сравнению с весенне-летним периодом навигации 2019 года (до кризиса из-за коронавируса) «Аэрофлот» в этом году значительно увеличивает число рейсов на юг России, замечает аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. Так, его недельная частота из Москвы в Анапу в аналогичном сезоне 2019-го составляла 35 рейсов, в Сочи — 77, в Геленджик — 21, а в Симферополь — 84.

Повышение частотности на курортных направлениях — ежегодный тренд, замечает представитель S7, крупнейшего конкурента «Аэрофлота». В условиях, когда большинство международных направлений остаются закрытыми, полеты на черноморское побережье пользуются очевидно повышенным спросом, добавляет он. По его словам, в полетной программе задействован весь флот S7, который насчитывает 101 самолет.

Увеличение частоты рейсов стало экономически целесообразным в условиях ограничений на международные перелеты на фоне бума внутреннего туризма, замечает Юрова. За первый квартал 2021 года пассажиропоток на внутренних линиях аэропорта Сочи вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, Симферополя — на 10%. Количество обслуженных пассажиров в аэропорту Краснодара в январе—феврале (данных за март пока нет) превысило уровень 2020 года на 11%. Высокий спрос сохранится и в ближайший летний сезон, прогнозирует эксперт.

Сколько туристов ждут на курортах Сочи этим летом планирует принять более 4 млн туристов (летом 2020 года было более 2,2 млн пассажиров), напоминает президент ассоциации рестораторов и отельеров города Анна Нетягина. Увеличение числа рейсов позволит привлечь в город «кратковременных туристов», которые приезжают на выходные или на два-три дня. Сочинские отельеры также рассчитывают на возобновление в этом году корпоративных и деловых мероприятий, которых не было в прошлом году из-за пандемии, указывает Нетягина. По ее прогнозу, на майские праздники Сочи будет полон туристов, заполняемость отелей на вторую половину мая и начало июня около 70–80%. Прошлым летом рейсов в Симферополь хватило не всем желающим, но после ослабления ограничений из-за коронавируса загрузка отелей и других средств размещения в Крыму в оставшуюся часть туристического сезона была почти полной, напоминает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова: для туристов сдавалось «все что можно», люди приезжали жить даже в палатках. В 2021 году сезон также ожидается активным: уже сейчас заполняемость на майские праздники близка к 100%, а на оставшуюся часть мая средства размещения заполнены примерно на 80%, добавляет она. Это выше уровня 2019 года на 30%.

Как избежать конкуренции с «Победой» и «Россией»

На черноморские курорты летают еще две «дочки» группы «Аэрофлот» (помимо одноименной компании) — лоукостер «Победа» и авиакомпания «Россия».

«Победа» в летнем расписании, действие которого началось 28 марта, увеличила количество региональных рейсов на 78,3% относительно лета 2020 года и более чем вдвое по сравнению с 2019 годом, сообщала пресс-служба компании. Удвоена частота полетов в Сочи из регионов практически по всем направлениям: по два дополнительных рейса в неделю будет выполняться из Новосибирска, Калининграда и Кирова; по три — из Красноярска и Челябинска. По одному дополнительному рейсу в неделю запланировано из Тюмени и Чебоксар. Количество летних рейсов в Анапу увеличено на 12% относительно прошлогоднего летнего сезона и на 43% по сравнению с 2019 годом.

В итоге из Москвы в Анапу будет 21 рейс в неделю, а из Петербурга — семь, сказал представитель «Победы». В Сочи планируется семь-восемь рейсов в день из Внуково и по два ежедневно из Шереметьево, откуда лоукостер начинает летать после майских праздников.

Авиакомпания «Россия» совместно с компанией «Библио-Глобус» является одним из лидирующих игроков туристического рынка. Сейчас у компании реализованы совместные программы полетов к черноморскому побережью из десяти городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени и Уфы). К лету количество городов будет расширяться, говорит ее представитель. «Это традиционно нас отличает от других авиакомпаний, у компании своя ниша, ориентированная на активных путешественников, которые для комфортного перелета создают индивидуальный продукт (докупают питание, место в салоне и т.д. — РБК) в разной ценовой категории», — добавляет он.

Несмотря на такое большое количество рейсов на юг страны от трех компаний «Аэрофлота», внутригрупповой конкуренции опасаться не стоит, потому что каждая компания занимает свою нишу, сказал РБК источник в группе. Компания «Аэрофлот» должна сосредоточиться на наиболее доходных среднемагистральных и на дальнемагистральных маршрутах премиум-класса, говорил в интервью РБК Полубояринов. Бюджетный сегмент будет развиваться благодаря росту «Победы» и ее код-шеринговому соглашению с «Аэрофлотом», которое предполагает начало полетов лоукостера из Шереметьево. А «Россия» будет в основном занимать место на региональном рынке среднебюджетных перевозок, на социально важных маршрутах и станет использовать российскую технику, объяснял глава группы.

Ранее заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов отмечал, что присутствие авиакомпании «Аэрофлота» на внутрироссийских рейсах сокращается в том числе из-за того, что она передает часть направлений «Победе» и «России». Но после начала полетов «Победы» из Шереметьево и передачи ей части направлений у лоукостера будет очень мало маршрутов, на которых не будет других компаний группы, уточняет источник в «Аэрофлоте».

За счет разницы в позиционировании и с учетом роста спроса на полеты на Черное море авиакомпания «Аэрофлот» вряд ли «отъест» существенную часть пассажиропотока у «Победы», соглашается Юрова. В условиях повышенного спроса из-за закрытых границ «места под солнцем» может хватить всем авиакомпаниям (не только группы «Аэрофлот»), однако по мере открытия международного авиасообщения спрос на южные российские направления будет снижаться, заключает она.