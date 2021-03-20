Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Россреестр объяснил, что делать украинцам с землей в Крыму после запрета Общество, 03:00 Гидрометцентр назвал срок таяния снега в Москве Общество, 02:56 Глава МИД Венгрии привился от коронавируса российским «Спутником V» Общество, 02:47 Глава «Аэрофлота» заявил о продолжении практики «полетов в никуда» Общество, 02:47 Бывший замгендиректора «Военторга» Тейф получил 5 лет тюрьмы в США Общество, 02:23 В США россиянину Медведеву дали десять лет тюрьмы за киберпреступления Общество, 02:21 Польша ввела общенациональный локдаун Общество, 02:00 В МВД Украины заявили о риске Байдена развязать новую холодную войну Политика, 01:57 В Москве участок оранжевой ветки метро закрыли до апреля Общество, 01:14 В России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных родителей Общество, 01:00 Экс-министр экономики России Яков Уринсон стал жертвой мошенников Общество, 00:57 Директора завода обвинили в хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова» Общество, 00:39 Драги не исключил разрешение «Спутника V» в Италии до одобрения в ЕС Общество, 00:22 Британский премьер Джонсон привился от коронавируса вакциной AstraZeneca Общество, 00:15
Общество ,  
0 

Глава «Аэрофлота» заявил о продолжении практики «полетов в никуда»

Специальные экскурсионные рейсы с одним и тем же пунктом вылета и прилета планируется использовать для дополнительного заработка. 8 марта «Аэрофлот» совершил такой полет с дегустацией вин на борту из Шереметьево
«Аэрофлот» AFLT ₽69,8 +0,9% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Аэрофлот» в качестве дополнительного заработка рассматривает продолжение практики «билетов в никуда» — специальных рейсов, пассажиры которых после перелета возвращаются в пункт вылета. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Полубояринов напомнил, что на 8 марта компания организовывала подобный рейс из Москвы в Москву на новом Airbus. «Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких рейсов, тоже на больших, широкофюзеляжных самолетах семейства А350. Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. «Билет в никуда»: вышел, погулял, размялся и полетел обратно», — сообщил гендиректор «Аэрофлота».

Он отметил, что подобные необычные предложения в целом интересуют клиентов. 8 марта «Аэрофлот» совершил четырехчасовой полет с вылетом и посадкой в Шереметьево на Airbus A350. Экскурсионный рейс предусматривал дегустацию вин, гастрономические новинки на борту и кинопоказ.

«Аэрофлот» отчитался об убытке в 123 млрд руб. по итогам года пандемии
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Спецрейс был направлен, в первую очередь, на участников бонусной программы авиакомпании с «золотым» и «платиновым» уровнями. Стоимость билетов в эконом-классе экскурсионного полета в среднем составляла 15 тыс. руб., в комфорте — 25 тыс. руб., в бизнесе — 40 тыс. руб.

В эконом-классе пассажиров размещали только на местах у иллюминатора или у прохода, оставляя средние кресла свободными.

В марте «Аэрофлот» отчитался, что по итогам 2020 пандемийного года получил чистый убыток в 123 млрд руб. Годом ранее компания получила прибыль в 13,5 млрд руб. Пассажиропоток перевозчика сократился более чем вдвое: 30,1 млн пассажиров в 2020-м против 60,7 млн в 2019 году.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»
Автор
Михаил Котляр
Михаил Полубояринов «Аэрофлот» билеты авиаперелеты
Материалы по теме
«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира
Бизнес
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах внутри России
Бизнес
«Аэрофлот» опроверг предложение ввести платную регистрацию в аэропорту
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter