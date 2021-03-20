Глава «Аэрофлота» заявил о продолжении практики «полетов в никуда»

Специальные экскурсионные рейсы с одним и тем же пунктом вылета и прилета планируется использовать для дополнительного заработка. 8 марта «Аэрофлот» совершил такой полет с дегустацией вин на борту из Шереметьево

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Аэрофлот» в качестве дополнительного заработка рассматривает продолжение практики «билетов в никуда» — специальных рейсов, пассажиры которых после перелета возвращаются в пункт вылета. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Полубояринов напомнил, что на 8 марта компания организовывала подобный рейс из Москвы в Москву на новом Airbus. «Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких рейсов, тоже на больших, широкофюзеляжных самолетах семейства А350. Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. «Билет в никуда»: вышел, погулял, размялся и полетел обратно», — сообщил гендиректор «Аэрофлота».

Он отметил, что подобные необычные предложения в целом интересуют клиентов. 8 марта «Аэрофлот» совершил четырехчасовой полет с вылетом и посадкой в Шереметьево на Airbus A350. Экскурсионный рейс предусматривал дегустацию вин, гастрономические новинки на борту и кинопоказ.

Спецрейс был направлен, в первую очередь, на участников бонусной программы авиакомпании с «золотым» и «платиновым» уровнями. Стоимость билетов в эконом-классе экскурсионного полета в среднем составляла 15 тыс. руб., в комфорте — 25 тыс. руб., в бизнесе — 40 тыс. руб.