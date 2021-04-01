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Капитан с двойным дном
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Газета
Капитан с двойным дном
Газета № 042 (3331) (0104) Политика,
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Капитан с двойным дном

Как на отношениях Москвы и Рима скажется шпионский скандал
Шпионский скандал в Италии привел к высылке двух сотрудников российского диппредставительства. В Кремле заявили о надежде на продолжение конструктивного сотрудничества с Римом
Фото: Giuseppe Fama / Global Look Press
Фото: Giuseppe Fama / Global Look Press

В среду, 31 марта, власти Италии объявили о решении выслать двух сотрудников российского посольства. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. «При вызове в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества российского посла в Италии мы передали ему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленной высылке двух россиян, участвующих в этом очень серьезном деле», — написал Ди Майо на своей странице в Facebook. «Я благодарю нашу разведку и все государственные органы, которые каждый день обеспечивают безопасность нашей страны», — добавил он.

Посольство России в Италии уточнило, что персонами нон грата объявлены два сотрудника аппарата российского военного атташе.

Что известно об этом деле

Накануне, во вторник, в Риме контрразведка Италии задержала высокопоставленного офицера итальянских военно-морских сил при передаче секретных сведений представителю российского посольства. «Задержание произошло во время тайной встречи между ними, обоих задержали с поличным сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на деньги. В результате итальянский офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина по-прежнему находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом», — отмечается в заявлении спецподразделения карабинеров ROS.

Задержанный итальянец — 56-летний капитан второго ранга Вальтер Биот, отец четверых детей. По сведениям La Stampa, он фотографировал секретные документы, а затем передавал информацию на USB-флешке. При задержании при нем были обнаружены €5 тыс. Изучение изъятых у него материалов показало, что кроме итальянских документов он передавал совершенно секретные материалы НАТО, создавая угрозу безопасности не только своей стране, но и другим, пишет Corriere della Sera. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Как отмечает газета La Repubblica, операции предшествовало длительное расследование, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, а также представители разведки и штаба обороны страны.

Выступая в среду в итальянском парламенте, Ди Майо назвал действия российской стороны «враждебным актом» и пообещал не оставлять без реакции дело о предполагаемом сборе Россией разведданных в Риме. «Это неприемлемо, и будут последствия. Недопустимо, чтобы нашему чиновнику платили в обмен на информацию о НАТО», — также сказал он.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают деталей задержания в Риме сотрудника военного атташата. «Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен», — сказал он.

Политика
Российского офицера и капитана ВМС Италии задержали в Риме за шпионаж Фото: Yara Nard / Reuters

В посольстве России в Италии также выразили надежду, что задержание в Риме аккредитованного при посольстве российского офицера не отразится на отношениях между странами. В российском МИДе пообещали принять меры в ответ на действия итальянских властей, выразив сожаление в связи с решением о высылке россиян. «О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно», — заявили в МИДе.

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Приведет ли скандал к ухудшению двусторонних отношений

Нынешний скандал является беспрецедентным в новейшей истории отношений России и Италии. Последняя операция итальянских спецслужб, связанная со шпионажем в пользу России, прошла в 1989 году. Тогда были выданы ордера на арест нескольких человек, в том числе двух предполагаемых агентов КГБ и офицера болгарской разведки.

Недавние шпионские скандалы с участием России

Болгария (март 2021 года)

  • 20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил о намерении объявить двух российских дипломатов персонами нон грата. В Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы.

Нидерланды (декабрь 2020 года и апрель 2018 года)

  • Министерство внутренних дел Нидерландов заявило, что Служба общей разведки и безопасности пресекла деятельность двух сотрудников Службы внешней разведки России, аккредитованных как дипломаты в российском посольстве. В 2018 году Нидерланды выслали из страны четырех россиян, которых заподозрили в шпионаже.

Колумбия (декабрь 2020 года)

  • Власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов. По словам директора иммиграционной службы страны Хуана Франсиско Эспиносу, причины высылки дипломатов являются «государственными». Газета El Tiempo писала, что обоих дипломатов заподозрили в шпионаже.

Австрия (ноябрь 2019 года)

  • Прокуратура австрийского Зальцбурга обвинила отставного полковника армии в шпионаже в пользу России. Ему вменяется разглашение государственных секретов. По информации прокуратуры, 71-летний отставной военный с 1992 года предоставлял куратору из ГРУ «исчерпывающие сведения о системе вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил».

Великобритания (март 2018 года)

  • Власти Британии выслали из страны 23 дипломата после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Лондоне сочли, что высылаемые россияне являлись представителями разведки.

Скандал в Италии вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако подобные истории осложняют диалог России и европейских стран, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «К сожалению, подобные скандалы возникают достаточно регулярно, хотя в данном случае неприятно еще и то, что все это случилось в одной из наиболее расположенных к России стран — участниц ЕС и НАТО », — сказал эксперт. По мнению Кортунова, разведывательные операции — «объективные обстоятельства жизни» и связанные с эти скандалы неизбежны. «Будет размен обвинениями и высылками дипломатов, но я не вижу, чтобы у какой-то стороны было бы желание идти на кардинальные меры», — резюмировал он.

Авторы: Владислав Гордеев, Евгений Пудовкин.
Теги: высылка дипломатов , шпионаж , Италия , МИД , посольство
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