Капитан с двойным дном

Как на отношениях Москвы и Рима скажется шпионский скандал

Шпионский скандал в Италии привел к высылке двух сотрудников российского диппредставительства. В Кремле заявили о надежде на продолжение конструктивного сотрудничества с Римом

Фото: Giuseppe Fama / Global Look Press

В среду, 31 марта, власти Италии объявили о решении выслать двух сотрудников российского посольства. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. «При вызове в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества российского посла в Италии мы передали ему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленной высылке двух россиян, участвующих в этом очень серьезном деле», — написал Ди Майо на своей странице в Facebook. «Я благодарю нашу разведку и все государственные органы, которые каждый день обеспечивают безопасность нашей страны», — добавил он.

Посольство России в Италии уточнило, что персонами нон грата объявлены два сотрудника аппарата российского военного атташе.

Что известно об этом деле

Накануне, во вторник, в Риме контрразведка Италии задержала высокопоставленного офицера итальянских военно-морских сил при передаче секретных сведений представителю российского посольства. «Задержание произошло во время тайной встречи между ними, обоих задержали с поличным сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на деньги. В результате итальянский офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина по-прежнему находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом», — отмечается в заявлении спецподразделения карабинеров ROS.

Задержанный итальянец — 56-летний капитан второго ранга Вальтер Биот, отец четверых детей. По сведениям La Stampa, он фотографировал секретные документы, а затем передавал информацию на USB-флешке. При задержании при нем были обнаружены €5 тыс. Изучение изъятых у него материалов показало, что кроме итальянских документов он передавал совершенно секретные материалы НАТО, создавая угрозу безопасности не только своей стране, но и другим, пишет Corriere della Sera. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Как отмечает газета La Repubblica, операции предшествовало длительное расследование, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, а также представители разведки и штаба обороны страны.

Выступая в среду в итальянском парламенте, Ди Майо назвал действия российской стороны «враждебным актом» и пообещал не оставлять без реакции дело о предполагаемом сборе Россией разведданных в Риме. «Это неприемлемо, и будут последствия. Недопустимо, чтобы нашему чиновнику платили в обмен на информацию о НАТО», — также сказал он.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают деталей задержания в Риме сотрудника военного атташата. «Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен», — сказал он.

В посольстве России в Италии также выразили надежду, что задержание в Риме аккредитованного при посольстве российского офицера не отразится на отношениях между странами. В российском МИДе пообещали принять меры в ответ на действия итальянских властей, выразив сожаление в связи с решением о высылке россиян. «О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно», — заявили в МИДе.

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Приведет ли скандал к ухудшению двусторонних отношений

Нынешний скандал является беспрецедентным в новейшей истории отношений России и Италии. Последняя операция итальянских спецслужб, связанная со шпионажем в пользу России, прошла в 1989 году. Тогда были выданы ордера на арест нескольких человек, в том числе двух предполагаемых агентов КГБ и офицера болгарской разведки.

Недавние шпионские скандалы с участием России Болгария (март 2021 года) 20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил о намерении объявить двух российских дипломатов персонами нон грата. В Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. Нидерланды (декабрь 2020 года и апрель 2018 года) Министерство внутренних дел Нидерландов заявило, что Служба общей разведки и безопасности пресекла деятельность двух сотрудников Службы внешней разведки России, аккредитованных как дипломаты в российском посольстве. В 2018 году Нидерланды выслали из страны четырех россиян, которых заподозрили в шпионаже. Колумбия (декабрь 2020 года) Власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов. По словам директора иммиграционной службы страны Хуана Франсиско Эспиносу, причины высылки дипломатов являются «государственными». Газета El Tiempo писала, что обоих дипломатов заподозрили в шпионаже. Австрия (ноябрь 2019 года) Прокуратура австрийского Зальцбурга обвинила отставного полковника армии в шпионаже в пользу России. Ему вменяется разглашение государственных секретов. По информации прокуратуры, 71-летний отставной военный с 1992 года предоставлял куратору из ГРУ «исчерпывающие сведения о системе вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил». Великобритания (март 2018 года) Власти Британии выслали из страны 23 дипломата после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Лондоне сочли, что высылаемые россияне являлись представителями разведки.

Скандал в Италии вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако подобные истории осложняют диалог России и европейских стран, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «К сожалению, подобные скандалы возникают достаточно регулярно, хотя в данном случае неприятно еще и то, что все это случилось в одной из наиболее расположенных к России стран — участниц ЕС и НАТО », — сказал эксперт. По мнению Кортунова, разведывательные операции — «объективные обстоятельства жизни» и связанные с эти скандалы неизбежны. «Будет размен обвинениями и высылками дипломатов, но я не вижу, чтобы у какой-то стороны было бы желание идти на кардинальные меры», — резюмировал он.