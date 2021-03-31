МИД пообещал дополнительно объявить об ответе на высылку дипломатов

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Министерство иностранных дел России сожалеет из-за высылки российских дипломатов из Италии и выясняет все обстоятельства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношении, объявим дополнительно», — заявили в МИДе.

В среду, 31 марта, разведка итальянских карабинеров ROS сообщила о задержании офицера ВМФ Италии и российского военного, который был аккредитован при посольстве. По данным ведомства, гражданина Италии взяли с поличным при передаче документов в обмен на деньги.

Позднее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти приняли решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства.