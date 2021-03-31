Посольство прокомментировало задержание офицера из России в Риме

Посольство России в Италии (Фото: Дмитрий Шулейко / Wikipedia)

В посольстве России в Италии надеются, что задержание в Риме аккредитованного при посольстве российского офицера при получении секретных сведений не отразится на отношениях между странами. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Фадеев.

«В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — заявил он.

Фадеев подтвердил факт задержания сотрудника аппарата военного атташе, однако комментировать произошедшее отказался, посчитав это «нецелесообразным».

Ранее пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS сообщила о задержании офицера ВМФ Италии и российского военного, который был аккредитован при посольстве. По данным ведомства, гражданина Италии взяли с поличным при передаче документов в обмен на деньги. Его арестовали, а «положение иностранного гражданина по-прежнему находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом».