Кремль заявил об отсутствии данных о причинах задержания офицера в Риме

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Кремле надеются, что инцидент с задержанием в Риме аккредитованного при посольстве российского офицера при получении секретных сведений не отразится на отношениях между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле пока не знают деталей задержания в Риме сотрудника военного атташата при посольстве, но рассчитывают на сохранение позитивных отношений с Италией.

«Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен», — сказал Песков.

Итальянские спецслужбы сообщили о задержании офицера ВМФ Италии и российского военного, который был аккредитован при посольстве. В ведомстве указывали, что итальянца взяли с поличным при передаче документов в обмен на деньги. Он арестован, а «положение иностранного гражданина по-прежнему находится на рассмотрении в связи с его дипломатическим статусом», сообщали в пресс-службе спецподразделения карабинеров ROS.