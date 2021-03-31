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Северный морской путь претендует на большее
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Северный морской путь претендует на большее
Газета № 041 (3330) (3103) Бизнес,
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Северный морской путь претендует на большее

Главы пяти регионов предложили увеличить границы арктического водного коридора
Главы пяти регионов предложили правительству ввести понятие Большой Северный морской путь — от Петербурга до Владивостока — и разработать план его развития. Это позволит наладить грузопоток между регионами по морю, считают они
Фото: Семен Майстерман / ТАСС
Фото: Семен Майстерман / ТАСС

Губернаторы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки предложили создать план развития инфраструктуры Большого Северного морского пути — от Санкт-Петербурга до Владивостока — и предоставить ему меры господдержки. Письмо об этом они направили 20 февраля вице-премьеру Юрию Трутневу, курирующему Дальний Восток и Арктику.

Об этом РБК рассказал источник, знакомый с содержанием письма, и подтвердил представитель губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Представитель Трутнева Тимур Чернышов добавил, что вице-премьер получил письмо. По его словам, обращение будет рассмотрено в ближайшее время.

Что предлагают губернаторы

Нынешние границы Северного морского пути (СМП) — от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке — определены в Кодексе торгового мореплавания и связаны с ледовой обстановкой в этих районах. На акваторию СМП распространяются особые правила судоходства: Россия имеет право их устанавливать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Развитие так называемого Большого Северного морского пути, включающего западную часть (Архангельскую и Мурманскую области, а также Санкт-Петербург) и Дальний Восток (от границы Севморпути на Чукотке до Владивостока), будет способствовать росту каботажных перевозок (транспортировке грузов морем между портами одного государства), диверсификации транспортно-логистических схем и формированию комплексного подхода в развитии СМП, сказал РБК представитель Чибиса. «Мы предлагаем ввести новое понятие — Большой Северный морской путь, план по развитию которого позволил бы синхронизировать развитие портовой инфраструктуры, объединить интересы участников логистических цепочек и комплексно развивать все порты Арктики», — отметил он, добавив, что при этом не должны ухудшаться правила судоходства для судов в порту Мурманска.

Сейчас документы стратегического планирования, направленные на комплексное развитие СМП, практически не охватывают транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру, расположенную в Петербурге, Архангельской и Мурманской областях, а также на Камчатке и Сахалине, говорится в обращении пяти губернаторов к Трутневу. Но использование этой инфраструктуры вносит весомый вклад в развитие перевозок по арктическому маршруту.

Для большинства из этих пяти регионов организация морских перевозок является наиболее перспективной из-за низкого уровня развития транспортной сети или даже полного отсутствия железнодорожного сообщения, указывают губернаторы. Но, по их словам, отсутствие мер господдержки каботажных перевозок сдерживает формирование стабильного грузопотока между субъектами России по морю.

В частности, по словам представителя мурманского губернатора, в качестве господдержки транзитных перевозок можно было бы вернуть скидку на железнодорожные тарифы в направлении Мурманска (отменена в октябре 2020 года) и снизить тарифы на ледокольную проводку, а также разрешить использовать суда по чистой воде (без льдов) без ледового класса и без ледокольного сопровождения. Кроме того, он предложил предоставить господдержку для обновления докового хозяйства, модернизации основных фондов и производственных мощностей судоремонтных предприятий, а также разработать программу импортозамещения в сфере судового оборудования.

В среду, 31 марта, Трутнев проведет совещание по вопросам организации инфраструктуры Севморпути, в том числе создания регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток (Большой Северный морской путь), сказал РБК представитель вице-премьера.

Бизнес
Власти отказались от расширения границ Северного морского пути Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как уже пытались расширить СМП

В 2020 году власти уже обсуждали расширение границ СМП и включение в них акватории пяти морей — Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского — в рамках исключительной экономической зоны России. Однако отказались от этой идеи, поскольку она требует внесения изменений в Кодекс торгового мореплавания, в связи с чем возникнут противоречия с международным правом.

В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) тогда уверяли, что отказ от идеи не скажется на планах развития портовой инфраструктуры, в том числе в Мурманске и на Камчатке. «Мы в любом случае продолжаем работу по развитию Северного морского пути, <…> всей трассы с востока на северо-запад. Мы будем заниматься развитием и портовой инфраструктуры в Мурманске, и портовой инфраструктуры на Камчатке и на Сахалине, если потребуется для международных перевозок по Севморпути», — говорил в июле 2020 года Александр Крутиков, на тот момент занимавший должность замглавы Минвостокразвития.

Как можно увеличить грузопоток по СМП

Сейчас по СМП в основном осуществляется снабжение удаленных от центра регионов (северный завоз), обеспечение арктических проектов добычи ресурсов и их вывоз. По итогам 2020 года по этому пути было поставлено 33 млн т преимущественно нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и металлов «Норильского никеля», сообщал заместитель директора дирекции Северного морского пути «Росатома» (куратор СМП) Максим Кулинко. Согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году грузопоток должен увеличиться до 80 млн т. «Исходя из целевого показателя грузопотока по Северному морскому пути на уровне не менее 80 млн т, правительство Мурманской области считает целесообразным расширение акватории Севморпути, включение в нее порта Мурманск и дальневосточных портов», — сказал представитель Чибиса.

Экономика
Путин поручил загрузить Севморпуть рыбой с Дальнего Востока Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Гендиректор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев согласен, что для развития инфраструктуры СМП нужен действующий транспортный проект, охватывающий все северные порты. Но пока непонятно, какими грузами можно потенциально нарастить каботаж, кроме небольших объемов рыбы, замечает эксперт. В мае 2020 года Путин поддержал идею «Росатома» о запуске регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по этому маршруту. «Хорошо, давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие («Росатома». — РБК), там нужно участие РЖД. Все равно там нужно вывозить из портов, обслуживание в портах должно быть соответствующим образом налажено», — сказал Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

В прошлом году «Еврохим» Андрея Мельниченко, которому принадлежит порт Мурманска, переориентировал перевозки железорудного концентрата с западного направления в Китай по СМП. Но это решение носит временный характер и зависит от ценовой конъюнктуры в Европе и Азии, считает Григорьев. Представитель «Еврохима» сообщил, что для компании перевозки по СМП — это долгосрочный проект.

На прошлой неделе, когда было приостановлено движение по Суэцкому каналу из-за того, что сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель, гендиректор логистического оператора «Росатома» «Русатом Карго» Александр Неклюдов заявил РБК, что одной из альтернатив этому маршруту может стать Северный морской путь. «Случившееся — реализовавшийся риск отсутствия альтернативных артерий для евро-азиатского товарообмена. Это сигнал для мировой торговли, что для устойчивости глобального товарообмена нужна альтернатива», — сказал он. «Русатом Карго» планирует запустить контейнерные перевозки по СМП в 8–10 млн т грузов ежегодно к 2024 году (по Суэцкому каналу в 2020 году было поставлено 1,2 млрд т).

СМП — более короткая дорога между Европой и Азией, доставка грузов по нему почти на 30% быстрее. Но сообщение по нему осложняется суровым климатом и тяжелой ледовой обстановкой. В восточном секторе Севморпути толщина льда зимой превышает 4 м. Поэтому, несмотря на некоторое потепление климата в Арктике, проход по этому маршруту пока возможен только с мая по декабрь. Глава транспортно-логистического холдинга «Совфрахт» Дмитрий Пурим в интервью телеканалу РБК называл «беспочвенными» разговоры о том, что СМП может стать альтернативой Суэцкому каналу. «Наверное, может, но для этого должен растаять лед», — говорил он.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова.
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