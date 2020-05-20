Путин поручил загрузить Севморпуть рыбой с Дальнего Востока

Один из вариантов использования Северного морского пути — это поставки рыбы с Дальнего Востока. Это предложение поступило на фоне опасений того, что добиться запланированных объемов грузоперевозки для СМП к 2024 году не удастся

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Владимир Путин поддержал идею о запуске регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути. Обсуждение этого варианта загрузки СМП велось на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, передает ТАСС.

Подобное предложение выдвинул «Росатом», который является единым инфраструктурным оператором по развитию СМП. В совещании участвовал гендиректор корпорации Алексей Лихачев. Согласно выдвинутой идее, рыбопроизводители для того, чтобы пользоваться СМП, должны будут формировать консолидированные заявки на перевозку.

«Хорошо, давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие («Росатома». — РБК), там нужно участие РАО «РЖД». Все равно, там нужно вывозить из портов, обслуживание в портах должно быть соответствующим образом налажено», — ответил на это президент.

Единым инфраструктурным оператором по развитию СМП правительство назначило «Росатом» в 2018 году. Куратором проекта по развитию СМП является гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, руководителем — его заместитель Вячеслав Рукша. В 2019 году Рукша заявлял РБК, что в сферу ведения «Росатома» входит организация судоходной части СМП. «Мы считаем, что не можем готовить план развития всей арктической зоны. Порты и прочая инфраструктура — это не наша компетенция», — говорил он.