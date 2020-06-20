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Власти передумали расширять границы Северного морского пути

Правительство передумало менять границы Северного морского пути из-за возможных противоречий с международным правом. Расширение СМП на новые акватории должно было позволить выполнить майский указ о росте грузопотока до 80 млн т
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом. Об этом РБК сообщили три источника, близких к участникам совещания.

РБК направил запросы в Минвостокразвития, МИД, Минтранс, «Росатом» и представителю Трутнева.

Нынешние границы СМП — от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке — определены в Кодексе торгового мореплавания РФ и связаны с ледовой обстановкой в этих районах. На акваторию СМП распространяются особые правила судоходства: их Россия имеет право устанавливать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

В мае Трутнев поручил профильным ведомствам (Минвостокразвития, Минтрансу и МИДу) вместе с «Росатомом», оператором этого транспортного коридора, обсудить идею расширения границы СМП, включив в них акватории пяти морей — Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского — в рамках исключительной экономической зоны России. Это позволило бы гарантировать выполнение майского указа президента Владимира Путина, который поручил обеспечить к 2024 году перевозку по СМП 80 млн т грузов ежегодно. По итогам 2019 года года грузопоток по СМП составил 31,5 млн т.

В правительстве обсудили расширение границ Севморпути за счет пяти морей
Бизнес
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости


По словам источника, близкого к участникам совещания, больше всех против расширения границ возражал «Росатом». В письме в Минвостокразвития госкорпорация объясняла, что это повлечет за собой проблемы на международном уровне. Как писала газета «Коммерсантъ», технически можно внести изменения в Кодекс торгового мореплавания, но тогда действие правил плавания по СМП автоматически расширится на новые акватории и возникнут противоречия с международным правом. Согласно 234-й статье Конвенции ООН по морскому праву, у прибрежных государств есть право в пределах исключительной экономической зоны устанавливать особые правила для судов только в покрытых льдами районах. Эти правила должны способствовать предотвращению загрязнения морской среды там, где особо суровые климатические условия и наличие льдов в течение большей части года создают повышенную опасность для судоходства, а загрязнение способно «необратимо нарушить» экологическое равновесие.

В условиях глобального потепления доказать наличие льдов в новых акваториях сложно, ряд портов, которые предлагается включить в СМП, вообще не замерзают, поясняет собеседник РБК.

Путин поручил загрузить Севморпуть рыбой с Дальнего Востока
Экономика
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

При прежних границах нерешенным остается вопрос загрузки СМП до 80 млн т к 2024 году. Недавно газовая компания НОВАТЭК, один из крупнейший пользователей арктического маршрута, на два года сдвинула сроки ввода завода по производству сжиженного природного газа «Обский СПГ», напоминает глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Теперь в 2024 году будет запущена только первая очередь проекта мощностью 2,5 млн т в год. По подсчетам Григорьева, прогнозный грузопоток к 2024 году составит 53 млн т с учетом ожидаемого объема проекта «Восток Ойл», который «Роснефть» планирует реализовать с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова, — 12 млн т к 2024 году. Еще около 5 млн т добавится за счет грузов обеспечения, северного завоза и транзита, добавил он. Таким образом, для выполнения цели из майского указа будет не хватать более 20 млн т грузов.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Северный морской путь
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В правительстве обсудили расширение границ Севморпути за счет пяти морей
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