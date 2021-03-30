Крабовые галочки

Счетная палата раскритиковала действия Росрыболовства по распределению морских ресурсов

Аукционы, на которых впервые за много лет были разыграны квоты на вылов краба, не сделали промысел более конкурентным. Новых игроков на торгах почти не было, стоимость лотов была занижена в десятки раз, констатирует Счетная палата

Фото: Joe Giddens / ТАСС

Комплекс мероприятий по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса в 2018–2020 годах не позволил исключить условия для монополизации рынка добычи крабов, следует из доклада Счетной палаты, проверившей деятельность Росрыболовства в 2018–2020 годах. Аудитор Андрей Батуркин, в частности, изучал, как подведомственное Минсельхозу федеральное агентство провело аукционы по распределению квот на добычу крабов, как формировалась начальная цена и как Росрыболовство выполняло полномочия главного администратора доходов федерального бюджета. РБК ознакомился с отчетом.

Что такое крабовые аукционы Реформа крабового промысла прошла в России в 2017–2019 годах. Государство отказалось от прежнего, так называемого исторического принципа распределения квот на вылов краба, когда рыбодобывающие компании выкупали квоту на десять лет, а затем продлевали ее бесплатно. Рассмотреть возможность изменения этого порядка поручал президент Владимир Путин, после того как осенью 2017 года ему поступило письмо с таким предложением. Крабы — наиболее ликвидный для рыбопромышленников ресурс, и государство может получить дополнительные доходы, если выставит квоты на его добычу на аукционы, указывал автор письма, чье имя публично не называлось. Участники рынка считали инициатором Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. В самой компании это опровергали. Аукционы могут не только дать дополнительный доход государству, но и позволят зайти на рынок новым игрокам, перечислял их плюсы руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. За проведение аукционов выступала и ФАС: предложение распределять 50% квот по добыче краба через аукционы содержалось в «дорожной карте» по развитию конкуренции в российской экономике на 2019–2020 годы. В августе 2018 года «дорожную карту» одобрил тогдашний премьер Дмитрий Медведев: в ней указывалось, что аукционы создадут условия для входа на рынок добычи крабов новых игроков. Победители аукционов получали долю квоты на ближайшие 15 лет с обязательством построить в течение пяти лет краболовное судно. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, их организатором выступало Росрыболовство. На торгах было реализовано 35 лотов, на продаже которых государство заработало 142,4 млрд руб. Самыми активными участниками торгов стали структуры Глеба Франка, которые купили квоты на добычу крабов более чем на 38 млрд руб. Накануне проведения аукционов, в 2018 году, Франк создал компанию «Русский краб» — она специализируется исключительно на добыче краба. Ей, как указано на сайте, принадлежит крупнейший среди российских крабодобывающих компаний флот — сегодня это 20 судов. РБК направил запрос в РРПК и «Русский краб».

На прошедших в 2019–2020 годах аукционах не были созданы условия для выхода на рынок новых участников, указывает по итогам проверки Счетная палата. Победителями торгов стали организации, у которых уже были квоты на добычу крабов в промышленных целях, при этом лоты были реализованы взаимозависимым юрлицам, констатирует Батуркин.

Количество игроков на крабовом рынке, по данным Счетной палаты, выросло незначительно: если в 2018–2019 годах право на добычу краба, по данным Государственного рыбохозяйственного реестра и отраслевой системы мониторинга, имели 94 компании, то в 2020-м их число выросло лишь до 105.

Проверив документацию по крабовым аукционам, Счетная палата пришла к выводу, что 19 из 25 лотов по добыче краба на Дальнем Востоке и пять из десяти лотов по Северному бассейну были реализованы с минимальным шагом в 5%. Допущенные участники в ходе проведения электронных торгов просто не делали свои ставки, отмечает аудитор.

Как на аукционах определяли стоимость лотов

У Счетной палаты возникли вопросы и к порядку расчета начальной стоимости лотов. Заявленная цель — сформировать максимально возможную цену, чтобы пополнить доходы бюджета, по мнению проверяющих, — достигнута не была.

Начальная цена лота формируется из нескольких компонентов, в частности: объема квоты на добычу крабов в инвестиционных целях, средней рыночной цены 1 т конкретного вида крабов, срока, на который заключается договор, ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (прописаны в Налоговом кодексе) и коэффициента инвестиционного обязательства, учитывающего затраты на строительство краболова.

Ставки сбора, который рыбаки платят государству за пользование водными ресурсами, не менялись с 2007 года. В результате начальная цена торгов при проведении аукционов могла оказаться в 33–60 раз ниже рыночной стоимости лотов, полагает Счетная палата. «В случае участия в торгах недобросовестных участников и отсутствия здоровой конкуренции это несет риски занижения итоговой стоимости и недопоступления средств в федеральный бюджет», — предупреждает Батуркин. В 2017 году Росрыболовство разработало законопроект, который предусматривал увеличение ставок сбора для некоторых ресурсов, но он так и не был внесен в Госдуму, отмечается в отчете Счетной палаты.

Проверка также выявила, что на момент первого крабового аукциона Минсельхоз еще не определил квоту вылова краба в инвестиционных целях, хотя этот показатель должен учитываться при определении начальной цены. Крабовый аукцион был проведен в условиях, когда первоначальная стоимость лота не отражала реально допустимого объема добычи крабов. В 2020 году общий допустимый улов крабов был изменен — начальная цена лотов по новым аукционам оказалась занижена на 7,7 млрд руб. (более чем на 6%), констатирует Счетная палата.

Почему такой интерес к промыслу крабов Для рыбопромышленных компаний крабовый бизнес — высокорентабельный, поскольку доходы от продажи крабов могут в 5–10 раз превышать затраты на их вылов, отмечал вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Продукция из крабов наряду с лососевой и осетровой икрой относится к деликатесам, цена на нее высокая, и она пользуется устойчивым спросом на российском и мировом рынках. Для России крабы являются одной из постоянных статей экспорта, отмечала Федеральная антимонопольная служба. Основные районы добычи крабов — Приморский край, Камчатская и Магаданская области. В 2020 году, по данным Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, средняя экспортная цена при поставках крабов главному покупателю — Китаю — была на 25% выше средней цены экспорта других ресурсов. На долю крабов в стоимостном выражении приходится 49% экспорта водных биоресурсов с Дальнего Востока.

К значительному уменьшению стоимости лотов привел примененный при расчете начальной цены коэффициент инвестиционного обязательства. Коэффициент в размере 0,25 был введен для компенсации победителям аукционов затрат на строительство судов-краболовов. В рамках инвестиционных квот на крабов должно быть построено 35 судов-краболовов, стоимость их строительства на отечественных верфях составляет 57,4 млрд руб. При этом за счет «скидки» из-за коэффициента 0,25 начальная стоимость лотов была снижена на 362,4 млрд руб. То есть компенсации затрат на строительство судов-краболовов были больше проектной стоимости строительства на 305 млрд руб., резюмирует Счетная палата.

Росрыболовство при этом ненадлежащим образом вело государственный рыбохозяйственный реестр и не соблюдало сроки перечисления в бюджет средств, полученных по итогам аукционов, указывает Батуркин. По итогам проверки Счетная палата направит в правительство информационное письмо с предложением поручить Минсельхозу рассмотреть ряд вопросов, в частности: пересмотреть ставки сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, взимать дополнительную плату при увеличении объема квот добычи, пересмотреть значения коэффициента инвестиционного обязательства, учитывающего затраты на строительство судов-краболовов.

РБК направил запрос в аппарат правительства и Минсельхоз.

Что говорят в Росрыболовстве

Росрыболовство, как сообщили в его пресс-службе, провело работу по устранению замечаний, выявленных Счетной палатой.

Стартовая цена лотов и инвестиционный коэффициент, по словам представителя агентства, соответствовали требованиям, которые утверждены соответствующим постановлением правительства. В этом же постановлении была утверждена и формула расчета начальной цена лота, включающая коэффициент инвестиционного обязательства. В материалах Счетной палаты указано, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков согласился с тем, что механизм расчета коэффициента нуждается в доработке, допустив, что коэффициент может быть дисконтирующим, но его надо более четко обосновать.

Начальная цена торгов «никак не влияет на итоговую стоимость и не ограничивает количество участников, а, напротив, способствует привлечению новых участников», обеспечивая справедливую конкуренцию за ресурс и приход новых игроков на рынок, — участниками торгов могли стать и небольшие компании, указывают в Росрыболовстве. Ведомство «неоднократно» выступало за актуализацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами — изменения в Налоговый кодекс уже подготовлены совместно с Минсельхозом и были внесены в правительство в конце декабря 2020 года. Ведение Росрыболовством государственного рыбохозяйственного реестра осуществляется в соответствии с регламентом, подчеркнули в ведомстве.