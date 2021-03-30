Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,93 75,15 EUR Нал. 89,23 88,39 USD Бирж. 75,61 -0,07 EUR Бирж. 88,82 -0,20 USD ЦБ. 75,83 +0,07 EUR ЦБ. 89,35 +0,09 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 58111,00 +436,00 IMOEX 3542,04 +0,36% RTSI 1475,54 +0,50% Brent 64,77 +0,33% DJIA 33171,37 +0,30% Nasdaq 13059,65 -0,60%
Крабовые галочки
Лента новостей
Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко 09:58, РБК и Miele AirBaltic начала продавать авиабилеты за Dogecoin 09:56, Крипто Песчаная буря в Китае вызвала «рыжий» дождь в Приморье 09:54, Общество «Яндекс» объявил о переменах в топ-менеджменте 09:50, Бизнес Как увеличить стоимость квартиры за счет перепланировки 09:50, Недвижимость Журналист Дмитрий Егоров сообщил о поджоге своей машины неизвестными 09:44, Спорт Рейтинг перемен: чем интересен список миллиардеров Индии 09:34, PRO За что вручают премии малому бизнесу 09:29, РБК и Альфа-Банк Песков исключил возможность объединения России и Белоруссии 09:26, Политика Песков оценил возможность победить коронавирус 09:19, Общество В правительстве исключили рост цен на молоко из-за экосбора 09:08, Общество Президент Армении назвал составляющие кризиса в стране 09:00, Политика ВТБ предложил объединить все льготные ипотечные программы в России 09:00, Недвижимость Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни 09:00, РБК и Николаевские сыроварни Год с начала локдауна, ключ к отношениям с Арменией. Главное за ночь 08:52, Общество Пандемия вынудила компании держаться за своих CEO — 2021 год это изменит 08:39, PRO В Кремле назвали способы победить коррупцию 08:37, Политика В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов 08:31, РБК и Русский продукт Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США 08:27, Политика Песков оценил риск запрета иностранных интернет-платформ 08:18, Технологии и медиа Сестра лидера КНДР назвала президента Южной Кореи «американским попугаем» 08:10, Политика Как решить проблему закрывающих документов для командировок 08:02, РБК и Smartway Год с начала локдауна. Главные цифры и факты начала изоляции в России 08:00, Бизнес Сувениры вместо рекламы: как YouTube-звезды нашли новый источник дохода 07:53, PRO Под Красноярском в ДТП с тремя машинами погибли три человека 07:36, Общество Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати 07:33, РБК Cтиль и De’Longhi Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян 07:31, Финансы У Трампа появился новый сайт о президентстве 07:27, Политика
Газета
Крабовые галочки
Газета № 040 (3329) (3003) Бизнес,
0

Крабовые галочки

Счетная палата раскритиковала действия Росрыболовства по распределению морских ресурсов
Аукционы, на которых впервые за много лет были разыграны квоты на вылов краба, не сделали промысел более конкурентным. Новых игроков на торгах почти не было, стоимость лотов была занижена в десятки раз, констатирует Счетная палата
Фото: Joe Giddens / ТАСС
Фото: Joe Giddens / ТАСС

Комплекс мероприятий по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса в 2018–2020 годах не позволил исключить условия для монополизации рынка добычи крабов, следует из доклада Счетной палаты, проверившей деятельность Росрыболовства в 2018–2020 годах. Аудитор Андрей Батуркин, в частности, изучал, как подведомственное Минсельхозу федеральное агентство провело аукционы по распределению квот на добычу крабов, как формировалась начальная цена и как Росрыболовство выполняло полномочия главного администратора доходов федерального бюджета. РБК ознакомился с отчетом.

Что такое крабовые аукционы

Реформа крабового промысла прошла в России в 2017–2019 годах. Государство отказалось от прежнего, так называемого исторического принципа распределения квот на вылов краба, когда рыбодобывающие компании выкупали квоту на десять лет, а затем продлевали ее бесплатно.

Рассмотреть возможность изменения этого порядка поручал президент Владимир Путин, после того как осенью 2017 года ему поступило письмо с таким предложением. Крабы — наиболее ликвидный для рыбопромышленников ресурс, и государство может получить дополнительные доходы, если выставит квоты на его добычу на аукционы, указывал автор письма, чье имя публично не называлось. Участники рынка считали инициатором Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. В самой компании это опровергали.

Аукционы могут не только дать дополнительный доход государству, но и позволят зайти на рынок новым игрокам, перечислял их плюсы руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. За проведение аукционов выступала и ФАС: предложение распределять 50% квот по добыче краба через аукционы содержалось в «дорожной карте» по развитию конкуренции в российской экономике на 2019–2020 годы. В августе 2018 года «дорожную карту» одобрил тогдашний премьер Дмитрий Медведев: в ней указывалось, что аукционы создадут условия для входа на рынок добычи крабов новых игроков. Победители аукционов получали долю квоты на ближайшие 15 лет с обязательством построить в течение пяти лет краболовное судно.

Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, их организатором выступало Росрыболовство. На торгах было реализовано 35 лотов, на продаже которых государство заработало 142,4 млрд руб. Самыми активными участниками торгов стали структуры Глеба Франка, которые купили квоты на добычу крабов более чем на 38 млрд руб. Накануне проведения аукционов, в 2018 году, Франк создал компанию «Русский краб» — она специализируется исключительно на добыче краба. Ей, как указано на сайте, принадлежит крупнейший среди российских крабодобывающих компаний флот — сегодня это 20 судов. РБК направил запрос в РРПК и «Русский краб».

Бизнес
Государство заработало на крабовых аукционах более 142 млрд руб. Фото: Buddhika Weerasinghe / Bloomberg

На прошедших в 2019–2020 годах аукционах не были созданы условия для выхода на рынок новых участников, указывает по итогам проверки Счетная палата. Победителями торгов стали организации, у которых уже были квоты на добычу крабов в промышленных целях, при этом лоты были реализованы взаимозависимым юрлицам, констатирует Батуркин.

Количество игроков на крабовом рынке, по данным Счетной палаты, выросло незначительно: если в 2018–2019 годах право на добычу краба, по данным Государственного рыбохозяйственного реестра и отраслевой системы мониторинга, имели 94 компании, то в 2020-м их число выросло лишь до 105.

Проверив документацию по крабовым аукционам, Счетная палата пришла к выводу, что 19 из 25 лотов по добыче краба на Дальнем Востоке и пять из десяти лотов по Северному бассейну были реализованы с минимальным шагом в 5%. Допущенные участники в ходе проведения электронных торгов просто не делали свои ставки, отмечает аудитор.

Бизнес
Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Как на аукционах определяли стоимость лотов

У Счетной палаты возникли вопросы и к порядку расчета начальной стоимости лотов. Заявленная цель — сформировать максимально возможную цену, чтобы пополнить доходы бюджета, по мнению проверяющих, — достигнута не была.

Начальная цена лота формируется из нескольких компонентов, в частности: объема квоты на добычу крабов в инвестиционных целях, средней рыночной цены 1 т конкретного вида крабов, срока, на который заключается договор, ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (прописаны в Налоговом кодексе) и коэффициента инвестиционного обязательства, учитывающего затраты на строительство краболова.

Ставки сбора, который рыбаки платят государству за пользование водными ресурсами, не менялись с 2007 года. В результате начальная цена торгов при проведении аукционов могла оказаться в 33–60 раз ниже рыночной стоимости лотов, полагает Счетная палата. «В случае участия в торгах недобросовестных участников и отсутствия здоровой конкуренции это несет риски занижения итоговой стоимости и недопоступления средств в федеральный бюджет», — предупреждает Батуркин. В 2017 году Росрыболовство разработало законопроект, который предусматривал увеличение ставок сбора для некоторых ресурсов, но он так и не был внесен в Госдуму, отмечается в отчете Счетной палаты.

Проверка также выявила, что на момент первого крабового аукциона Минсельхоз еще не определил квоту вылова краба в инвестиционных целях, хотя этот показатель должен учитываться при определении начальной цены. Крабовый аукцион был проведен в условиях, когда первоначальная стоимость лота не отражала реально допустимого объема добычи крабов. В 2020 году общий допустимый улов крабов был изменен — начальная цена лотов по новым аукционам оказалась занижена на 7,7 млрд руб. (более чем на 6%), констатирует Счетная палата.

Почему такой интерес к промыслу крабов

Для рыбопромышленных компаний крабовый бизнес — высокорентабельный, поскольку доходы от продажи крабов могут в 5–10 раз превышать затраты на их вылов, отмечал вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Продукция из крабов наряду с лососевой и осетровой икрой относится к деликатесам, цена на нее высокая, и она пользуется устойчивым спросом на российском и мировом рынках. Для России крабы являются одной из постоянных статей экспорта, отмечала Федеральная антимонопольная служба.

Основные районы добычи крабов — Приморский край, Камчатская и Магаданская области. В 2020 году, по данным Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, средняя экспортная цена при поставках крабов главному покупателю — Китаю — была на 25% выше средней цены экспорта других ресурсов. На долю крабов в стоимостном выражении приходится 49% экспорта водных биоресурсов с Дальнего Востока.

Бизнес
Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса Ксения Собчак

К значительному уменьшению стоимости лотов привел примененный при расчете начальной цены коэффициент инвестиционного обязательства. Коэффициент в размере 0,25 был введен для компенсации победителям аукционов затрат на строительство судов-краболовов. В рамках инвестиционных квот на крабов должно быть построено 35 судов-краболовов, стоимость их строительства на отечественных верфях составляет 57,4 млрд руб. При этом за счет «скидки» из-за коэффициента 0,25 начальная стоимость лотов была снижена на 362,4 млрд руб. То есть компенсации затрат на строительство судов-краболовов были больше проектной стоимости строительства на 305 млрд руб., резюмирует Счетная палата.

Росрыболовство при этом ненадлежащим образом вело государственный рыбохозяйственный реестр и не соблюдало сроки перечисления в бюджет средств, полученных по итогам аукционов, указывает Батуркин. По итогам проверки Счетная палата направит в правительство информационное письмо с предложением поручить Минсельхозу рассмотреть ряд вопросов, в частности: пересмотреть ставки сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, взимать дополнительную плату при увеличении объема квот добычи, пересмотреть значения коэффициента инвестиционного обязательства, учитывающего затраты на строительство судов-краболовов.

РБК направил запрос в аппарат правительства и Минсельхоз.

Что говорят в Росрыболовстве

Росрыболовство, как сообщили в его пресс-службе, провело работу по устранению замечаний, выявленных Счетной палатой.

Стартовая цена лотов и инвестиционный коэффициент, по словам представителя агентства, соответствовали требованиям, которые утверждены соответствующим постановлением правительства. В этом же постановлении была утверждена и формула расчета начальной цена лота, включающая коэффициент инвестиционного обязательства. В материалах Счетной палаты указано, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков согласился с тем, что механизм расчета коэффициента нуждается в доработке, допустив, что коэффициент может быть дисконтирующим, но его надо более четко обосновать.

Начальная цена торгов «никак не влияет на итоговую стоимость и не ограничивает количество участников, а, напротив, способствует привлечению новых участников», обеспечивая справедливую конкуренцию за ресурс и приход новых игроков на рынок, — участниками торгов могли стать и небольшие компании, указывают в Росрыболовстве. Ведомство «неоднократно» выступало за актуализацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами — изменения в Налоговый кодекс уже подготовлены совместно с Минсельхозом и были внесены в правительство в конце декабря 2020 года. Ведение Росрыболовством государственного рыбохозяйственного реестра осуществляется в соответствии с регламентом, подчеркнули в ведомстве.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Счетная палата РФ , Росрыболовство , крабы , аукцион , Глеб Франк
Материалы по теме
Государство заработало на крабовых аукционах более 142 млрд руб. Бизнес
Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter