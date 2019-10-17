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Бизнес ,  
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Государство заработало на крабовых аукционах более 142 млрд руб.
Самыми активными участниками аукционов стали структуры, принадлежащие владельцу «Русской рыбопромышленной компании» Глебу Франку: они купили квоты на добычу краба более чем на 38 млрд руб.
Фото: Buddhika Weerasinghe / Bloomberg

Российский аукционный дом опубликовал итоги торгов по распределению части квот по добыче краба на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, которые прошли с 7 по 15 октября.

Всего было реализовано 35 из 41 лота по суммарной цене 142,36 млрд руб. В результате торгов стоимость лотов выросла на 15,14% по сравнению с начальной в 120,8 млрд руб.

Обладателями квот стали 18 из 23 компаний, принявших участие в аукционах.

Самыми активными были предприятия, входящие в ООО «Русский краб» Глеба Франка: компании «Пасифик краб», «Анлантик краб» и «Камчатка краб» купили десять лотов квот на вылов краба на общую сумму 38,22 млрд руб. Принадлежащую Франку «Русскую рыбопромышленную компанию» участники рынка называли инициатором пересмотра механизма распределения квот на вылов краба и возвращения «крабовых аукционов». В компании свою причастность отрицали.

Победителем двух торгов стало ООО «Островной краб», совладельцем которого в октябре этого года стал Сбербанк (ему принадлежит 5% компании). За доли квот по добыче краба на Дальнем Востоке «Островной краб» заплатил 10,3 млрд руб.

Как крабов выставляли на аукционы

Квоты на вылов краба распределялись через аукционы в начале 2000-х годов. Но в 2004 году государство их отменило: причиной был начавшийся кризис отрасли и снижение инвестиций. Победители прошедших аукционов на основании «исторического принципа» получили квоты на 15 лет.

Пересмотреть этот принцип государство решило в 2017 году. Тогда президент Владимир Путин поручил рассмотреть поступившее ему письмо с предложением вновь распределять квоты на добычу краба через аукционы. Автор письма, которого не называли публично, аргументировал свое предложение тем, что краб — наиболее ликвидный ресурс и от его реализации через аукционы государство получит дополнительные доходы. Идею поддержали Росрыболовство и ФАС: аукционы откроют рынок для новых игроков и дадут дополнительный доход бюджету, высказался глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев. В августе 2018 года правительство поручило выставлять на аукционы 50% от всего объема крабовых квот.

Победители аукционов, согласно утвержденным правительством правилам, должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи краба (31 для Дальнего Востока и десять — для Северного бассейна). Примерная стоимость одного краболова — около 1 млрд руб. в зависимости от комплектации, а срок его строительства не должен превышать пять лет со дня заключения договора.

Автор: Елена Сухорукова
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