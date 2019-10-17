Государство заработало на крабовых аукционах более 142 млрд руб.

Самыми активными участниками аукционов стали структуры, принадлежащие владельцу «Русской рыбопромышленной компании» Глебу Франку: они купили квоты на добычу краба более чем на 38 млрд руб.

Фото: Buddhika Weerasinghe / Bloomberg

Российский аукционный дом опубликовал итоги торгов по распределению части квот по добыче краба на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, которые прошли с 7 по 15 октября.

Всего было реализовано 35 из 41 лота по суммарной цене 142,36 млрд руб. В результате торгов стоимость лотов выросла на 15,14% по сравнению с начальной в 120,8 млрд руб.

Обладателями квот стали 18 из 23 компаний, принявших участие в аукционах.

Самыми активными были предприятия, входящие в ООО «Русский краб» Глеба Франка: компании «Пасифик краб», «Анлантик краб» и «Камчатка краб» купили десять лотов квот на вылов краба на общую сумму 38,22 млрд руб. Принадлежащую Франку «Русскую рыбопромышленную компанию» участники рынка называли инициатором пересмотра механизма распределения квот на вылов краба и возвращения «крабовых аукционов». В компании свою причастность отрицали.

Победителем двух торгов стало ООО «Островной краб», совладельцем которого в октябре этого года стал Сбербанк (ему принадлежит 5% компании). За доли квот по добыче краба на Дальнем Востоке «Островной краб» заплатил 10,3 млрд руб.