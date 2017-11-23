Краб выползает на аукцион

Росрыболовство может изменить правила распределения квот на вылов биоресурсов

Росрыболовство не исключает возвращения к распределению квот на вылов краба исключительно на аукционах. Подобная практика в начале 2000-х привела к кризису отрасли, напоминает Российский союз промышленников и предпринимателей

Камчатский краб (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Аукционы по продаже квот на вылов краба, отмененные в 2004 году, имеют определенные плюсы, заявил РБК руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков. По его словам, проведение подобных аукционов — «один из возможных сценариев [распределения квот по вылову крабов]». «В нем есть свои понятные минусы, но и определенные плюсы, такие как получение значительного дохода от реализации квот, так и возможность прихода новых системных участников рынка», — сказал руководитель Росрыболовства.

Крабы ждут Госсовета О возможном изменении системы распределения квот на вылов краба стало известно в начале этой недели. ​В понедельник, 20 ноября, «Коммерсантъ» сообщил, что президенту Владимиру Путину поступило письмо с предложением отказать российским предприятиям в перезаключении договоров о праве на вылов краба и вернуться к практике распределения квот через открытые аукционы. Авторы письма, которые остались неназванными в публикации, предлагают также отказаться от инвестиционных квот под вылов краба — они предполагают выдачу квот в обмен на строительство краболовных судов на российских верфях. На упоминаемом в материале письме от 3 ноября (его копия есть у РБК) стоит резолюция президента — он поручил рассмотреть это предложение своему помощнику Андрею Белоусову. Письмо сейчас рассматривают четыре управления администрации президента: экспертное, государственно-правовое, контрольное и управление по подготовке и проведению заседания президиума Госсовета, утверждает знакомый с ситуацией источник РБК. Представитель Белоусова от комментариев отказался. В Росрыболовство письмо с данным предложением не поступало, сообщил РБК Шестаков.

Довели до кризиса

Практика распределения квот на вылов краба через аукционы действовала в 2000–2003 годах. В 2004 году закон «О рыболовстве» отменил аукционы как единственный способ распределения квот на добычу водных биоресурсов. Сейчас квоты распределены по историческому принципу (на основе прошедших в начале 2000-х годов аукционов) между предприятиями сроком на 15 лет. Договоры на право добычи по квотам автоматически продлеваются, если их получатели соблюдают условия вылова.

Представители рыбной отрасли выступают категорически против возвращения к аукционам. Это приведет к стагнации отрасли, заявили во вторник, 21 ноября, руководители рыбных предприятий на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. В среду, 22 ноября, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письмо помощнику президента Андрею Белоусову (есть в распоряжении РБК), в котором указал, что возвращение к аукционам в качестве единственного способа предоставления права на добычу водных биологическких ресурсов означает пересмотр «базового принципа законодательства о рыболовстве». Результатом такого решения станет «обвальное падение инвестиций рыбопромышленных предприятий, резкое ухудшение инвестиционного климата в рыбной отрасли и нарастание острых социально-экономических проблем в прибрежных регионах России», предупреждает Шохин.

Аукционная система распределения ресурсов в начале 2000-х годов, в том числе на крабовые объекты, привела к тому, что вплоть до 2014 года ряд компаний, осуществляющих промысел на Дальнем Востоке, находились под контролем иностранных инвесторов, напоминает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Камчатский краб (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Негативные последствия практики распределения квот на добычу краба в ходе аукционов неоднократно рассматривались в ходе подготовки заседаний президиума Госсовета в 2004–2015 годах, говорится в справке РСПП, приложенной к письму Шохина Белоусову. В докладе президиума Госсовета в июле 2004 года говорилось, что в результате проведения аукционов объем инвестиций в рыбной отрасли в 2002–2003 годах сократился по сравнению с 2000 годом почти в три раза, а рентабельность отрасли упала с 8% до отрицательных показателей.

В докладе президиума Госсовета в октябре 2017-го указывалось, что «принцип реализации квот на аукционах привел в 2003–2004 годах к кризису рыбной отрасли». Прибыль отрасли только в 2001 году упала по сравнению с 2000 годом в девять раз, до 807 млн руб., далее убытки росли.

Отказ от продления действующих договоров о закреплении квот на добычу краба и возвращение к аукционам повлечет «дефолт для целого ряда рыбопромышленных предприятий и отказ от уже заключенных контрактов на строительство новых рыбопромысловых судов на российских верфях», считают в РСПП. По оценке союза, снижение доверия бизнеса к стабильности законодательных основ приведет к сокращению объема инвестиций в шесть раз — с 180 млрд руб. до 30 млрд руб. Исключение крабов из перечня водных биоресурсов под инвестиционные квоты приведет к отказу от строительства новых судов — по состоянию на ноябрь 2017 года российскими компаниями заключены контракты на строительство десяти рыбопромысловых судов, отмечает также РСПП.

В поисках инициаторов

Изменение базовых правил распределения квот на вылов даже в отношении одного объекта может привести к кризису в отрасли, считает Дупляков. По его мнению, отсутствие гарантий стабильности приведет к оттоку инвестиций и подрыву доверия со стороны банковского сектора. Если инициатива пройдет, ни одна рыбопромышленная компания, владеющая правом на вылов иными ресурсами — красной рыбы, трески, минтая и пр. — не застрахована от этой участи.

В письме президенту необходимость пересмотра действующих правил объяснялась тем, что крабы — наиболее ликвидный ресурс и развитие предприятий, деятельность которых связана с их оборотом, значительно опережает средние показатели развития отрасли, они не нуждаются в господдержке. Строительство краболовных судов не создает предпосылок для развития высокотехнологичного судостроения, а ввод в эксплуатацию избыточного краболовного флота создает угрозы незаконного промысла, говорится также в письме.

В частности, они указывают, что в мае 2017-го участники проведенного Росрыболовством аукциона по продаже прав на добычу 5 тыс. т крабов на Дальнем Востоке, проведенного в связи с введением в эксплуатацию ранее не осваивавшихся и вновь введенных квот на вылов краба, заплатили 24,8 млрд руб., «что превышает совокупную налоговую отдачу от всей рыбной отрасли за год».

В РСПП с этим не согласны — в союзе указывают, что участники аукционов были уверены, что их договоры на добычу будут перезаключены в 2018 году, и готовы были идти на риск.

По версии «Коммерсанта», изменение базовых правил может быть выгодно новому крупному игроку с существенными финансовыми ресурсами. Источники издания называли в качестве интересанта Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка и Максима Воробьева. Гендиректор компании Андрей Тетеркин опроверг РБК причастность к письму президенту: «Это может быть выгодно кому-то из новых игроков, не участвующих в отрасли. Мы же уже активно работаем пять лет, и исторический принцип для нас так ​же важен, как и для любых других рыбаков». При этом, по его словам, Русская рыбопромышленная компания вряд ли сможет участвовать в предполагаемых аукционах из-за высокой долговой нагрузки.