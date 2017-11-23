Краб выползает на аукцион

Аукционы по продаже квот на вылов краба, отмененные в 2004 году, имеют определенные плюсы, заявил РБК руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков. По его словам, проведение подобных аукционов — «один из возможных сценариев [распределения квот по вылову крабов]». «В нем есть свои понятные минусы, но и определенные плюсы, такие как получение значительного дохода от реализации квот, так и возможность прихода новых системных участников рынка», — сказал руководитель Росрыболовства.
Крабы ждут Госсовета
О возможном изменении системы распределения квот на вылов краба стало известно в начале этой недели. В понедельник, 20 ноября, «Коммерсантъ» сообщил, что президенту Владимиру Путину поступило письмо с предложением отказать российским предприятиям в перезаключении договоров о праве на вылов краба и вернуться к практике распределения квот через открытые аукционы. Авторы письма, которые остались неназванными в публикации, предлагают также отказаться от инвестиционных квот под вылов краба — они предполагают выдачу квот в обмен на строительство краболовных судов на российских верфях.
На упоминаемом в материале письме от 3 ноября (его копия есть у РБК) стоит резолюция президента — он поручил рассмотреть это предложение своему помощнику Андрею Белоусову. Письмо сейчас рассматривают четыре управления администрации президента: экспертное, государственно-правовое, контрольное и управление по подготовке и проведению заседания президиума Госсовета, утверждает знакомый с ситуацией источник РБК.
Представитель Белоусова от комментариев отказался. В Росрыболовство письмо с данным предложением не поступало, сообщил РБК Шестаков.
Довели до кризиса
Практика распределения квот на вылов краба через аукционы действовала в 2000–2003 годах. В 2004 году закон «О рыболовстве» отменил аукционы как единственный способ распределения квот на добычу водных биоресурсов. Сейчас квоты распределены по историческому принципу (на основе прошедших в начале 2000-х годов аукционов) между предприятиями сроком на 15 лет. Договоры на право добычи по квотам автоматически продлеваются, если их получатели соблюдают условия вылова.
Представители рыбной отрасли выступают категорически против возвращения к аукционам. Это приведет к стагнации отрасли, заявили во вторник, 21 ноября, руководители рыбных предприятий на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. В среду, 22 ноября, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письмо помощнику президента Андрею Белоусову (есть в распоряжении РБК), в котором указал, что возвращение к аукционам в качестве единственного способа предоставления права на добычу водных биологическких ресурсов означает пересмотр «базового принципа законодательства о рыболовстве». Результатом такого решения станет «обвальное падение инвестиций рыбопромышленных предприятий, резкое ухудшение инвестиционного климата в рыбной отрасли и нарастание острых социально-экономических проблем в прибрежных регионах России», предупреждает Шохин.
Аукционная система распределения ресурсов в начале 2000-х годов, в том числе на крабовые объекты, привела к тому, что вплоть до 2014 года ряд компаний, осуществляющих промысел на Дальнем Востоке, находились под контролем иностранных инвесторов, напоминает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
Негативные последствия практики распределения квот на добычу краба в ходе аукционов неоднократно рассматривались в ходе подготовки заседаний президиума Госсовета в 2004–2015 годах, говорится в справке РСПП, приложенной к письму Шохина Белоусову. В докладе президиума Госсовета в июле 2004 года говорилось, что в результате проведения аукционов объем инвестиций в рыбной отрасли в 2002–2003 годах сократился по сравнению с 2000 годом почти в три раза, а рентабельность отрасли упала с 8% до отрицательных показателей.
В докладе президиума Госсовета в октябре 2017-го указывалось, что «принцип реализации квот на аукционах привел в 2003–2004 годах к кризису рыбной отрасли». Прибыль отрасли только в 2001 году упала по сравнению с 2000 годом в девять раз, до 807 млн руб., далее убытки росли.
Отказ от продления действующих договоров о закреплении квот на добычу краба и возвращение к аукционам повлечет «дефолт для целого ряда рыбопромышленных предприятий и отказ от уже заключенных контрактов на строительство новых рыбопромысловых судов на российских верфях», считают в РСПП. По оценке союза, снижение доверия бизнеса к стабильности законодательных основ приведет к сокращению объема инвестиций в шесть раз — с 180 млрд руб. до 30 млрд руб. Исключение крабов из перечня водных биоресурсов под инвестиционные квоты приведет к отказу от строительства новых судов — по состоянию на ноябрь 2017 года российскими компаниями заключены контракты на строительство десяти рыбопромысловых судов, отмечает также РСПП.
В поисках инициаторов
Изменение базовых правил распределения квот на вылов даже в отношении одного объекта может привести к кризису в отрасли, считает Дупляков. По его мнению, отсутствие гарантий стабильности приведет к оттоку инвестиций и подрыву доверия со стороны банковского сектора. Если инициатива пройдет, ни одна рыбопромышленная компания, владеющая правом на вылов иными ресурсами — красной рыбы, трески, минтая и пр. — не застрахована от этой участи.
В письме президенту необходимость пересмотра действующих правил объяснялась тем, что крабы — наиболее ликвидный ресурс и развитие предприятий, деятельность которых связана с их оборотом, значительно опережает средние показатели развития отрасли, они не нуждаются в господдержке. Строительство краболовных судов не создает предпосылок для развития высокотехнологичного судостроения, а ввод в эксплуатацию избыточного краболовного флота создает угрозы незаконного промысла, говорится также в письме.
В частности, они указывают, что в мае 2017-го участники проведенного Росрыболовством аукциона по продаже прав на добычу 5 тыс. т крабов на Дальнем Востоке, проведенного в связи с введением в эксплуатацию ранее не осваивавшихся и вновь введенных квот на вылов краба, заплатили 24,8 млрд руб., «что превышает совокупную налоговую отдачу от всей рыбной отрасли за год».
В РСПП с этим не согласны — в союзе указывают, что участники аукционов были уверены, что их договоры на добычу будут перезаключены в 2018 году, и готовы были идти на риск.
По версии «Коммерсанта», изменение базовых правил может быть выгодно новому крупному игроку с существенными финансовыми ресурсами. Источники издания называли в качестве интересанта Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка и Максима Воробьева. Гендиректор компании Андрей Тетеркин опроверг РБК причастность к письму президенту: «Это может быть выгодно кому-то из новых игроков, не участвующих в отрасли. Мы же уже активно работаем пять лет, и исторический принцип для нас так же важен, как и для любых других рыбаков». При этом, по его словам, Русская рыбопромышленная компания вряд ли сможет участвовать в предполагаемых аукционах из-за высокой долговой нагрузки.