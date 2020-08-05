Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли

В ассоциации рыбопромышленников считают, что реформа будет выгодна одной крупной компании. Власти пока не соглашаются с тем, что изменения приведут к негативным последствиям для отрасли

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев написал письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и главе Росрыболовства Илье Шестакову, в котором попросил их не соглашаться с предложением перераспределить квоты на вылов рыбы. Об этом говорится в сообщении ВАРПЭ (есть у РБК).

Ранее идею реформы в рыбной отрасли предложила «Русская рыбопромышленная компании» (РРПК), одним из основателей которой является зять бизнесмена Геннадия Тимченко Глеб Франк.

Последняя в середине июля предложила провести аукционы на еще не разыгранные 50% квот на вылов краба и на 100% загрузить инвестквотами на рыбу строящийся флот.

Зверев уверен, что реформа будет выгодна именно РРПК как одному из крупных игроков отрасли. По его мнению, связанная с Франком компания в этом случае выйдет на объемы в 640 тыс. т рыбы. «Предложение РРПК означает увеличение инвестиционной квоты на минтай до 750 тыс. т и на сельдь тихоокеанскую до 150 тыс. т», — считает он.

Проигравшими же окажутся различные предприятия Магаданской, Сахалинской областей и Камчатского края, поскольку строительство малотоннажного флота сейчас осуществляется не за счет инвестиционных мер поддержки, а за счет субсидирования строительства и собственной выручки предприятий. Это, по мнению Зверева, скажется на поступление налогов в региональные бюджеты, социально-экономическом положении и негативно повлияет на авторитет власти на Дальнем Востоке.