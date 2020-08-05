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Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли

В ассоциации рыбопромышленников считают, что реформа будет выгодна одной крупной компании. Власти пока не соглашаются с тем, что изменения приведут к негативным последствиям для отрасли
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев написал письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и главе Росрыболовства Илье Шестакову, в котором попросил их не соглашаться с предложением перераспределить квоты на вылов рыбы. Об этом говорится в сообщении ВАРПЭ (есть у РБК).

Ранее идею реформы в рыбной отрасли предложила «Русская рыбопромышленная компании» (РРПК), одним из основателей которой является зять бизнесмена Геннадия Тимченко Глеб Франк.

Последняя в середине июля предложила провести аукционы на еще не разыгранные 50% квот на вылов краба и на 100% загрузить инвестквотами на рыбу строящийся флот.

Зверев уверен, что реформа будет выгодна именно РРПК как одному из крупных игроков отрасли. По его мнению, связанная с Франком компания в этом случае выйдет на объемы в 640 тыс. т рыбы. «Предложение РРПК означает увеличение инвестиционной квоты на минтай до 750 тыс. т и на сельдь тихоокеанскую до 150 тыс. т», — считает он.

Проигравшими же окажутся различные предприятия Магаданской, Сахалинской областей и Камчатского края, поскольку строительство малотоннажного флота сейчас осуществляется не за счет инвестиционных мер поддержки, а за счет субсидирования строительства и собственной выручки предприятий. Это, по мнению Зверева, скажется на поступление налогов в региональные бюджеты, социально-экономическом положении и негативно повлияет на авторитет власти на Дальнем Востоке.

Он также добавил, что предложение РРПК об ограничении срока строительства рыбопромысловых судов 30-летним пределом не имеет прецедента ни в одной рыболовной стране мира. «Состояние отечественной судостроительной и судоремонтной отраслей не позволит обеспечить своевременным и качественным строительством и ремонтом весь рыбопромысловый флот России», — подчеркнул он.

В РРПК со Зверевым не согласны. Собеседник Forbes, близкий к компании, уверяет, что об изъятии квот у небольших компаний речь не идет, а потому региональным бюджетам реформа не грозит.

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В Минвостокразвития также считают, что перераспределение квот, наоборот, подстегнет экономику региона, позволит обновить флот и создать новые рабочие места. «Очевидно, что направление выбрано верно», — заявил представитель ведомства.

ФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот
Бизнес
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Росрыболовстве в свою очередь заявили, что в целом «не поддерживают» предложение РРПК, однако окончательное заключение будет представлено позже.

В середине февраля ФАС предложила вернуться к распределению прав на добычу рыбы через аукционы. Там считают, что такая мера будет способствовать развитию рынка и привлечению в отрасль инвесторов. Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками «по историческому принципу»: компании приобрели их на прошедших в 2000-х годах аукционах. Еще 20% выделено под так называемые инвестиционные квоты: получившее их предприятие должно построить суда на российских верфях или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. Помимо этого, Росрыболовство ежегодно на специальных аукционах распределяет квоты, изъятые у недобросовестных пользователей, и квоты на вновь введенные в промысел объекты.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Росрыболовство
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