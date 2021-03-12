Мягкая сила в миллионах доз

«Спутник V» и AstraZeneca стали самыми популярными вакцинами в странах СНГ

Подавляющее большинство стран СНГ зарегистрировали «Спутник V», а Туркмения разрешила использование двух российских вакцин. Как помощь соседям в период пандемии скажется на международной репутации Москвы, разбирался РБК

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Сколько стран СНГ готовы использовать российские вакцины

Семь из десяти стран Содружества независимых государств — Белоруссия, Молдавия, Армения и четыре республики Центральной Азии — вслед за Россией выдали одобрение на экстренное использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса COVID-19. По крайней мере в шести из них этот препарат уже используется для вакцинации.

Также входящий в СНГ Азербайджан пока российскую вакцину не одобрил (об этом не сообщалось публично), но, как утверждал президент страны Ильхам Алиев, Баку ждет ее от России.

Туркмения, имеющая статус ассоциированного члена СНГ, одобрила использование у себя сразу двух российских препаратов — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Вышедшие из СНГ Грузия и Украина, с которыми у Москвы фактически разорваны политические контакты, пока не планируют закупать российские вакцины. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не убежден в надежности российской вакцины, а в Тбилиси говорили, что не намерены рассматривать возможность закупки российского препарата.

Исчерпывающих данных о количестве вакцин, которые Россия поставит в страны постсоветского пространства, и их цене нет (РБК направил запросы в минздравы всех упомянутых стран).

Однако в конце прошлого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что в 2021 году Узбекистан может получить до 25 млн доз «Спутника V» (пока в Ташкенте все еще ждут согласования условий контракта и начала поставок). Комиссия по борьбе с COVID-19 Узбекистана отмечала, что намерена получить от России 1 млн доз в ближайшее время. В первом квартале этого года ожидаются поставки 340 тыс. однокомпонентных доз «Спутника V» в Белоруссию. Киргизия ожидает получить 500 тыс. доз препарата, Армения — 15 тыс. Таким образом, в общей сложности в первом полугодии Россия поставит в страны СНГ несколько миллионов доз вакцин. Объемы поставок могут быть увеличены кратно за счет локализации производства вакцин в Белоруссии, а потенциально и в других странах.

Что касается стоимости препарата, то в РФПИ отмечали: цена вакцины составляет менее $10 за дозу и будет поставляться по одинаковой цене во все страны.

По состоянию на 10 марта в России было зафиксировано 4,3 млн заражений коронавирусом COVID-19. На Украине зафиксировано 1,47 млн заражений, в Белоруссии — 298,1 тыс., в Грузии — 273,6 тыс., в Казахстане — 270 тыс., в Азербайджане — 237,7 тыс., в Молдавии — 198,2 тыс., в Армении — 175,6 тыс. В Киргизии насчитывается 86,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, в Узбекистане — 80,3 тыс., в Таджикистане — 13,3 тыс. Официальных данных о числе заболевших в Туркмении нет.

Помимо России «Спутник V» производится в двух странах. Планируется, что в марте фармацевтический комплекс в Караганде (Казахстан) поставит 150 тыс. доз вакцины, с апреля по июнь — ежемесячно по 600 тыс. доз, указывала межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. С конца марта «Спутник V» будет выпускаться в Белоруссии. «Планируется, что [это будет] 500 тыс. доз ежемесячно», — прогнозировал заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко. Возможность локализации производства «Спутника V» в Армении и Киргизии пока находится на стадии обсуждения.

Кому и как предоставляет вакцины международное сообщество

Помимо российских вакцин страны бывшего СССР (кроме Белоруссии, Казахстана, России и Туркмении) также получают препараты через международную платформу COVAX, следует из данных о распределении препаратов. Больше всего вакцин через COVAX получит Украина — более 2 млн доз. Львиная доля поставляемых через COVAX вакцин — препараты Covishield британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca уже используются в трех странах — Молдавии, Украине и Азербайджане. В Азербайджане также начались испытания комбинированного использования вакцин AstraZeneca и «Спутник V».

Что такое COVAX Инициатива COVAX направлена на предоставление всем странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после лицензирования и регистрации. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивал, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и призывал финансировать платформу. На сайте ООН говорится, что задача механизма — распределить 2 млрд доз безопасных и эффективных вакцин в течение 2021 года. Эти вакцины будут на равных условиях предложены всем странам-участникам соразмерно численности их населения, изначально для первоочередной вакцинации работников здравоохранения, а затем для охвата вакцинацией уязвимых групп.

Грузия, Молдавия и Украина получат не только AstraZeneca, но и вакцину немецкой компании Pfizer, следует из данных COVAX. Ранее о намерении приобрести вакцины Pfizer говорили и в Казахстане. Впрочем, в Астане подчеркнули, что поставки Pfizer могут начаться не раньше второй половины 2021 года. В общей сложности в страны постсоветского пространства будет направлено более 7,2 млн вакцин, более 90% из них — AstraZeneca.

Страны ближнего российского зарубежья получают вакцины и на основе двусторонних соглашений. Например, Румыния предоставила вакцины Молдавии на безвозмездной основе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС делиться вакцинами с партнерами в Восточной Европе.

Украина и Азербайджан заключили контракты на поставку вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac. В Азербайджане CoronaVac уже используется для вакцинации.

Как помощь соседям скажется на международном имидже России

Несмотря на множественное признание «Спутника V» и на помощь COVAX небогатым странам, темпы вакцинации на постсоветском пространстве остаются низкими. В России доля тех, кто получил по крайней мере одну дозу вакцины, составляет 3,2%. В Грузии и Киргизии кампании вакцинации еще не начались, а в Молдавии и Армении проходит только ее первый этап (от COVID-19 прививают врачей). Среди лидеров по вакцинации в мире — Израиль, США и Великобритания. Доля получивших первую вакцину израильтян составляет 58%, британцев — 33,3%, американцев — 18,3%.

В начале пандемии Россия довольно быстро оказала соседям необходимую и разнообразную помощь. Это делали и другие страны, например Саудовская Аравия, Катар, Узбекистан, Китай, которые посылали и аппараты ИВЛ, и медикаменты, но только Россия направила за рубеж врачей, которые работали по всей республике, рассказывает об опыте взаимодействия Киргизии с Москвой во время пандемии директор аналитического центра «Трансграничная исследовательская сеть Центральной Евразии» Денис Бердаков. В республике не хватало врачей, средств индивидуальной защиты, поэтому любой помощи были рады, говорит он. Россия обещала выделить и вакцину, но пока препарат еще не поступил, обращает внимание Бердаков.

Спрос на российскую вакцину довольно высок, и этим обусловлены договоренности о запуске производства в других странах — не только в Казахстане и Белоруссии, но и, например, в Аргентине и Италии, сказал РБК cтарший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров. «При этом сама Россия по темпам вакцинации далеко не в первых рядах, поэтому задачи обеспечить преимущество в поставках в другие страны любой ценой точно нет. И тем более Россия, на мой взгляд, не стремится быть эксклюзивным поставщиком», — указал он. По мнению эксперта, страны СНГ — безусловный приоритет для Москвы в плане сотрудничества по противодействию распространению COVID-19. На постсоветском пространстве есть большая потребность в получении вакцины, и если Россия может помочь в этом — в виде коммерческих поставок или иногда гуманитарной помощи, — то это положительно сказывается на ее международной репутации, указал эксперт. «Если смотреть глобально, то Россия убедительно заняла место в числе «медицинских сверхдержав», и это дает нашим политикам и дипломатам весомые аргументы на разных площадках», — констатирует Шакиров.

Российская мягкая сила, по мнению Бердакова, во время пандемии была лишь обозначена.

Отказ Украины и Грузии от российских вакцин Шакиров объяснил политическими факторами. «Это может сослужить для властей этих стран плохую службу на фоне того, что «Спутник V» применяется во все большем количестве стран, в том числе в Европе. Если говорить об Украине, то можно добавить, что в конце января в Донбасс в качестве гуманитарной помощи прибыла партия российской вакцины», — обращает внимание Шакиров.

Разумеется, у России есть возможность укрепить свою репутацию за счет снабжения стран вакцинами, но сейчас это вряд ли является для Москвы главной задачей, полагает научный сотрудник Foreign Policy Research Institute Максимилиан Хесс. «Главное — создать условия для обретения Россией и ее соседями коллективного иммунитета и наконец перезапустить экономику, в том числе за счет притока рабочей силы из Средней Азии и повышения спроса на ее товары», — указал он. Что касается укрепления репутации Москвы, то помощь Армении, в частности, может укрепить в стране пророссийские настроения. «В целом представляется, что уже сейчас доверие стран Средней Азии к российской медицине выше, чем к китайской, и поставки вакцин укрепят этот имидж», — говорит Хесс.