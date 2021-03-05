Молдавия первой в Европе получила бесплатные вакцины через механизм COVAX
Молдавия стала первой страной Европы, получившей партию вакцины от коронавируса бесплатно через платформу COVAX. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Президент республики Майя Санду встречала в аэропорту в ночь на 5 марта партию вакцины AstraZeneca. «14 400 доз вакцины AstraZeneca помогут нам продолжить иммунизацию медицинского персонала и снизить скорость распространения вируса. Далее мы делаем все, что в наших силах, чтобы молдавские граждане получали бесплатно и как можно быстрее несколько видов вакцины против COVID-19», — отметила она.
Санду поблагодарила Германию, Великобританию, США, Канаду, Японию и другие страны за финансовую поддержку платформы COVAX, благодаря которой происходит распределение вакцин.
Первой в мире бесплатную вакцину через COVAX получила в феврале Гана. В страну доставили 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии. Позднее препараты доставили в другие страны Африки — Нигерию, Анголу, Кению, Руанду, Кот-д'Ивуар, Гамбию и Демократическую Республику Конго.