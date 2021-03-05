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Пандемия коронавируса ,  
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Молдавия первой в Европе получила бесплатные вакцины через механизм COVAX

Фото: maia.sandu / Facebook
Фото: maia.sandu / Facebook

Молдавия стала первой страной Европы, получившей партию вакцины от коронавируса бесплатно через платформу COVAX. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент республики Майя Санду встречала в аэропорту в ночь на 5 марта партию вакцины AstraZeneca. «14 400 доз вакцины AstraZeneca помогут нам продолжить иммунизацию медицинского персонала и снизить скорость распространения вируса. Далее мы делаем все, что в наших силах, чтобы молдавские граждане получали бесплатно и как можно быстрее несколько видов вакцины против COVID-19», — отметила она.

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Санду поблагодарила Германию, Великобританию, США, Канаду, Японию и другие страны за финансовую поддержку платформы COVAX, благодаря которой происходит распределение вакцин.

Первой в мире бесплатную вакцину через COVAX получила в феврале Гана. В страну доставили 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии. Позднее препараты доставили в другие страны Африки — Нигерию, Анголу, Кению, Руанду, Кот-д'Ивуар, Гамбию и Демократическую Республику Конго.

Инициатива COVAX направлена на предоставление странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после лицензирования и регистрации. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивал, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и призывал финансировать платформу.

В конце февраля в Молдавии также зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Бывший президент страны Игорь Додон сообщил, что поставки препарата «начнутся уже очень скоро».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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