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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Киргизии зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте Минздрава.

«Регистрация вакцины в Кыргызской Республике позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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Фото:sputnikvaccine.com

В середине февраля министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что республика рассчитывает получить 500 тыс. доз российской вакцины против COVID-19. По его словам, вакцинацию планировали начать в конце февраля — начале марта.

В республике с начала пандемии подтверждено 44 472 случая заражения коронавирусом, за это время умерли 455 человек.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Она была зарегистрирована в России в августе. Эффективность «Спутника V», согласно опубликованным в журнале Lancet данным, составляет 91,6%. Число стран, где зарегистрирована вакцина, превышает 30.

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Источник: JHU
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