Власти Киргизии зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте Минздрава.

«Регистрация вакцины в Кыргызской Республике позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В середине февраля министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что республика рассчитывает получить 500 тыс. доз российской вакцины против COVID-19. По его словам, вакцинацию планировали начать в конце февраля — начале марта.

В республике с начала пандемии подтверждено 44 472 случая заражения коронавирусом, за это время умерли 455 человек.