ЧТПЗ меняет покупательские предпочтения

Трубная металлургическая компания может приобрести завод в Челябинске

Покупкой Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) заинтересовался новый претендент — ТМК Дмитрия Пумпянского. Хотя летом 2020-го ЧТПЗ и подписал соглашение о слиянии с другим своим конкурентом, сделка до сих пор не завершена

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон.

Сделка, как утверждают собеседники РБК, готовится, несмотря на то что еще летом прошлого года у ЧТПЗ уже появился покупатель — тогда компания подписала соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) Дениса Сафина и однокурсника Владимира Путина Николая Егорова (он владеет 25% компании).

Но, по версии двух собеседников РБК, у ТМК больше шансов приобрести трубный бизнес Комарова. Сделка может состояться уже в марте-апреле, отмечает источник РБК, знакомый с планами менеджмента ТМК. Другой собеседник, близкий к топ-менеджменту ЧТПЗ, также говорит о том, что покупатель будет определен уже в течение двух-трех недель.

Представители ТМК и ЧТПЗ отказались от комментариев. Представитель ЗТЗ заявил, что в результате слияния ЧТПЗ с ТМК может образоваться монопольный игрок на рынке бесшовных труб с 98-процентной долей. По его мнению, от монопольного ценообразования могут пострадать нефтегазовые компании, в том числе государственные, а бюджет недополучит дивиденды от них. Он выразил сомнение в том, что такую сделку одобрит ФАС.

Что известно о переговорах

По данным источников РБК, Андрей Комаров (владеет 86,5% ЧТПЗ: 77,26% — напрямую и еще 9,28% — через Bounceward Ltd) решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов. В мае 2020 года Олег Селезнев, который как минимум 15 лет входил в совет директоров ЧТПЗ, вместе с «Ростехом» приобрел лицензию на месторождение металлов платиновой группы «Федорова тундра» в Мурманской области у канадской Barrick Gold. По словам источников РБК, Селезнев мог действовать в интересах основного акционера ЧТПЗ (официально представитель компании опровергал информацию об участии Комарова в этой сделке), проект разработки этого месторождения оценивается в 83 млрд руб. В октябре проект получил госсубсидию в размере 6,1 млрд руб.

Летом 2020 года стало известно о том, что Комаров начал переговоры о продаже ЧТПЗ с его новым конкурентом — подмосковным ЗТЗ, который планировал финансировать сделку за счет кредита Газпромбанка. Позже эту информацию частично подтвердил и ЧТПЗ, сообщив, что на первом этапе сделки Комаров с партнерами получит 50% ЗТЗ, а затем должна пройти консолидация промышленных активов двух компаний. Но представители ЧТПЗ и ЗТЗ тогда не комментировали распределение долей в объединенной компании между Комаровым, Сафиным и Егоровым.

Как устроена группа ЧТПЗ В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 году снизилась на 28%, до 138 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 10%, до 28,5 млрд руб. Чистый долг компании на конец 2020 года составлял 73,823 млрд руб.

Источник, знакомый с топ-менеджментом ЧТПЗ, сообщил РБК, что вскоре после объявления о готовящемся слиянии Газпромбанк отказался финансировать сделку. Но недавно все же вернулся к переговорам, утверждает он. РБК направил запрос в пресс-службу Газпромбанка.

ЗТЗ сообщил во вторник, что «в перспективе не рассматривает сделки по слиянию и поглощению как сценарий расширения бизнеса и намерен сфокусировать все усилия на строительстве собственного производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), которое будет расположено в непосредственной близости от действующего завода (в Подмосковье)».

Помимо ЗТЗ с Газпромбанком, а также ТМК интерес к ЧТПЗ проявляла и «Северсталь», утверждают собеседники РБК. Компания Алексея Мордашова даже проводила аудит, но в итоге отказалась от сделки, рассказывают два источника, близких к разным сторонам переговоров (представитель «Северстали» отказался от комментариев).

Капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 2 марта составляла до сообщений о возможной сделке 76,9 млрд руб., после нее котировки компании взлетели на 35,4%. Торги во вторник закрылись с ростом акций ЧТПЗ на уровне 14,9%, капитализация компании — 87,4 млрд руб.

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, рынок справедливо оценивал ЧТПЗ — с учетом результатов за 2020 год стоимость группы как раз может достигать примерно 75 млрд руб. Но у Комарова «аппетит по цене сильно выше рынка», говорят два источника РБК, знакомых с ходом переговоров. Этим они и объясняют затянувшийся процесс переговоров по продаже.

Зачем ТМК покупать ЧТПЗ

ТМК вместе с ЧТПЗ занимают крупную долю на рынке OCTG, применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Худалов отметил, что их объединение создаст довольно мощного игрока на трубном рынке — совместная доля двух компаний на рынке труб составит 41%, а по OCTG — 79%.

«Есть опасения, что ФАС не будет рада появлению столь мощного игрока, который может представлять угрозу стабильности нефтегазового сектора страны», — заметил Худалов. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Эксперт также указывает, что на фоне падения трубного рынка в 2020 году эта сделка была бы достаточно обременительной для ТМК. Ее чистый долг на конец сентября составил 108,7 млрд руб., а свободные денежные средства достигали 60,8 млрд руб. ТМК за девять месяцев 2020 года сократила отгрузку труб на 29%, до 2,1 млн т, у ЧТПЗ сокращение по итогам года составило 31%, до 1,4 млн т, на фоне снижения экономической активности и спроса на трубную продукцию на внутреннем и международном рынках.

«Думаю, что причина появления ТМК в борьбе за ЧТПЗ заключается в опасениях компании утратить позиции на переговорах с «Газпромом» по заказам на трубы большого диаметра, а также в желании получить инструмент давления на покупателя в поставках OCTG, что тоже может быть полезным при переговорах с газовой монополией», — полагает Худалов. Действительно, бизнесу ТМК и ЧТПЗ угрожают усиление конкуренции в секторе OCTG и дальнейшее сжатие рынка труб большого диаметра в России. Так, Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах запуска в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т труб нефтяного сортамента в год, а «Северсталь» и люксембургская Tenaris договорились о создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т таких труб в год, но этот проект отложен из-за пандемии коронавируса. Старт работы новых заводов может привести к падению цен на эту продукцию в России, прогнозировала ранее ЧТПЗ.