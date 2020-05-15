Один из крупнейших производителей золота продал последний актив в России

Канадская Barrick Gold, которая работала в России с 2001 года, продала свой последний актив — лицензию на месторождение палладия в Мурманской области. Покупатели — «Ростех» и Олег Селезнев, проработавший 15 лет директором ЧТПЗ

Слиток палладия (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Канадская Barrick Gold, второй по величине производитель золота в мире, продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис на госкомиссии по Арктике, которая прошла в среду, 13 мая. По его словам, покупателем выступил консорциум инвесторов с участием «Ростеха».

Представитель «Ростеха» подтвердил, что госкорпорация через дочернюю компанию в составе консорциума «Федорово Холдинг» приобрела права на эту лицензию. «Дочке» «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» принадлежит 25,1% «Федорово Холдинг». Частного партнера, получившего контрольный пакет в СП, представитель госкорпорации не раскрыл.

Кто мог стать партнером «Ростеха» Согласно данным СПАРК, еще 74,9% «Федорово Холдинг» принадлежат Олегу Селезневу, который входил в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) как минимум 15 лет — с апреля 2005 года. В новый совет директоров ЧТПЗ, избранный в феврале 2020 года, Селезнев не попал. Но бенефициаром контрольного пакета и партнером «Ростеха», как утверждает источник, знакомый с новыми владельцами Федоровой тундры, может быть бывший работодатель Селезнева — владелец ЧТПЗ Андрей Комаров, состояние которого Forbes оценил в $550 млн. По версии собеседника РБК, миллионеру интересны золото и платиноиды и год назад он «нанял специалиста на это направление» (кто это, источник РБК не уточняет). Но представитель ЧТПЗ информацию об участии Комарова в проекте опроверг. С самим Селезневым связаться не удалось.

«Федорова тундра — месторождение, крупнейшее в мире по запасам палладия, очень актуальное и важное», — напомнил в рамках госкомиссии Чибис. По его словам, проекту нужна федеральная поддержка, потому что речь идет об инвестициях 60 млрд руб. и запасах 300 т палладия. Срок запуска месторождения, по его словам, — 2027 год.

Для Barrick Gold, которая владеет проектами в Южной и Северной Америке, Африке, Папуа Новой Гвинее (ее выручка в 2019 году составила $9,7 млрд), Федорова тундра была последним российским активом. Канадский инвестор приобрел 50% в проекте еще в 2001 году, в 2009-м довел свою долю до 80%. Но уже тогда, в 2009 году, мурманские власти заявляли, что Barrick приостановила разработку Федоровой тундры из-за кризиса. С тех пор проект практически был заморожен.