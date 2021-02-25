Россияне уходят из российского

НАУФОР представила данные о фондовых вложениях физлиц в 2020 году

Вложения россиян в активы на фондовом рынке в пандемийном 2020 году достигли 6 трлн руб., показал опрос НАУФОР. На фоне быстрого роста котировок в США россияне стали чаще вкладываться в иностранные акции — их доля достигла 13,3%

Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года достигла 6 трлн руб., показав практически двукратный рост, свидетельствуют данные Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По итогам 2019 года НАУФОР оценивала вложения российских частных лиц на фондовом рынке в 3,2 трлн руб.

Выводы сделаны на основе результатов опроса крупнейших участников рынка ценных бумаг об активности физических лиц на фондовом рынке в 2020 году, представленных ассоциацией 24 февраля. Как следует из данных опроса, основную часть средств россияне держат на брокерских счетах — 5 трлн руб. (год назад показатель составлял 2,7 трлн руб., рост на 85%). Из них на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) россияне разместили 270 млрд руб. (150 млрд руб. годом ранее, +80%). Еще 1 трлн руб. находится на счетах доверительного управления (ДУ), что на 430 млрд руб. больше, чем годом ранее (в эту сумму входят 105 млрд руб., размещенных на ИИС, находящихся в доверительном управлении). Общая сумма инвестиций на ИИС оценивается НАУФОР в 375 млрд руб. против 220 млрд руб. годом ранее.

Общее количество россиян, открывших брокерские счета, по подсчетам НАУФОР, составляет 9,8 млн человек. Такую оценку количества инвесторов ассоциация получила, сложив данные брокерских компаний об уникальных клиентах. Эта оценка несколько разнится с данными Московской биржи: площадка за январь 2021 года зафиксировала появление 626 тыс. новых инвесторов, а количество физлиц с брокерскими счетами достигло 9,4 млн. Не все из этих счетов являются активными. Общая доля зафондированных (с ненулевым остатком) брокерских счетов, без учета ИИС, на конец 2020 года даже сократилась с 33 до 27% годом ранее. Доля зафондированных брокерских ИИС несколько больше и составляет 33%.

О том, что в России активна примерно треть брокерских счетов, ранее косвенно сообщал и Центральный банк. По его данным, объем активов на брокерском обслуживании по состоянию на 30 сентября составлял 12,7 трлн руб. Но ЦБ свою оценку делал на основе информации от семи крупнейших брокерских компаний и ее экстраполяции на остальных участников рынка.

«Мы опросили компании, в которых открыты почти 100% брокерских счетов и счетов доверительного управления. С учетом этого нам не пришлось делать экстраполяцию, при этом полученные данные подтвердили правильность экстраполяций, которые мы делали до этого, когда получали меньше данных», — сказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Во что инвестировали россияне

Россиян в 2020 году все больше интересовали иностранные акции. К концу года вложения в них составили 13,3% от инвестированных средств против 3,5% годом ранее. Рост произошел преимущественно за счет снижения доли вложений в российские акции (с 23,4 до 18,3%) и облигации федерального займа (ОФЗ) (с 9 до 3,9%). Выросла также и доля инвестиций в денежные средства — с 13,9 до 16,3%. По остальным типам активов НАУФОР не зафиксировала значимых изменений: 17% инвестиций приходится на облигации в иностранной валюте, 9,7% — на банковские рублевые облигации (не структурные), 4,8% инвестированы в корпоративные рублевые облигации, 4,6 и 5,9% — в структурные рублевые и валютные облигации.

Интерес россиян к иностранным активам подтверждается и данными депозитарного учета, раскрытыми ЦБ. За 2020 год приток средств физических лиц в акции иностранных компаний составил 415 млрд руб., писал регулятор в «Обзоре рисков финансовых рынков». Иностранные акции доступны для покупки через российских брокеров на Московской (с августа 2020 года) и Санкт-Петербургской биржах. На Санкт-Петербургской бирже объем чистой покупки акций нерезидентов населением вырос более чем в 30 раз: с 8 млрд руб. в 2019 году до 242 млрд руб. в 2020 году, писал ЦБ (.pdf).

В структуре активов на брокерских ИИС наблюдается схожая динамика: вложения в иностранные акции выросли практически на 10%, до 13,7%, вдвое снизилась доля инвестиций в ОФЗ (до 6,8%). Больше всего владельцы ИИС вкладывают в акции российских компаний (30%) и в денежные средства (21,2%). На счетах доверительного управления более консервативная картина вложений: доля облигаций в иностранной валюте составляет 43%, в паи паевых инвестиционных фондов инвестировано 11% и еще 8% — в российские акции.

Почему россияне вложились в зарубежные компании

Иностранные акции оказались популярны у россиян в прошлом году благодаря хорошим результатам американского рынка, который рос быстрее крупных мировых рынков, объясняет портфельный управляющий стратегиями акций УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. «На американском рынке достаточно большой выбор инструментов для инвестирования с точки зрения отдельных бумаг и секторов. Вторая причина заключается в том, что после роста курса доллара многие клиенты пытались сохранить свои сбережения, инвестируя через твердые валюты — через доллар», — считает Харин.

На американском рынке «колоссальное количество инструментов» в сравнении с российским, где ликвидных бумаг не так много, замечает и аналитик брокера «Атон» Михаил Ганелин, добавляя, что важная причина роста иностранных акций в портфелях розничных инвесторов в том, что российские брокеры дают легкий доступ к иностранным бумагам и технически, и с точки зрения аналитики.

«Я думаю, что в этом году у российского рынка есть шансы перехватить пальму первенства в портфелях розничных инвесторов, поскольку, по нашему мнению, такой же динамики на американском рынке, как в прошлом году, скорее всего, уже не будет», — ожидает Харин. Существенный приток в акции российских компаний может быть, по его мнению, перед дивидендным сезоном — в апреле—июле.

Практика показывает, что физлица покупают и инвестируют в те инструменты, которые показали наибольший прирост, а не на основании ожидаемых доходностей, обращает внимание управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий: «Так что инвестиции в выросшие акции вполне объяснимы. Тем более рост на американском рынке продолжается уже 12 лет, а коррекции, как показал 2020 год, достаточно кратковременные и неглубокие. Тренд будет продолжаться, так как не произошло слома».

Когда закончится переток средств на фондовый рынок

Население увеличивало вложения на фондовом рынке на фоне снижения доходностей депозитов из-за понижения ключевой ставки ЦБ: сейчас находится на историческом минимуме 4,25%. «Возможно, рост числа инвесторов и объема их средств перестанет быть кратным, но останется значительным, — считает Тимофеев из НАУФОР. — Думаю, что в течение двух-трех лет активы розничных инвесторов будут как минимум равны трети суммы средств, находящихся сегодня на депозитах». На счетах и вкладах в банках население держит более 30 трлн руб.

«Понятно, что люди ищут наибольшую доходность, поэтому темпы роста будут зависеть от движения ставок в экономике. Не исключено, что прирост средств на фондовом рынке начнет замедляться уже в этом году», — прогнозирует Ганелин.

Даже в случае некоторого повышения ставок по вкладам тренд на прирост средств на фондовый рынок сильно не изменится, уверен Русецкий: «В России приток на фондовый рынок идет далеко не только из банковской системы, что подтверждается данными: на фоне огромного интереса к инвестициям средства граждан в банках все равно выросли на 10% год к году». Например, приток средств физических лиц в акции и облигации иностранных компаний (630 млрд руб.) более чем в два раза превысил отток валюты со счетов и вкладов в банках, признавал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».