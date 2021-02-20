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Тиньков дал советы инвесторам и предупредил о «хайпе» Tesla

Он заявил, что верит только компаниям с реальной прибылью и дивидендами. Последние тренды фондового рынка он назвал спекуляциями и предупредил о рисках покупки акций таких компаний, как Tesla
Тинькофф Банк TCS $54,7 +5,17% Купить
Tesla TSLA $779,9 -0,76% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Тинькофф Банк провел в Clubhouse сессию об инвестициях, на ней присутствовал и основатель банка Олег Тиньков. Он рассказал о своем подходе к инвестициям и дал советы, передает корреспондент РБК.

Бизнесмен начал с того, что сказал, что у него в портфеле «есть одна единственная акция — Тинькофф Банк» и что продавать ценные бумаги банка он в ближайшее время не собирается. «Я вообще не покупаю акции. И никогда не покупал, ни до, ни после. Мне этого вполне хватает, потому что я смотрю на фундаментальные вещи. Я понимаю, как можно покупать многие русские компании — наших производителей удобрений, «Норникель», еще кого-то. Я смотрю — это хорошо. Когда я смотрю десять прибылей (имеется в виду мультипликатор, показывающий рыночную капитализацию компаний по отношению к прибыли. — РБК) — как торгуется Тинькофф, в 10–12 раз, я понимаю, как люди покупают. Все остальное — это какие-то спекуляции и так далее. Я этого вообще не понимаю», — сказал он.

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Он посоветовал участникам встречи обратить внимание на облигации, а также покупать «недооцененные русские акции». «Я считаю, что нужно покупать недооцененные русские акции. Если вы покупаете все эти «теслы», будьте аккуратны. Потому что это, конечно же, хайп. На мой взгляд, там будет коррекция еще какая. Успеете вы из этого выйти или нет — большой вопрос», — пояснил он.

По словам бизнесмена, у него доверие вызывают компании, которые зарабатывают чистую прибыль и выплачивают дивиденды. «Как можно покупать Tesla? Как можно покупать GameStop какой-то? Я этого вообще не понимаю. Самая страшная вещь, которую я услышал с момента создания «Тинькофф Инвестиции», — мой тренер сказал: «Олег, я сегодня купил акции Blizzard. Как ты думаешь, это хорошая идея?» Я на него посмотрел, чуть не упал вместе со штангой. Я говорю: «Почему Blizzard?» Он говорит: «А потому что я в эту игру играю». Ну то есть тупее обоснований для покупки акций не придумать», — объяснил Тиньков.

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Олег Тиньков

Ранее в феврале бизнесмен заявил, что вышел на пенсию и потерял мотивацию заниматься бизнесом. Сейчас у него остаются акции Тинькофф Банка, иногда он «присматривает за маркетингом», но отстранился от оперативного управления.

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По его словам, после обнаружения у него лейкемии он сменил подход к жизни и теперь намерен заниматься другими проектами. В частности, планирует больше времени уделять учрежденному фонду по борьбе с лейкемией, перезапустить свое шоу YouTube, посвященное бизнесу.

В марте 2020 года Тиньков сообщил, что ему поставили диагноз «лейкемия». Ему не помог курс химиотерапии, в июле в Лондоне бизнесмену успешно провели операцию по пересадке костного мозга. После этого он пошел на поправку. В декабре Тиньков заявил, что у него наступила полная ремиссия, назвав это чудом.

Авторы
Антон Фейнберг, Михаил Котляр
Олег Тиньков Тинькофф Банк Tesla акции инвестиции
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