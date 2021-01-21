ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд

Несколько сотен тысяч человек купили сложные инвестиционные продукты, объем таких инструментом в ЦБ оценивают в 600 млрд руб. Большая часть инвесторов неправильно понимает, что именно они купили, уверены в ЦБ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Центральный банк оценивает объем инвестиционных продуктов с «мутной структурой», приобретенных гражданами, в сумму до 600 млрд руб. Об этом заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По словам Швецова, в 2020 году «несколько неожиданно» для регулятора на фондовый рынок пришли 4 млн новых клиентов и вместе с тем начался рост рынка «мутных продуктов», пришедших на замену инвестиционному страхованию жизни, для которых «невозможно» определить цену и спрогнозировать доходность. «Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности», — сказал Швецов, отметив, что ЦБ оценивает портфель таких продуктов на руках граждан в сумму до 600 млрд руб. В декабре регулятор сообщал, что доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, не имеющим нужного опыта, превышает 60%.

Швецов уточнил, что эта сумма представляет собой объем рынка на текущий момент, за прошлый год портфель таких продуктов мог вырасти более чем на 50%. Всего, по его оценке, в участие в таких инструментах вовлечено несколько сотен тысяч российских граждан. Так как в России всего около 50 тыс. квалифицированных инвесторов, говорить, что основная масса таких инвесторов квалифицированные, невозможно, добавил Швецов.

«Мы абсолютно уверены, что значительная часть инвесторов, которые инвестируют в такие продукты, к сожалению, неправильно понимает, что они купили. Это формирование неправильных ожиданий основано не столько на отсутствии достаточных знаний, сколько на прямом введении в заблуждение граждан относительно характеристик продуктов», — заявил зампред ЦБ, объяснив, что «банки ради текущей прибыли и больших комиссионных готовы использовать свой гандикап доверия, чтобы впаривать — извините за это слово — людям эти продукты».