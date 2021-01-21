ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд

Отвечая на вопрос о том, возможны ли потери по таким инструментам, Швецов сказал, что по тем инвестиционным продуктам, которые покупают квалифицированные инвесторы, «очень много потерь». В отношении неквалифицированных инвесторов «ЦБ уповает на то, что эмитенты выполнят свои обязательства». «Но мы не можем точно сказать, выполнят ли они их или нет, там есть признаки пирамид, но признать это пирамидой на сегодняшний день мы не можем. Мы не видим до конца баланса, поэтому мы сейчас этим занимаемся, мы выясняем, насколько крупные эмитенты состоятельны», — сказал зампред ЦБ.
По его словам, несколько юридических лиц, которые выпустили большой объем структурных инструментов, имеют «мусорный» рейтинг. «Мы работаем с эмитентами по выяснению того, насколько деньги, привлеченные от россиян, сохранены и нет ли там признаков недобросовестного привлечения средств», — заключил он.
Какие ограничения предложил ЦБ
Согласно разработанному ЦБ законопроекту (есть у РБК), продажа сложных инвестпродуктов будет ограничена до 1 октября 2021 года, когда брокеры и банки начнут тестировать своих клиентов на знание рисков.
Механизм тестирования был введен в России в августе 2020 года, когда были приняты поправки в закон «О рынке ценных бумаг». Тестирование должно было начаться с 1 апреля 2022 года, но с учетом притока розничных инвесторов ЦБ перенес эту дату. При провале теста инвесторы смогут вложить в сложные инструменты не более 100 тыс. руб.
«Закон обязывает предоставлять гражданину исчерпывающую достоверную информацию о рисках продукта безотносительно того, кто продает — агент, эмитент, брокер, банк. Более того, Банк России приобретает право устанавливать требования к тому, какой состав информации должен предоставляться», — сказал Швецов. Вместе с тем в текущей версии законопроекта ЦБ получает надзорные полномочия останавливать продажи отдельных продуктов, «если такие продукты вредны населению, население их в принципе не может понять в силу отсутствия должных знаний». Если ЦБ выявил мисселинг или миспрайсинг со стороны участника рынка, у регулятора будет возможность запретить ему продавать либо вообще инвестпродукты, либо конкретные инструменты.
Наконец, появится и практика обратного выкупа. Если банки или другие участники рынка продадут инвестпродукт с нарушением информирования, «банк может быть обязан возместить расходы либо выкупить инвестпродукт в зависимости от ситуации».
В самом проекте закона есть перечень инструментов, которые можно будет продавать до 1 октября без тестирования.
- Это ценные бумаги, которые допущены к организованным торгам, за исключением облигаций. «Акции мы не ограничиваем, потому что люди, которые покупают акции, не путают их с депозитами», — сказал Швецов.
- Облигации, выпущенные в соответствии с российским законодательством, которые имеют инвестиционный рейтинг. Совет директоров ЦБ позднее установит, какой рейтинг считается инвестиционным. Речь идет о верхней части шкал рейтинговых агентств «Эксперт РА» и АКРА — от A- до AAA, сказал Швецов.
- Договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, заключенными на организованных торгах. То есть это фьючерсы и опционы, торгуемые на биржах. В этом случае у ЦБ также нет сомнений, что «люди, которые покупают их на бирже, не путают их с вкладами».
- Паи открытых, интервальных, биржевых, закрытых инвестфондов.
- Не ограничиваются инвестиции в государственные ценные бумаги и евробонды с инвестиционным рейтингом.
- Иностранные акции, которые торгуются на российских биржах, с информированием граждан об особенностях их налогообложения.
- Сделки РЕПО с центральным контрагентом
Согласно тексту законопроекта, ограничения не накладываются на маржинальную торговлю (когда инвестор использует средства, взятые взаймы у брокера, т.н. «кредитное плечо»).
«Полная дестабилизация рынка»
Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев сообщил журналистам, что рынок считает, что в законопроекте должен быть сохранен доступ неквалифицированных инвесторов к простым структурным продуктам, которые содержат 100-процентную защиту капитала и прозрачный механизм структурирования доходов. При этом Тимофеев сообщил, что во время обсуждений с ЦБ удалось вывести из-под ограничений маржинальную торговлю на том условии, что саморегулируемые организации должны будут проследить за тем, чтобы брокеры не подключали услугу маржинального кредитования автоматически.
Комментируя заявление Швецова о масштабах продаж «мутных» продуктов, Тимофеев сообщил, что он не считает структурные продукты «мутными». «Я полагаю, что случаи мисселинга имели лишь в незначительном числе предложение таких финансовых инструментов. Проблемы на рынке мы не видим масштабными, мы уверены, что надзорными мерами мы и ЦБ справились бы с проблемами мисселинга в течение года», — отметил он.
Критикуют разработанный ЦБ законопроект и в ассоциации банков «Россия». В понедельник, 18 января, глава ассоциации Георгий Лунтовский написал письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором попросил вернуться к оценке необходимости законопроекта в существующей редакции (есть у РБК). Лунтовский в письме указал на то, что механизм, согласно которому ЦБ сможет принуждать участников рынка к обратному выкупу сложных инструментов, не будет работать. «Buy-back в том варианте, как предлагается в законопроекте, приведет к полной дестабилизации рынка, ведь, по сути, на основании неких крайне неопределенных и субъективных критериев в отношении любой сделки в любое время может поступить требование о проведении buy-back», — написал Лунтовский. В письме глава ассоциации также обращает внимание на то, что «законопроект содержит достаточно большое количество «оценочных категорий», допускающих широкое и неоднозначное толкование». В результате участники рынка могут оказаться в зависимости от субъективного толкования ситуации проверяющими, опасается Лунтовский.