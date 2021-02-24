Набиуллина объяснила рост интереса россиян к инвестициям

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Россияне стали больше интересоваться инвестициями благодаря снижению ставок по депозитам, индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и упрощению доступа к фондовому рынку. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое — это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт ИИС, в том числе с налоговыми льготами, — пояснила она. — Второе, стали сервисы очень удобными. Третий фактор, который был особенно ощутим в 2020 году, — это снижение ставок по депозитам».

Набиуллина также отметила, что на вовлеченность россиян повлияло улучшение качества обслуживания со стороны управляющих компаний и брокеров.

По мнению главы Банка России, перевод денег с банковских вкладов является положительной тенденцией, если это «здоровый процесс». Набиуллина пояснила, что это позитивно влияет на экономику, так как люди вкладывают деньги в акции российских компаний.