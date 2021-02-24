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Финансы ,  
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Набиуллина объяснила рост интереса россиян к инвестициям

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россияне стали больше интересоваться инвестициями благодаря снижению ставок по депозитам, индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и упрощению доступа к фондовому рынку. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое — это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт ИИС, в том числе с налоговыми льготами, — пояснила она. — Второе, стали сервисы очень удобными. Третий фактор, который был особенно ощутим в 2020 году, — это снижение ставок по депозитам».

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Экономика
Эльвира Набиуллина

Набиуллина также отметила, что на вовлеченность россиян повлияло улучшение качества обслуживания со стороны управляющих компаний и брокеров.

По мнению главы Банка России, перевод денег с банковских вкладов является положительной тенденцией, если это «здоровый процесс». Набиуллина пояснила, что это позитивно влияет на экономику, так как люди вкладывают деньги в акции российских компаний.

Кроме того, глава Центробанка посоветовала россиянам не инвестировать на фондовом рынке последние деньги и не брать для этого кредит. Набиуллина отметила, что особенно это касается начинающих инвесторов. Также она посоветовала инвесторам быть внимательными, когда им предлагают продукты с высокой доходностью, так как предыдущая доходность — это не обязательно будущая.

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