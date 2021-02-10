Власти изучат допуск к IPO в России компаний без активов

Власти изучают новые механизмы, которые могут повысить инвестиционную активность в России. Среди них — вложения с использованием SPAC-компаний, набирающих популярность в США

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Власти задумались о создании механизма капиталовложений с помощью компаний, привлекающих инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), популярных в США. Эта концепция может быть вписана в российское законодательство в четвертом квартале 2022 года, следует из проекта «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ» (есть у РБК, ее подлинность подтвердил чиновник финансово-экономического блока). Всего в документе десятки предложений по созданию новых механизмов инвестирования.

«Дорожная карта» обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого он поручил Минэкономразвития, Минфину и Банку России проработать вопрос о целесообразности реализации предлагаемых изменений. РБК направил запросы в Банк России и в аппарат Белоусова. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что «совместно с бизнес-объединениями и заинтересованными ведомствами прорабатывается широкий спектр предложений по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития России». Он добавил, что «как только будет сформирована официальная позиция по обсуждаемым вопросам», она будет представлена на рассмотрение Белоусову.

Как следует из документа, цель реализации в России концепции SPAC-компаний — расширение возможностей инвестирования в проекты с использованием биржевых инструментов. Предполагается, что такие SPAC-компании смогут привлекать средства, размещая акции или цифровые финансовые активы (токены) на бирже и с помощью краудинвестинга.

Инвестирование в SPAC-компании может работать по следующей схеме: на бирже будет заполняться книга заявок, а затем инвесторы будут покупать токены тех или иных проектов через краудинвестинговые платформы, следует из документа (детально механизм не прописан). Затем собранные средства будут инвестироваться в акции «перспективных компаний». Определять перспективность будет «оригинатор» — им выступает «как правило, успешный инвестор с деловой репутацией». Для подобного механизма предполагается создать правила, которые будут регулировать квалификацию инвесторов, максимальную стоимость одной акции SPAC-компании и срок ее деятельности.