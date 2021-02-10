Власти изучат допуск к IPO в России компаний без активов
Власти задумались о создании механизма капиталовложений с помощью компаний, привлекающих инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), популярных в США. Эта концепция может быть вписана в российское законодательство в четвертом квартале 2022 года, следует из проекта «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ» (есть у РБК, ее подлинность подтвердил чиновник финансово-экономического блока). Всего в документе десятки предложений по созданию новых механизмов инвестирования.
«Дорожная карта» обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого он поручил Минэкономразвития, Минфину и Банку России проработать вопрос о целесообразности реализации предлагаемых изменений. РБК направил запросы в Банк России и в аппарат Белоусова. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что «совместно с бизнес-объединениями и заинтересованными ведомствами прорабатывается широкий спектр предложений по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития России». Он добавил, что «как только будет сформирована официальная позиция по обсуждаемым вопросам», она будет представлена на рассмотрение Белоусову.
Как следует из документа, цель реализации в России концепции SPAC-компаний — расширение возможностей инвестирования в проекты с использованием биржевых инструментов. Предполагается, что такие SPAC-компании смогут привлекать средства, размещая акции или цифровые финансовые активы (токены) на бирже и с помощью краудинвестинга.
Инвестирование в SPAC-компании может работать по следующей схеме: на бирже будет заполняться книга заявок, а затем инвесторы будут покупать токены тех или иных проектов через краудинвестинговые платформы, следует из документа (детально механизм не прописан). Затем собранные средства будут инвестироваться в акции «перспективных компаний». Определять перспективность будет «оригинатор» — им выступает «как правило, успешный инвестор с деловой репутацией». Для подобного механизма предполагается создать правила, которые будут регулировать квалификацию инвесторов, максимальную стоимость одной акции SPAC-компании и срок ее деятельности.
SPAC-компании стали популярны в США в 2020 году, они привлекли на размещениях более $70 млрд, опередив традиционные IPO, оценивал Goldman Sachs. Интерес к таким размещениям проявляли и российские инвесторы. Так, владелец «Муз-ТВ» Иван Таврин вывел на NASDAQ SPAC-компанию Kismet Acquisition One Corp., которая затем создала совместный бизнес с российским разработчиком мобильных игр Nexters. Фактически SPAC — это компании-пустышки без активов и истории деятельности: инвесторы покупают их акции вслепую, но их вложения могут окупиться, если руководители SPAC договорятся о сделке с перспективной частной компанией. В США для таких компаний есть определенные ограничения: например, акции SPAC должны размещаться по фиксированной цене $10, она должна потратить не менее 80% собранных средств на один актив.