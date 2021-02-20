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Газета
5% у лидеров, 1% у аутсайдеров
Газета № 015 (3304) (1902)
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5% у лидеров, 1% у аутсайдеров

РБК проанализировал ход вакцинации в российских регионах
Первую дозу вакцины от COVID-19 получили не менее 3,23 млн россиян, следует из данных региональных минздравов, опрошенных РБК. Лидируют по темпам вакцинации Москва и регионы Дальнего Востока, в аутсайдерах — Северный Кавказ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России). Эти данные РБК получил, опросив региональные оперативные штабы и минздравы, а также на основе информации на официальных сайтах региональных властей. 

Федеральные власти информацию об общем числе вакцинированных раскрывали лишь в начале января. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививку сделали 800 тыс. россиян.

10 февраля заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме заявил, что первый компонент вакцины получили 2,2 млн россиян, а оба компонента — 1,7 млн. Он также отметил, что на это количество случаев вакцинации пришлось около 300 случаев заражения.

РБК направил запрос в Минздрав.

Сахалин и Колыма в числе лидеров

Наиболее активно вакцинация проходит в Сахалинской области, где к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили более 5,1% жителей (25 тыс. человек). К ней приближаются Москва с показателем 4,73% и Магаданская область с 4,2%.

В Москве по состоянию на 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили почти 600 тыс. человек.

В российской столице (как и в целом ряде других регионов) пока не раскрывают данные о том, сколько людей получили вторую дозу вакцины. В тех субъектах, где РБК сообщили этот показатель, оказалось, что число прошедших полный курс вакцинации составляет приблизительно 25–30% от численности принявших первую дозу.

В Московской области хотя бы одну дозу вакцины получили 219,7 тыс. человек (2,86% населения региона), в Санкт-Петербурге — 187,6 тыс. (3,48%), в Свердловской области — 98,6 тыс. (2,29%), в Самарской области — 84,3 тыс. (2,65%).

Менее 1% населения привито в Пермском крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарии. В Дагестане, по данным на 17 февраля, одну дозу вакцины получили 5222 человека, или 0,17% населения республики.

В целом данные РБК показывают, что наибольший интерес к вакцинации население проявляет в Дальневосточном федеральном округе — в топ-15 регионов с наибольшим процентом вакцинированных помимо Сахалина и Магаданской области также вошли Чукотский автономный округ, Камчатский край и Амурская область.

Ближе к концу списка регионы Северного Кавказа — в Чечне привит 1% населения, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 1,15%, в Ингушетии — 1,26%.

Общество
Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 30 Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В середине списка оказались Крым и Севастополь, где показатели по вакцинации сопоставимы с данными из регионов Центральной России.

Расчет на коллективный иммунитет

Политика
Песков поспорил с главой ЕК о российской стратегии по вакцинации Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Москве вакцинация началась в декабре. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и соцработников. Позже к ним присоединились сотрудники силовых структур, работники СМИ. Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Изначально вакцинироваться могли люди в возрасте от 18 до 60 лет, в конце декабря Минздрав дал разрешение и для пожилых людей. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 февраля заявил, что цели вакцинировать всех жителей столицы нет, поскольку половина москвичей, по его словам, уже переболела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 февраля заявил журналистам, что, согласно расчетам иммунологов, к середине лета иммунитет появится примерно у 60% жителей страны, что позволит встретить август «с открытым забралом».

В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Это прежде всего «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,6%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре. Для полноценной вакцинации этими вакцинами необходимо ввести две дозы препарата.

Предполагается, что в конце февраля будет зарегистрирована также вакцина «Ковивак», разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Особенностью последнего препарата является то, что в его основе лежат не отдельные антигены, а убитый вирус COVID-19.

Как в мире проходит вакцинация

По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации в разных странах мира, по состоянию на 19 февраля всего было использовано 193 млн доз в 87 государствах.

В Израиле хотя бы одну дозу получили 46% населения, в Великобритании — 24%, в США — 12,6%, в Турции — 6,3%, в Швейцарии — 5,1%, во Франции — 3,7%, в Германии — 3,6%, в Испании — 3,5%, в Италии — 3,3%.

Авторы: Майя Бобенко, Елизавета Ламова, Артем Филипенок, Анастасия Антипова, Юлия Криган, Дарья Минько.
При участии: Егор Губернаторов, Евгения Кузнецова, Евгения Лебедева, Роман Кирьянов, Любовь Порываева, Анна Иванова, Виктория Некрасова, Екатерина Демина.
Теги: вакцина , Спутник V , коронавирус , вакцинация
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