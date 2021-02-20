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Госдуму ожидает пополнение из Пенсионного фонда
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Газета
Госдуму ожидает пополнение из Пенсионного фонда
Газета № 015 (3304) (1902)
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Госдуму ожидает пополнение из Пенсионного фонда

Максим Топилин может быть включен в избирательный список «Единой России»
Максим Топилин, в прошлом глава Пенсионного фонда и министр труда и соцзащиты, может стать кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году, утверждают источники РБК
Максим Топилин
Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Единая Россия» обсуждает включение в избирательный список на выборах в Государственную думу бывшего главу Пенсионного фонда и министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сообщил РБК источник, близкий к правительству. Два собеседника, близких к администрации президента, подтвердили, что участие Топилина в кампании действительно рассматривается. Об этих планах слышал также федеральный чиновник, который оговорился, что выдвижение в Госдуму — это личная инициатива экс-главы Пенсионного фонда.

РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России».

Осторожный чиновник

Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет — с 2012 года, а до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития в команде Татьяны Голиковой, занимавшей тогда пост главы Минздравсоцразвития. Топилин был осторожным, аккуратным министром, очень чутким к мнению начальства, не особо любящим публичность, вспоминает бывший сотрудник аппарата правительства, называя бывшего главу Минтруда «настоящим карьерным чиновником».

После того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке с поста главы правительства, Топилин в состав правительства Михаила Мишустина не вошел. Из нового правительства были убраны все «аллергены», каким был и министр труда и социальной защиты, ведь он формально сопровождал от правительства непопулярную пенсионную реформу, отмечали опрошенные РБК эксперты. Вместо Топилина главой Минтруда стал Антон Котяков, работавший с 2017 года заместителем министра финансов, курировавшим вопросы бюджетной политики в социальной сфере.

В январе 2020 года Топилин был назначен председателем правления Пенсионного фонда, но спустя год покинул пост «в связи с переходом на другую работу». Топилин станет советником гендиректора РЖД Олега Белозерова, говорит близкий к компании собеседник РБК.

По словам одного из источников РБК, переход Топилина в РЖД не противоречит планам участия в избирательной кампании, а, наоборот, должен «разорвать связь с прежними должностями», чтобы «снизить риски его негативного восприятия избирателями».

Представитель РЖД от комментариев отказался.

В январе на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поставил задачи по сентябрьским выборам в Госдуму. Как сообщили РБК два участника мероприятия, оптимальным результатом для «Единой России» Кириенко назвал получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы — 45%. Минимальной планкой считается получение 250 мандатов, говорили в ноябре 2020 года источники РБК в Кремле. Такой результат может быть достигнут, если «Единая Россия» получит 40% по спискам и проведет 150 одномандатников, уточнили собеседники РБК. Для сравнения: на выборах в Госдуму-2016 единороссы набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатника, явка составила 47,9%.

Последствия реакции на пенсионную реформу

В 2018 году правительство объявило о пенсионной реформе: с 2019 года пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Представляя законопроект на парламентских слушаниях, Максим Топилин, занимавший тогда пост главы Минтруда, заявил, что сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста 3 трлн руб. за следующие шесть лет пойдут на повышение пенсий неработающим пенсионерам, назвав их «основными бенефициарами» реформы.

Но результаты закрытого опроса, проведенного ВЦИОМом по заказу администрации президента в январе 2019 года, показали резко негативное отношение граждан к пенсионным изменениям, рассказывал РБК федеральный чиновник.

Из-за негативной реакции россиян на повышение пенсионного возраста правительство отложило обсуждение реформы накопительной пенсии, признавал в декабре 2018 года и министр финансов Антон Силуанов, занимавший в то время пост первого вице-премьера и министра финансов. Он выражал надежду, что «страсти улягутся» и Минфин сможет обнародовать проект новой добровольной накопительной пенсионной системы. В 2021 году Минфин продолжит разрабатывать законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе под грифом «секретно», следует из плана законопроектной детальности на 2021 год, опубликованного на сайте министерства.

Авторы: Юлия Старостина, Наталья Галимова.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Максим Топилин , Выборы в Госдуму , Минтруд , ПФР , Единая Россия
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