Суд оценил нежелательность в четыре условных года

В Ростове-на-Дону вынесен приговор активистке «Открытой России»

Суд приговорил к условному сроку оппозиционную активистку из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, первую обвиняемую по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для нее пять лет колонии

Активистка движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону 18 февраля приговорил к четырем годам условно активистку «Открытой России» (признана Минюстом иностранным агентом) Анастасию Шевченко — первую обвиняемую по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). До вынесения вердикта по ее делу суды успели осудить двух человек по этой статье.

Суд назначил 41-летней Шевченко четыре года испытательного срока, она освобождена из-под домашнего ареста.

Гособвинение запрашивало для Шевченко, у которой на момент возбуждения дела было трое детей, реальный срок — пять лет колонии. Сама Шевченко называла обвинение непонятным для себя; в своем последнем слове она просила суд «не участвовать в политических репрессиях». «Я считала и считаю, что объединение российских граждан не может быть нежелательным, — заявила Шевченко в своем последнем слове. — Свою причастность к российской общественной организации «Открытая Россия» я не скрывала, всегда с гордостью об этом говорила. Я выступала за открытый диалог власти и общества, открытые дебаты, открытые правила бизнеса, открытые выборы, открытые и честные новости в СМИ».

Понятие «нежелательная организация» появилось в законодательстве в 2015 году. Организация может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу «основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям закон запрещает создавать на территории России новые структурные подразделения, издавать и распространять информационные материалы, проводить массовые акции и мероприятия, иметь банковские счета и так далее. За продолжение деятельности в «нежелательной организации» наступает административная ответственность. Если гражданин России руководил подобной организацией либо на него дважды в течение года накладывали административное взыскание за сотрудничество с ней, то в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Шевченко предъявили обвинение по ст. 284.1 в январе 2019 года, ранее ее дважды оштрафовали за административные правонарушения, а именно за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. Кроме того, следствие сочло появление Шевченко на согласованном митинге осенью 2018 года с флагом «Надоел» проявлением ее политической деятельности как сторонницы «Открытой России».

В ходе нынешнего процесса гособвинение настаивало, что активистка участвовала в деятельности британской организации Open Russia Civic Movement. Ее адвокат Сергей Бадамшин пояснял, что это просто указанный в учредительных документах перевод названия движения «Открытая Россия»; в Великобритании же одноименная организация не зарегистрирована, а с британскими юрлицами Михаила Ходорковского российская НКО не связана.

Показания в защиту Шевченко на процессе дал координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников, который заявил, что «Открытая Россия» не получает иностранного финансирования и не связана с зарубежными организациями.

Во время следствия и суда Шевченко находилась под домашним арестом; ходатайствуя о нем, следствие ссылалось на рапорт офицеров центра «Э» МВД России, где утверждалось, что Шевченко «в целях оказания давления на органы власти планирует организовать акции гражданского неповиновения с привлечением социально неудовлетворенных граждан, в том числе из других регионов Российской Федерации, способных оказать силовое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением подручных боевых средств, а также сопряженных с блокированием государственных и муниципальных учреждений и федеральных автомобильных дорог», писала «Новая газета».

В этот период старшая дочь Шевченко, которая последние годы находилась в интернате под наблюдением медиков, скончалась в реанимации. Шевченко и ее защита просили суд смягчить ей меру пресечения или дать возможность навещать дочь, находясь под домашним арестом; суд такой возможности ей не дал, следствие отпустило активистку только проститься с дочерью накануне ее смерти.

В ходе нынешнего судебного процесса также выяснилось, что оперативники центра «Э» в течение четырех месяцев вели скрытое видеонаблюдение в ее квартире, в том числе в спальне. Суд отсматривал эти видеозаписи во время процесса, в материалах дела есть их экспертиза, отмечал Бадамшин

По ст. 284.1 УК к ответственности также привлечен екатеринбургский координатор «Открытой России» Максим Верников — в феврале прошлого года суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. В октябре прошлого года сторонница этой же организации из Краснодара Яна Антонова была приговорена по аналогичному обвинению к 240 часам обязательных работ.

«Открытая Россия» была признана нежелательной организацией в 2017 году; по мнению Генпрокуратуры, она осуществляла в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». Ее деятельность «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — утверждало надзорное ведомство. «Открытая Россия» продолжила работу в качестве общественного движения без регистрации.

Как отмечал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в 2015–2019 годах власти преследовали за деятельность «нежелательной организации» только активистов «Открытой России».