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ЦБ поставил расплывчатую точку
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Газета
ЦБ поставил расплывчатую точку
Газета № 011 (3300) (1502) Финансы,
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ЦБ поставил расплывчатую точку

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку, но изменил риторику
Центральный банк завершил цикл смягчения денежно-кредитной политики, заявила Эльвира Набиуллина. Эксперты по-разному оценивают сроки, когда регулятор начнет повышать ключевую ставку после ее снижения за 1,5 года с 7,75 до 4,25%
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: ЦБ РФ)

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл смягчения ключевой ставки завершился. В пятницу, 12 февраля, совет директоров ЦБ оставил ставку неизменной уже в четвертый раз подряд на уровне 4,25%.

«Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания, добавив, что о конкретных сроках такого перехода говорить пока рано.

Финансы
ЦБ оставил ставку неизменной после разгона инфляции выше 5% Фото: Андрей Любимов / РБК

Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России начался в середине 2019 года с отметки 7,75%. В 2020 году ставка была снижена с 6,25 до 4,25%, в том числе благодаря контрциклической политике, которую регулятор начал проводить на фоне пандемии коронавируса. В прошлые кризисы ЦБ традиционно повышал ставку, но в этот раз решил ее снизить, чтобы стимулировать экономическую активность во время противоэпидемических ограничений. Паузу в смягчении ЦБ взял в сентябре на фоне ослабления рубля и роста инфляционных рисков.

В течение 2020 года на пресс-конференции Набиуллина надевала брошки, символизировавшие действия ЦБ. На пресс-конференции 12 февраля глава ЦБ появилась с небольшой брошкой, которую можно принять за точку, что может означать завершение цикла смягчения.

На заседании 12 февраля совет директоров Центрального банка не рассматривал вопрос о снижении ставки, сказала глава Банка России, — впрочем, как и вопрос о ее повышении. «Мы в основном рассматривали вопрос о сохранении ставки и обсуждали возможные сроки и темпы нейтрализации ставки, но пока здесь недостаточно данных, чтобы была какая-то определенность», — заметила глава ЦБ.

Решение по ставке ЦБ принимал на фоне превышения инфляцией рубежа 5% (впервые с весны 2019 года): годовой рост цен в январе составил 5,2%. По словам Набиуллиной, в феврале-марте инфляция может достичь пика 5,5%, после чего начнет снижаться. В дальнейшем, если прогноз инфляции стабилизируется на уровне, близком к 4%, Банк России будет «возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике», следует из ее слов. Комментируя предложение МВФ снизить ставку на 0,5 п.п. в 2021 году, то есть опустить ее ниже 4%, Набиуллина сказала, что фонд, скорее всего, исходил из более дезинфляционного сценария. ЦБ, наоборот, считает, что ситуация развивается ближе к проинфляционному сценарию.

Финансы
МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4% Фото: Андрей Любимов / РБК

Когда возможно повышение ставки

В своем релизе Банк России ужесточил сигнал по сравнению с декабрьским заседанием, впервые затронув тему нормализации денежно-кредитных условий, отметил в комментарии старший аналитик «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. ЦБ заменил фразу о возможном потенциале снижения ставки следующей формулировкой: «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике».

Финансы
Эксперты предсказали сохранение низкой ставки ЦБ вопреки росту инфляции Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5–4% до 3,7–4,2%, отметив, что восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены.

По оценке экономиста Citibank Ивана Чакарова, ключевая перемена в сегодняшнем сообщении регулятора — тон и посыл, которые полностью исключили какие-либо намеки на то, что дезинфляционные факторы могут преобладать над проинфляционными. «Центральный банк предвидит, что инфляция может преподнести сюрпризы с точки зрения роста в этом году», — написал экономист в обзоре.

Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея 7 февраля 2020 года ставку снизили до 6%. На конференции глава ЦБ появилась с брошью в виде птицы, напоминающей аиста или белого лебедя. Ранее ее спрашивали, с какой птицей она бы себя сравнила (например, главе Европейского центрального банка Кристин Лагард задали похожий вопрос: относит ли она себя к «ястребам», то есть сторонникам жесткой денежно-кредитной политики, или к «голубям», то есть сторонникам смягчения и снижения ставок, она тогда выбрала мудрую сову. — РБК). Набиуллина говорила, что не уверена, птица ли она вообще 20 марта на брифинг по ситуации с падающим российским рублем глава ЦБ надела на лацкан пиджака брошь в форме неваляшки. Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% 24 апреля во время пандемии и режима самоизоляции Набиуллина появилась с брошью в виде домика. На заседании совет директоров ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5% За брошью-домиком 19 июня последовала брошь в виде голубя. Эта птица символизирует мир и на финансовом рынке обозначает сторонников смягчающей политики. Ставка тогда опустилась на отметку 4,5% Еще 5 фото
Фотогалерея

У экспертов пока нет единого мнения, когда ЦБ может перейти к повышению ставки. «ВТБ Капитал» исходит из того, что годовая инфляция в 2021 году будет ниже обозначенной регулятором цели 4% (инфляция вернется к 4% уже в мае-июне). «Мы по-прежнему ожидаем, что вплоть до конца первого квартала 2022 года Банк России будет поддерживать ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%», — прогнозирует Исаков. Citibank ожидает одного повышения ставки на 0,25 п.п. до конца года и возвращения к нейтральной политике к концу 2022 года.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, в свою очередь, считает, что в условиях действующих принципов западных центробанков и «скорого перехода бюджетной системы в режим консолидации» (снижения бюджетных расходов, выросших в кризис. — РБК) оправданным может стать удержание ключевой ставки вблизи 4,5%. Повысить ее ЦБ может в середине или конце 2021 года, прогнозирует он.

Как поведут себя ставки по вкладам и кредитам

Ставки по депозитам будут стагнировать в ближайшие месяцы, считает старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова: «Потом мы можем увидеть небольшое повышательное давление на ставки по вкладам в зависимости от динамики выхода из кризиса и спроса на новые кредиты. Чем больше ресурсов понадобится банкам для кредитования, тем более склонны они будут рассматривать возможность повышения ставок по вкладам».

Ставки по вкладам будут подниматься по мере формирования консенсуса относительно неизбежности перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «Вероятнее всего, банковский сектор понемногу начнет повышать ставки по депозитам уже в течение ближайших месяцев», — добавляет он.

Финансы
Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Снижение базового уровня доходности вкладов наблюдалось вплоть до февраля, но его темпы замедлялись, особенно если очистить их от влияния сезонных акций. Как результат, по итогам года половина кредитных организаций столкнулась с оттоком вкладчиков», — напоминает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. На этом фоне в крупнейших банках произошел рост доли средств населения на счетах до востребования, то есть пассивы стали менее устойчивыми и прогнозируемыми.

«Все это вкупе с сохранением ключевой ставки на текущем уровне может мотивировать банки пересматривать ставки по вкладам в сторону их повышения, пытаясь удержать клиентов», — говорит эксперт. Хотя в краткосрочной перспективе этот рост будет очень сдержанным. «Розничные клиенты уже заинтересовались фондовыми и иными альтернативными инструментами. И теперь только лишь ставками (тем более с учетом предела их возможного роста) их уже не удержать», — полагает он.

Блок видео рекомендаций

Вряд ли изменятся и ставки по потребкредитам. «За качественных заемщиков по-прежнему наблюдается высокая конкуренция, поэтому повышение кредитных ставок, если и будет происходить, то только точечно», — указывает Ульянова. В других сегментах динамика ставок может сложиться иначе: основной «кандидат» на рост кредитных ставок, по словам аналитика, это сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), где массовые выдачи 2020 года, произведенные по льготным ставкам, будут постепенно замещаться коммерческим кредитованием.

«Динамика ставок по кредитам и так отставала от депозитных продуктов. Сейчас ставки стабилизируются. Некоторый рост среднего уровня ставок может произойти по ипотеке, но не из-за ключевой ставки, а из-за вероятных ограничений программы льготной ипотеки», — ожидает Беликов.

Авторы: Павел Казарновский, Юлия Кошкина.
Теги: Центральный банк , ключевая ставка
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