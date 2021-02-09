МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%

Банку России следует снизить ключевую ставку еще на 0,5 п.п. в 2021 году, считают сотрудники Международного валютного фонда. В этом случае она впервые в истории опустится ниже 4%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банку России в 2021 году стоит снизить ставку еще на 0,5 п.п., говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями, поступившем в РБК.

Уровень инфляции в январе превысил 5% впервые с первой половины 2019 года, когда рост цен разогнался из-за повышения НДС с 18 до 20%. В докладе МВФ говорится, что, несмотря на временное ускорение, без дальнейшего смягчения политики ЦБ к концу этого года инфляция опустится ниже целевого показателя, который в России находится на уровне около 4%: «Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%».

В прошлом году, вскоре после начала пандемии и кризиса, ЦБ решил не повышать ставки и проводить мягкую денежно-кредитную политику. С начала года до осени ключевая ставка снизилась с 6,25 до 4,25%, затем регулятор взял паузу. Зампред Банка России Алексей Заботкин в январе заявил, что из-за ускорения инфляции «целесообразность [снижения ставки] менее очевидна, чем это было летом».

Эффект от снижения курса рубля ослабнет, отмечает МВФ. По мнению миссии, Банк России должен «снизить ставки в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года». В базовом сценарии необходимо снижение на 0,5 п.п. — оно поможет предотвратить эти риски и при этом оставить пространство для реагирования в будущем. Если ЦБ последует советам фонда, ключевая ставка может опуститься до 3,75%, что станет новым историческим минимумом. О том, что ЦБ следует продолжить смягчение политики в ближайшие месяцы, МВФ писал еще в ноябре, но не называл конкретных уровней снижения ставки. Руководитель миссии МВФ Жак Миньян, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, допускал, что она может быть ниже 4%.