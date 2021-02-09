Эксперты предсказали сохранение низкой ставки ЦБ вопреки росту инфляции

Несмотря на рост инфляции выше 5%, ЦБ оставит ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд, прогнозируют экономисты. Они допускают уход регулятора от мягкой риторики, но повышения ставки ждут не раньше второй половины 2021 года

Центральный банк в пятницу, 12 февраля, вероятнее всего, сохранит ставку неизменной, говорят опрошенные РБК экономисты. Решение ЦБ будет принимать после ускорения роста цен — в январе инфляция превысила 5% впервые с мая 2019 года.

На то, что ЦБ возьмет очередную паузу и не будет ни повышать, ни понижать ставку, указывает и консенсус-прогноз Bloomberg. Все 36 опрошенных агентством экономистов ждут сохранения ставки на уровне 4,25%.

В прошлом году из-за кризиса, вызванного пандемией, регулятор начал проводить нехарактерную для себя контрциклическую политику, снизив ставку с 6,25 до 4,25%. Осенью на фоне роста геополитических рисков и второй волны коронавируса Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки, с тех пор она остается неизменной.

На фоне ускорения инфляции в январе опрошенные РБК эксперты ожидают ужесточения риторики Банка России, но повышение ставки считают возможным лишь во второй половине 2021 года или уже в 2022 году.