Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open Спорт, 07:01 В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах Общество, 07:00 Представитель ВОЗ в России — РБК: «Новые штаммы — сменивший форму враг» Общество, 07:00 Переболевшие коронавирусом россияне изменили отношение к болезни Общество, 06:59 Зеленский назвал закрытые из-за санкций телеканалы «чужими» Политика, 06:41 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 06:38 В Аргентине начался суд по делу о 400 кг кокаина в российском посольстве Общество, 06:38 Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников Финансы, 06:06 В России до суда впервые дошло дело о смерти из-за бродячих собак Общество, 06:01 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 06:00 В Петербурге против учителя завели второе дело о растлении малолетней Общество, 05:38 Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины Политика, 05:29 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 05:21 Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2021 году Политика, 05:18
Финансы ,  
0 

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Идея депутатов не списывать прожиточный минимум за долги вынудит кредиторов переоценить риски в отношении клиентов, заявляют в Ассоциации банков России. По мнению банкиров, у малообеспеченных граждан будет меньше шансов на кредиты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР), поступившем в РБК. Так участники рынка отреагировали на проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», внесенный накануне в Госдуму и направленный на защиту от кредиторов должников с низкими доходами.

Согласно законопроекту, должники при желании смогут защитить от ежемесячного списания часть доходов. Речь идет о сумме не ниже величины прожиточного минимума (на 2021 год установлен на уровне 12 702 руб.). Для этого гражданин должен будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением и указать банковский счет, на котором необходимо сохранять средства. Банки, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить эти деньги на счете должника.

В Думу внесли законопроект о минимальном доходе должников
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В АБР считают, что такой подход вынудит банки «закладывать» новые риски в ставки по кредитам и негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков.

Какие аргументы приводят банкиры

Проект усложнит расчет платежеспособности должника на стороне кредитора, предупреждают в АБР. Сейчас кредитные организации оценивают доход потенциальных заемщиков по справкам 2-НДФЛ, данным Федеральной налоговой службы и выпискам из Пенсионного фонда. Банки также проводят скоринг по собственным моделям и учитывают расходы клиентов по картам и счетам.

Игрокам придется учитывать «неприкасаемую» часть дохода клиентов, а это означает переоценку рисков в сторону повышения, поясняет начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

«Такая дополнительная мера поддержки [должников] может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита», — говорится в комментарии АБР. Банки могут отреагировать не только повышением ставок, но и потребовать от некоторых клиентов дополнительного обеспечения по кредитам, добавляет Клименко. Он не исключает, что кредиторы могут вовсе ограничить выдачу ссуд малообеспеченным клиентам.

В АБР также считают, что новый подход к защите должников «нарушит принцип обязательного исполнения решений». «В отношении граждан, доход которых соответствует прожиточному минимуму, будет вообще невозможно обратить взыскание», — поясняет Клименко, подчеркивая, что это скажется и на платежной культуре должников.

Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги
Финансы
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Наконец, банки видят технические сложности в реализации нового подхода. Величина прожиточного минимума в России зависит от медианного дохода в целом по стране, но рассчитывается в регионах по-разному. «Технически для подразделений ФССП и банков определение предельного размера взыскания по каждому конкретному периодическому платежу, получаемому должником, необходимо будет проверять дополнительно. Это повысит издержки и продлит сроки исполнительного производства», — отмечают в АБР. Банкам придется вносить изменения в программные комплексы в каждом регионе, а это дополнительные издержки, замечает Клименко.

Обоснованны ли опасения банков

Предупреждения банков о росте кредитных ставок имеют основания, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он напоминает, что оценка кредитного качества потенциальных заемщиков основана «на понимании банком источника доходов». «Не секрет, что среди заемщиков достаточно много представителей низкодоходных слоев населения, на защиту которых и направлена данная инициатива. Если банки в массовом порядке столкнутся с сокращением источников погашения кредита из-за указанного вычета, им придется признавать таких заемщиков более высокорисковыми и действительно повышать для них процентную ставку», — поясняет эксперт.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, наоборот, считает, что дополнительная защита должников не отразится на условиях кредитования. «При оценке платежеспособности и кредитного риска используются преимущественно другие факторы — главным образом кредитная история и стабильность доходов потенциального заемщика», — отмечает он.

По словам гендиректора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, недобросовестные должники действительно могут воспользоваться правом защиты дохода. «Должник может указать один счет, куда поступает, например, пенсия, и деньги с него будут периодически взыскиваться только в части сверх прожиточного минимума, а на другой счет получать зарплату и как бы полностью скрывать ее от взыскания», — поясняет Жданухин.

Авторы законопроекта, в свою очередь, пишут в пояснительной записке о необходимости обеспечивать «баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника». Они отмечают, что уже сейчас по закону «Об исполнительном производстве» за долги нельзя списывать алименты, материнский капитал, некоторые виды социальных пособий и пенсий, а для зарплат и обычных пенсий есть лимит по взысканию в размере 50%. Первым замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что зарплата или пенсия может быть близка к прожиточному минимуму, «и списание половины означает, что человек не будет иметь средств к существованию в течение месяца».

Сколько долгов взыскивают с россиян

По статистике ФССП, в 2020 году в работе у судебных приставов было более 13 млн дел о принудительном взыскании задолженности с физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний в пользу кредитных организаций. Для сравнения: около 6,5 млн исполнительных производств касались взыскания долгов по ЖКХ, а 1,4 млн — алиментов. Сумма долгов, которые должны были быть собраны в пользу банков, в 2020 году превысила 3,9 трлн руб., но приставы фактически исполнили производства на 74,4 млрд руб.

Автор
Юлия Кошкина
банки долги исполнительный лист прожиточный минимум взыскание
Материалы по теме
В Думу внесли законопроект о минимальном доходе должников
Общество
Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов
Финансы
Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter