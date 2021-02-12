Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Идея депутатов не списывать прожиточный минимум за долги вынудит кредиторов переоценить риски в отношении клиентов, заявляют в Ассоциации банков России. По мнению банкиров, у малообеспеченных граждан будет меньше шансов на кредиты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР), поступившем в РБК. Так участники рынка отреагировали на проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», внесенный накануне в Госдуму и направленный на защиту от кредиторов должников с низкими доходами.

Согласно законопроекту, должники при желании смогут защитить от ежемесячного списания часть доходов. Речь идет о сумме не ниже величины прожиточного минимума (на 2021 год установлен на уровне 12 702 руб.). Для этого гражданин должен будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением и указать банковский счет, на котором необходимо сохранять средства. Банки, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить эти деньги на счете должника.

В АБР считают, что такой подход вынудит банки «закладывать» новые риски в ставки по кредитам и негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков.