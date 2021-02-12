Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Какие аргументы приводят банкиры
Проект усложнит расчет платежеспособности должника на стороне кредитора, предупреждают в АБР. Сейчас кредитные организации оценивают доход потенциальных заемщиков по справкам 2-НДФЛ, данным Федеральной налоговой службы и выпискам из Пенсионного фонда. Банки также проводят скоринг по собственным моделям и учитывают расходы клиентов по картам и счетам.
Игрокам придется учитывать «неприкасаемую» часть дохода клиентов, а это означает переоценку рисков в сторону повышения, поясняет начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.
«Такая дополнительная мера поддержки [должников] может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита», — говорится в комментарии АБР. Банки могут отреагировать не только повышением ставок, но и потребовать от некоторых клиентов дополнительного обеспечения по кредитам, добавляет Клименко. Он не исключает, что кредиторы могут вовсе ограничить выдачу ссуд малообеспеченным клиентам.
В АБР также считают, что новый подход к защите должников «нарушит принцип обязательного исполнения решений». «В отношении граждан, доход которых соответствует прожиточному минимуму, будет вообще невозможно обратить взыскание», — поясняет Клименко, подчеркивая, что это скажется и на платежной культуре должников.
Наконец, банки видят технические сложности в реализации нового подхода. Величина прожиточного минимума в России зависит от медианного дохода в целом по стране, но рассчитывается в регионах по-разному. «Технически для подразделений ФССП и банков определение предельного размера взыскания по каждому конкретному периодическому платежу, получаемому должником, необходимо будет проверять дополнительно. Это повысит издержки и продлит сроки исполнительного производства», — отмечают в АБР. Банкам придется вносить изменения в программные комплексы в каждом регионе, а это дополнительные издержки, замечает Клименко.
Обоснованны ли опасения банков
Предупреждения банков о росте кредитных ставок имеют основания, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он напоминает, что оценка кредитного качества потенциальных заемщиков основана «на понимании банком источника доходов». «Не секрет, что среди заемщиков достаточно много представителей низкодоходных слоев населения, на защиту которых и направлена данная инициатива. Если банки в массовом порядке столкнутся с сокращением источников погашения кредита из-за указанного вычета, им придется признавать таких заемщиков более высокорисковыми и действительно повышать для них процентную ставку», — поясняет эксперт.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, наоборот, считает, что дополнительная защита должников не отразится на условиях кредитования. «При оценке платежеспособности и кредитного риска используются преимущественно другие факторы — главным образом кредитная история и стабильность доходов потенциального заемщика», — отмечает он.
По словам гендиректора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, недобросовестные должники действительно могут воспользоваться правом защиты дохода. «Должник может указать один счет, куда поступает, например, пенсия, и деньги с него будут периодически взыскиваться только в части сверх прожиточного минимума, а на другой счет получать зарплату и как бы полностью скрывать ее от взыскания», — поясняет Жданухин.
Авторы законопроекта, в свою очередь, пишут в пояснительной записке о необходимости обеспечивать «баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника». Они отмечают, что уже сейчас по закону «Об исполнительном производстве» за долги нельзя списывать алименты, материнский капитал, некоторые виды социальных пособий и пенсий, а для зарплат и обычных пенсий есть лимит по взысканию в размере 50%. Первым замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что зарплата или пенсия может быть близка к прожиточному минимуму, «и списание половины означает, что человек не будет иметь средств к существованию в течение месяца».
Сколько долгов взыскивают с россиян
По статистике ФССП, в 2020 году в работе у судебных приставов было более 13 млн дел о принудительном взыскании задолженности с физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний в пользу кредитных организаций. Для сравнения: около 6,5 млн исполнительных производств касались взыскания долгов по ЖКХ, а 1,4 млн — алиментов. Сумма долгов, которые должны были быть собраны в пользу банков, в 2020 году превысила 3,9 трлн руб., но приставы фактически исполнили производства на 74,4 млрд руб.