Катерина Босов открыла дочернюю кампанию

Сделка «А-Проперти» по приобретению «Сибантрацита» оспорена в суде

Вдова Дмитрия Босова оспорила соглашение о продаже угольной компании «Сибантрацит» группе «А-Проперти» Альберта Авдоляна более чем за $1 млрд. Она утверждает, что не давала согласия на эту сделку, которая ущемляет ее права

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Вдова Дмитрия Босова Катерина оспорила соглашение о продаже его главного актива, угольной компании «Сибантрацит», которое группа «Аллтек» (через нее наследники и партнеры бизнесмена контролируют компанию и другие активы) подписала 8 февраля с компанией «А-Проперти» Альберта Авдоляна.

«Катериной Босов были поданы исковые заявления с требованием признать незаконным подписанное между ООО «Аллтек» и компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки по продаже группы «Сибантрацит», — заявила РБК адвокат Катерины Босов Анастасия Конова.

Арбитражный суд города Москвы и Одинцовский городской суд Московской области зарегистрировали два иска Катерины Босов к «Аллтеку» в четверг, 11 февраля, следует из данных судов. Третьим лицом в иске в Арбитражный суд называется столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 46, а в суд Одинцово — также Одинцовская городская прокуратура Московской области и Управление опеки и попечительства министерства образования Московской области по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск (истцом также значится несовершеннолетняя дочь Катерины и Дмитрия Босова Бэлла Босов).

Какие аргументы приводят стороны

По словам Коновой, Катерина, являющаяся совладельцем «Аллтека», узнала о соглашении с компанией Авдоляна о продаже «Сибантрацита» из СМИ. Оно было подписано без согласования с ней «в нарушение правил согласования крупных сделок», подчеркивает адвокат. «Данная сделка совершена в нарушение законодательства Российской Федерации и грубо нарушает права и законные интересы как самой Катерины, так и малолетней дочери Дмитрия Босова — Бэллы Босов, в том числе предусмотренные Конституцией», — утверждает Конова.

Руководство «Аллтека» «фактически лишает» совместную дочь Катерины и погибшего бизнесмена прав в отношении его активов, считает адвокат Катерины Босов. «В результате продажи группы «Сибантрацит» Бэлла Босов унаследует долю в группе «Аллтек» без ее основного актива, фактически лишившись прав на подлежащую передаче ей реальную долю наследства», — добавила она.

Представитель «Аллтека», в свою очередь, заявил, что в соответствии со вступившим в законную силу решением суда Катерина Босов не является участником «Аллтека». Она — лишь один из наследников Босова, не вступивший в права. Соответственно, вдова бизнесмена не имеет никаких прав по управлению группой и ее активами, отметил собеседник РБК. Он добавил, что права и интересы малолетней дочери Босова Бэллы при этом никак не ущемляются, так как ей полагается доля в «Аллтеке» наравне с другими наследниками и после вступления в наследство она получит право на получение части прибыли общества, в том числе от любых сделок по продаже активов. «Как раз наоборот, права Бэллы ущемляются действиями самой Катерины Босов, направленными на блокировку получения наследниками долей в обществе, полагающихся им по закону», — отметил представитель «Аллтека».

РБК направил запросы представителю «А-Проперти».

Почему Катерина судится с другими наследниками Босова

Источники РБК рассказывали, что «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит», который является мировым лидером по добыче и экспорту антрацита и крупнейшим в России производителем металлургических углей, более $1 млрд (с учетом долгов компании). В сообщении о соглашении «Аллтека» и «А-Проперти» ничего не говорилось о согласии на сделку со стороны всех наследников бизнесмена, между которыми с осени прошлого года продолжаются судебные споры. Катерина Босов это соглашение не комментировала.

По данным ЕГРЮЛ, вдове Босова сейчас принадлежит половина пакета бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), которую она оформила на себя как супружескую долю в августе 2020 года — через три месяца после смерти мужа. Но это оспорили мать и четверо сыновей Босова от двух первых браков. 25 ноября Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил их иск, признав незаконным переход Катерине более 43% группы. В понедельник, 8 февраля, Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босов. С этого момента оно вступило в законную силу, говорил РБК представитель «Аллтека».

После решения апелляционного суда вся доля Босова (86,57%) должна перейти в наследственную массу и быть распределена поровну среди его наследников. У бизнесмена восемь наследников (мать и отец, четверо сыновей, а также Катерина и ее совместная с Босовым дочь), каждый из них может претендовать на 10,82% «Аллтека». Оставшиеся 13,43% — у давних партнеров Босова: главы «Аллтека» и председателя совета директоров «Сибантрацита» Дмитрия Аги (7,9% группы), Игоря Макарова (3,16%) и Олега Шемшука (2,37%).

На фоне конфликта с наследниками Катерина Босов сначала ушла с поста главы совета директоров «Сибантрацита», а в конце января покинула совет. В четверг, 11 февраля, она подала не только иски к «Аллтеку», оспаривающие соглашение с «А-Проперти», но и кассационную жалобу на решение Московского областного суда относительно распределения наследства, следует из данных суда.

26 января компании группы «Аллтек» решили продать два других актива Дмитрия Босова — по 50% в дальневосточном угольному порту Вера и Огоджинском угольном проекте в Амурской области. Покупателями выступили «Ростех» с партнерами, включая Екатерину Лапшину (ранее управляла активами Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева), которым уже принадлежало по 50% в этих проектах. Сумма сделки не раскрывалась, но источники РБК говорили, что она превысила 10 млрд руб. Тогда представители покупателей отдельно подчеркивали, что сделки совершаются «с согласия всех законных наследников Босова». Это подтверждал РБК и один из сыновей бизнесмена.

Есть ли у Катерины шансы заблокировать сделку

Шансы Катерины успешно оспорить сделку по продаже «Сибантрацита» зависят от нескольких нюансов, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Далеко не каждая крупная сделка должна в обязательном порядке совершаться с разрешения всех акционеров общества. Таким правом может быть наделен совет директоров компании, указывает он. В совете директоров «Аллтека» всего три места, и их занимают давние партнеры Босова — Ага, Макаров и Шемшук. РБК направил запрос представителю группы.

Но в большинстве случаев продажа значимых активов группы требует согласования с акционерами, замечает управляющий директор группы «Феникс Эдвайзорс» Алексей Станкевич. Однако «многоэтажная» юридическая структура группы может позволить оформить соответствующие согласования, не прибегая к согласованию с конечными акционерами группы — наследниками, оговаривается он.

Если же для оформления сделки требовалось согласие акционеров — физических лиц, то для этого необходимо, чтобы состав наследников и их доли были подтверждены судом и соответствующим образом оформлены, отметил Станкевич. Пока этого не произошло (суды наследников Босова продолжаются), подобное согласование на заключение сделки с «А-Проперти» мог бы дать уполномоченный представитель всех наследников, если бы он был назначен в соответствии с завещанием, заключает эксперт.