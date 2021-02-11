Разделяй и утилизируй

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В правительстве сформулировали ключевые показатели работы Российского экологического оператора
Правительство поручит Российскому экологическому оператору в 2021 году обеспечить доступ к раздельному сбору мусора для 42% населения против 26% сейчас. Для охвата всех жителей надо закупить 420 тыс. контейнеров за 5,2 млрд руб.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Правительство планирует поручить куратору мусорной реформы — Российскому экологическому оператору (РЭО) — довести в 2021 году долю населения России, имеющего доступ к раздельному сбору отходов, до 42% — это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее. Такая цель указана в проекте перечня ключевых показателей эффективности деятельности РЭО на этот год, который в первом квартале должен утвердить наблюдательный совет компании во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко. У РБК есть копия документа, его содержание подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

Ключевые показатели эффективности РЭО на 2021 год разработаны, но пока еще не утверждены, сообщил РБК представитель Российского экологического оператора. «Мы оцениваем их как выполнимые», — подчеркнул он, указав, что показатели предыдущих годов были достигнуты.

Где уже есть раздельный сбор мусора

В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору отходов в России. По данным РЭО на январь 2021 года, частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 регионов России. Наиболее широко эта услуга представлена в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях — в этих регионах ею могут воспользоваться от 60 до 100% населения, оценивает оператор.

По данным Greenpeace на март 2020 года, раздельный сбор отходов был доступен только 27,2 млн человек, или 18,5% населения России. Представитель Минприроды подтвердил эти данные. Но по итогам года услугой по оборудованию контейнерных площадок для раздельного сбора отходов было уже охвачено 26% населения страны, указывает РЭО.

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Для повышения доступности услуги необходимо увеличить число контейнеров для раздельного сбора мусора. В начале февраля 2021 года правительство поручило Минфину и Минприроды проработать вопрос о выделении средств федерального бюджета на закупку таких контейнеров, сказал РБК федеральный чиновник. Это подтвердил представитель Минприроды. РБК направил запрос в Минфин.

Представитель РЭО сообщил, что сейчас в России установлено более 92 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Для полного обеспечения страны возможностью разделять мусор (на смешанный и содержащий вторсырье) необходимо около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб. «Сейчас на закупку новых или замену отработанных контейнеров для раздельного сбора есть заявки из нескольких десятков субъектов. При этом некоторые регионы оценивают нехватку в десятки контейнеров, а некоторые — в десятки тысяч», — сказал он.

В 2020 году были сорваны сроки закупки контейнеров для раздельного сбора отходов. После служебной проверки, которую организовал глава Минприроды Александр Козлов, в отставку был отправлен его заместитель Константин Румянцев.

Что мешает развитию услуги

Основное препятствие к распространению раздельного сбора отходов в том, что это необязательная на федеральном уровне практика, считает руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша. «Организация раздельного сбора отдана на откуп региональным властям, а те зависят от региональных операторов по обращению с отходами, из которых не все могут себе позволить обустраивать площадки контейнерами для раздельного сбора отходов», — говорит она. Гаркуша полагает, что довести долю разделяющих мусор до 42% от числа жителей страны можно только в том случае, если раздельный сбор будет обязательным, а не добровольным. К тому же, по ее словам, надо определить виды и объем отходов, которые ежегодно должны попадать в бак для вторсырья, а затем вовлекаться в переработку.

Увеличение количества людей, которые раздельно сортируют мусор, зависит не только от обустройства контейнерной площадки, но и от того, как людям объясняют необходимость такой сортировки, замечает заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Власти Москвы и Подмосковья заявляют, что 100% их населения сортируют мусор только из-за наличия таких площадок с контейнерами для раздельного сбора, но это не значит, что все жители домов выбрасывают мусор раздельно, указывает она.

Бизнес
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Федеральные и региональные власти уже обсуждали меры для стимулирования раздельного сбора отходов. В марте 2020 года Минприроды предлагало, чтобы вывоз раздельно собранного мусора для населения стал бесплатным, но это предложение не было поддержано в правительстве. Московская область в январе 2020 года пообещала на 20% снизить тариф за вывоз раздельно собранных отходов для частных домов. «Есть и инструменты стимулирования. Самый простой — если сортируешь мусор, то и платишь меньше. Это понятный стимул, который уже внедрен в ряде регионов», — говорил в интервью РБК в феврале 2020 года Илья Гудков, который на тот момент возглавлял РЭО. Но с тех пор не сообщалось о том, чтобы кто-то из регионов последовал примеру Подмосковья.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: вывоз мусора , раздельный сбор мусора , мусор , Российский экологический оператор , Виктория Абрамченко ...
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