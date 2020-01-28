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В Подмосковье снизили тариф на вывоз мусора из-за раздельного сбора

Владельцы частных домов в Подмосковье смогут платить за вывоз мусора на 20% меньше при раздельном сборе. Снижение платы при раздельном сборе отходов — мировая практика, но в России она применяется впервые
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Подмосковья приняли решение ввести скидку на вывоз мусора для владельцев индивидуальных жилых домов и коттеджей при условии его раздельного сбора. Правило начнет действовать с 1 февраля, когда жители получат первую платежку за январь. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) платеж за вывоз мусора, собранного раздельно, снизится на 20%. Если вы кладете сухой мусор в синий контейнер, то регоператор выставляет вам счет на 20% меньше, чем за бак смешанных отходов», — сказал он. По его словам, если жители будут бросать в контейнеры для вторсырья бытовой мусор, то платеж со следующего месяца вырастет до 100%.

Снижение платы за вывоз раздельно собранных отходов — это общемировая практика, замечает Хромушин. Региональным операторам выгодно вывозить раздельно собранный мусор, из которого на современных перерабатывающих комплексах можно извлечь до 50% вторсырья, а из баков со смешанным мусором — только 20%. Вторсырье можно потом продать или переработать в полезную продукцию.

Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Бизнес

В Подмосковье и Москве с начала 2020 года все вторсырье (картон, макулатура, стекло, пластиковая тара и полиэтилен) должно складываться в специальные синие баки или обычные баки с синими наклейками, а смешанный мусор, включая пищевые отходы, — в серые баки.

В Подмосковье тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для населения рассчитывается исходя из квадратных метров площади жилья, а не на человека, как в большинстве других регионов страны, поэтому для частных жилых домов большой площади тариф на вывоз отходов существенно выше, чем для квартир.

Подмосковье поделено на семь кластеров, где работают различные региональные операторы, утвержденные властями. Крупнейшим является «дочка» «РТ-Инвест» УК «Региональный оператор». В регионе также работают компания «Эколайн», «Хартия» Игоря Чайки, «МСК-НТ» (все три компании работают и в Москве) и «Экопросервис»,

«Идея [о снижении платы за вывоз раздельного мусора] правильная. Она будет стимулировать раздельный сбор и повышать качество сырья из синих баков для вторичной переработки», — передал РБК через пресс-службу генеральный директор и совладелец «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. По его словам, важно, чтобы тариф был экономически справедливым и для населения, и для регионального оператора, который инвестирует в создание новой инфраструктуры для обращения с отходами: от закупки контейнеров до строительства современных комплексов сортировки и заводов по энергоутилизации ТКО.

Тарифы и полигоны

В Москве с начала 2020 года тариф на вывоз мусора вырос вдвое. «Экономически обоснованные расходы на обращение с ТКО значительно выросли в связи с массовым закрытием полигонов Московской области в 2017–2018 годах, увеличением расстояний вывоза отходов и, соответственно, увеличением расходов транспортных организаций в сфере обращения с отходами», — сообщали РБК в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.

К тому же московские операторы по обращению с отходами заявили, что в связи с переходом столицы на раздельный сбор мусора их затраты существенно выросли. Так, «Хартия» единовременно потратила более 250 млн руб. на закупку и брендирование контейнерного парка и мусоровывозящей техники, говорил РБК первый заместитель гендиректора «Хартии» Михаил Минчаков. По его словам, ежемесячные затраты составляют более 20 млн руб.: в эту сумму входят кредитные платежи, зарплата персонала и стоимость обслуживания транспорта, вывозящего отходы раздельно.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: вывоз мусора, изменение тарифов, ИЖС, частные дома, Власти Подмосковья
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