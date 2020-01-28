В Подмосковье снизили тариф на вывоз мусора из-за раздельного сбора

Владельцы частных домов в Подмосковье смогут платить за вывоз мусора на 20% меньше при раздельном сборе. Снижение платы при раздельном сборе отходов — мировая практика, но в России она применяется впервые

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Подмосковья приняли решение ввести скидку на вывоз мусора для владельцев индивидуальных жилых домов и коттеджей при условии его раздельного сбора. Правило начнет действовать с 1 февраля, когда жители получат первую платежку за январь. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) платеж за вывоз мусора, собранного раздельно, снизится на 20%. Если вы кладете сухой мусор в синий контейнер, то регоператор выставляет вам счет на 20% меньше, чем за бак смешанных отходов», — сказал он. По его словам, если жители будут бросать в контейнеры для вторсырья бытовой мусор, то платеж со следующего месяца вырастет до 100%.

Снижение платы за вывоз раздельно собранных отходов — это общемировая практика, замечает Хромушин. Региональным операторам выгодно вывозить раздельно собранный мусор, из которого на современных перерабатывающих комплексах можно извлечь до 50% вторсырья, а из баков со смешанным мусором — только 20%. Вторсырье можно потом продать или переработать в полезную продукцию.

В Подмосковье и Москве с начала 2020 года все вторсырье (картон, макулатура, стекло, пластиковая тара и полиэтилен) должно складываться в специальные синие баки или обычные баки с синими наклейками, а смешанный мусор, включая пищевые отходы, — в серые баки.