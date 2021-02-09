Стабильность вопреки инфляции

Аналитики дали прогноз ближайшего решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке

Несмотря на рост инфляции выше 5%, ЦБ оставит ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд, прогнозируют экономисты. Они допускают уход регулятора от мягкой риторики, но повышения ставки ждут не раньше второй половины 2021 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный банк в пятницу, 12 февраля, вероятнее всего, сохранит ставку неизменной, говорят опрошенные РБК экономисты. Решение ЦБ будет принимать после ускорения роста цен — в январе инфляция превысила 5% впервые с мая 2019 года.

На то, что ЦБ возьмет очередную паузу и не будет ни повышать, ни понижать ставку, указывает и консенсус-прогноз Bloomberg. Все 36 опрошенных агентством экономистов ждут сохранения ставки на уровне 4,25%.

В прошлом году из-за кризиса, вызванного пандемией, регулятор начал проводить нехарактерную для себя контрциклическую политику, снизив ставку с 6,25 до 4,25%. Осенью на фоне роста геополитических рисков и второй волны коронавируса Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки, с тех пор она остается неизменной.

На фоне ускорения инфляции в январе опрошенные РБК эксперты ожидают ужесточения риторики Банка России, но повышение ставки считают возможным лишь во второй половине 2021 года или уже в 2022 году.

Как ЦБ отреагирует на рост цен

В январе 2021 года годовая инфляция составила 5,19%. В последний раз рост цен в годовом выражении превышал 5% весной 2019 года, тогда инфляция разогналась под влиянием повышения НДС с 18 до 20%.

В январе по сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 0,7%. Больше всего в январе подорожали продовольственные товары (на 1,01% к декабрю), прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции был двузначным: так, цены на помидоры выросли на 14,6%, на виноград — на 13%.

Рост цен на продукты еще в конце прошлого года привлек внимание правительства. Чтобы его остановить, чиновники даже решили зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар, но рост цен продолжился и в начале 2021 года. Такое превышение таргета (4%) было ожидаемым для ЦБ. «Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине следующего года», — говорила еще в декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ, оставив ставку неизменной на заседании 12 февраля, несколько изменит свой сигнал о дальнейших действиях, прогнозирует главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Она считает, что регулятор исключит из релиза сигнал о возможности дальнейшего снижения ставки. Более конкретные сигналы от ЦБ вряд ли возможны, так как «неопределенность сохраняется на высоком уровне из-за риска третьей волны коронавируса», а вакцинация идет медленно, отмечает Донец.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в январе говорил, что ценовая динамика последних месяцев показывает, что «целесообразность [снижения ставки] менее очевидна, чем это было летом». Ситуация в экономике не такая плохая, как ожидал ЦБ, отмечает директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Данные по инфляции за январь выглядят неоднозначно, хотя инфляционные ожидания развернулись вниз. В этом смысле необходимость в дополнительном снижении ставки может быть еще более неочевидной», — обращает внимание он.

«Ситуация с инфляцией в большей степени обусловлена эффектом базы, — рассуждает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. — Текущий краткосрочный импульс инфляции остается высоким, но он в основном формируется за счет разовых факторов, на которые монетарная политика большого влияния не оказывает». Логично ожидать от ЦБ сигналов об ужесточении позиции и высвобождении возможности повышения ставки, в случае если рост цен будет устойчивым, говорит он.

На инфляцию сейчас влияют временные факторы (рост цен на продовольствие), но вопрос в том, насколько они велики, оправдывают ли они сохранение сильно мягкой политики, объясняет Донец: «Мы не говорим о переходе к жесткой ДКП, речь о том, что может начаться движение из зоны ультрамягкой политики в зону более нейтральной».

Когда ЦБ может повысить ставку

Дмитрий Полевой ожидает повышения ставки только со второй половины 2022 года. С учетом ожидаемого снижения инфляции до 3–3,5% к концу 2021-го и менее 3% в начале следующего года повышение ставки пока не выглядит неизбежным, объясняет эксперт, отмечая, что не ждет «бурного восстановления спроса со стороны населения».

В «Ренессанс Капитале» считают возможным повышение ставки уже во второй половине 2021 года. «Для нас принципиальными остаются прогноз инфляции и предположение о том, что дезинфляционный риск так и не реализуется в течение года по мере восстановления спроса и снятия карантинных ограничений», — указывает Донец.

Риторика регулятора не изменится до конца 2021-го — начала 2022 года, намеков на повышение ставки до этого времени не появится, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. «Именно тогда ожидается цикл нормализации ключевой ставки до нейтрального уровня, который находится выше 5%», — добавляет он.

Дальнейшие действия ЦБ будут «очень сильно» зависеть от того, какой будет динамика инфляции. Среди основных рисков Сусин называет ситуацию на внешних рынках. «Рост цен на базовые группы импортных товаров может продолжиться на фоне стимулирования экономик на Западе и постепенного выхода из коронавирусных ограничений», — перечисляет эксперт.

Стоит учитывать и тот факт, что сейчас в экономике большой объем субсидируемых кредитов, ставки по которым фактически никак не связаны со ставкой Банка России, обращает внимание Сусин. «Это субсидируемая ипотека, это кредиты МСБ (малому и среднему бизнесу. — РБК), ряд кредитов системно значимым компаниям. Часть этих программ будет сворачиваться, и фактически это будет само по себе приводить к ужесточению процентной политики без повышения ключевой ставки», — заключает он.