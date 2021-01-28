ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении.

В ФРС отметили, что пандемия коронавирусной инфекции вызывает большие трудности как в США, так и во всем мире, а кризис здравоохранения оказывает давление на экономическую активность, занятость, инфляцию и создает значительные риски для экономических перспектив. Развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения COVID-19, сообщил регулятор.

Федрезерв начал снижать процентную ставку в марте — как только над экономикой нависла угроза спада из-за пандемии коронавируса. Сначала регулятор снизил ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Ставка на уровне 0–0,25% держится в США с 16 марта. Летом регулятор сообщал, что намерен оставить ставку на этом уровне до 2022 года.