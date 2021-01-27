S&P оценило снижение доходов банков из-за низких ставок в ₽1,5 трлн

За два года банки недополучат доход в размере 1,4–1,6 трлн руб. из-за низких процентных ставок, оценили в S&P. Это произойдет из-за того, что ставки по кредитам будут снижаться быстрее, чем ставки по депозитам

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Российские банки в 2021–2022 годах могут недополучить 1,4–1,6 трлн руб. чистого процентного дохода из-за исторически низких процентных ставок, считают аналитики рейтингового агентства S&P.

«В ближайшие два года чистый процентный доход российских банков будет на 1,4–1,6 трлн руб. ($19–21 млрд) меньше того объема, который они могли бы получить, если бы средний показатель чистой процентной маржи в банковском секторе оставался на уровне 4%», — говорится в обзоре агентства. Аналитики ожидают, что этот показатель в 2021 году может снизиться до исторического минимума 3,25–3,5%, а в 2022 году — еще на 25 базисных пунктов.

Снижение чистой процентной маржи произойдет из-за ускоренного падения доходности по кредитам в сравнении со стоимостью привлечения депозитов в 2021 году, ожидают в S&P. По оценкам агентства, к концу 2021 года доходность процентных активов (то есть доходность по выданным кредитам) может снизиться на 100–120 б.п., до 6,7–6,9%, а во втором полугодии 2022-го вырастет лишь немного. Ставки же по депозитам будут падать не так быстро: всего на 40–50 б.п. в 2021 году, до 3,7–3,8% (учитываются кредиты и депозиты как для физических, так и для юридических лиц).

К причинам быстрого снижения процентных ставок по кредитам и доходности активов аналитики относят в том числе рефинансирование и наступление сроков погашения кредитов, выданных в прошлые годы по относительно высоким ставкам, сохранение мягкой денежно-кредитной политики ЦБ, рост доли ипотечного кредитования (ставки по ипотечным ссудам традиционно ниже, чем по потребительским) и высокую конкуренцию в основных сферах кредитования — в розничном сегменте и в привлечении компаний из числа голубых фишек.