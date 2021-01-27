S&P оценило снижение доходов банков из-за низких ставок в ₽1,5 трлн

Этот прогноз S&P справедлив для базового сценария развития российской экономики, согласно которому темпы роста ВВП составят 2,9% в 2021 году и 2,7% в 2022-м, а цена на нефть марки Brent будет находиться на уровне в среднем $50 за баррель в 2021–2022 годах. Денежно-кредитная политика ЦБ останется относительно мягкой в этом году, а в следующем ключевая ставка вырастет до 4,75% (сейчас — 4,25%), полагают эксперты агентства. Потенциальные санкции со стороны США в этом сценарии «будут не очень значительными и окажут ограниченное влияние на экономику».
Российские банки «оказались неспособны» снижать стоимость привлечения денег теми же темпами, которыми снижалась ключевая ставка (за 2020 год ЦБ опустил ее с 6,25 до 4,25%). Им все труднее привлекать новые розничные депозиты: во-первых, из-за падения реальных располагаемых доходов населения, во-вторых, из-за перетока клиентов на фондовый рынок, указывают в S&P: если банки продолжат снижать ставки по вкладам, клиенты будут еще менее охотно хранить в них деньги.
Что еще будет влиять на прибыль и поведение банков
Помимо снижения процентного дохода есть и другие факторы, которые будут давить на прибыльность банков, следует из обзора S&P. В целом их чистая прибыль по итогам 2021 года составит 1,2–1,3 трлн руб., ожидает агентство. Еще в 2019 году она находилась на рекордном уровне 1,7 трлн руб. (во многом из-за технических факторов), а за 11 месяцев 2020-го составила 1,4 трлн руб.
С одной стороны, агентство ждет роста комиссионных доходов банков на 10–15% в ближайшие два года. С другой — темпы роста останутся ниже, чем в 2016–2019 годах: его будут сдерживать инициативы ЦБ на рынке платежей (в первую очередь запуск Системы быстрых платежей, способствующий снижению комиссий за переводы. — РБК), а также снижение темпов роста необеспеченного розничного кредитования.
В условиях пандемии банки будут «в большей степени ориентироваться на повышение эффективности операционной деятельности, развитие цифровизации и усиление своих позиций в розничном сегменте», считают в S&P. Потери, которые они несут при невыплате кредитов, нормализуются на фоне ожидаемого восстановления экономики и проведения мягкой денежно-кредитной политики: стоимость кредитного риска (сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля) постепенно снизится до 1,25–1,5% в 2022 году с примерно 2,3–2,5% в 2020 году.
«Постепенное снижение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для компенсации ожидаемой потери чистого процентного дохода, — предупреждают в S&P. — Это приведет к замедлению генерирования капитала в банковском секторе, что, в свою очередь, снизит устойчивость сектора к потенциальному стрессу в среднесрочной перспективе».
На этом фоне банки продолжат сокращать расходы на сеть отделений, но будут вкладывать значительные ресурсы в технологическую трансформацию: постоянное привлечение ИT-специалистов, инвестиции в программное обеспечение и оборудование, а также платежи поставщикам ИT-услуг и консультантам. По оценкам S&P, средняя доля таких затрат может составлять 15–17% от совокупных операционных расходов банков. Дополнительные расходы могут быть связаны с защитой данных и обеспечением кибербезопасности. Всего операционные расходы российских банков будут расти примерно на 5–7% в год.
S&P рассматривает еще один вариант прогноза, при котором восстановление экономики России будет более медленным и будет способствовать замедлению инфляции: как следствие, ключевая ставка снизится до 3,75% в ближайшие месяцы, а в 2022 году вырастет лишь отчасти. В таком случае чистая прибыль банков в ближайшие два года окажется на 0,5–0,7 трлн руб. ниже, чем в базовом прогнозе, то есть составит 0,6–0,7 трлн руб. Это произойдет за счет большого объема потерь по кредитам. Такой сценарий может стать для банков «более серьезной проверкой на прочность», допускают в S&P.
Если же инфляция, наоборот, окажется выше и ставка достигнет 5,5% к середине следующего года, чистая прибыль банков к концу 2022-го достигнет 2 трлн руб.